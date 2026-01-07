自動車Eコマース市場規模・シェア分析、成長要因および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「自動車Eコマース市場：将来動向および機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートの発刊を発表いたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援するものです。本調査レポートでは、KD Market Insightsのリサーチャーが一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
自動車Eコマース市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間において年平均成長率（CAGR）18.2％で成長すると予測されており、2035年末までに市場規模は4,658億米ドルに達すると見込まれています。2025年の市場規模は、売上高856億米ドルと評価されました。
市場概要
自動車Eコマースとは、デジタルプラットフォームを通じて、車両、自動車部品、アクセサリー、タイヤ、バッテリー、潤滑油、関連サービスをオンラインで売買することを指します。この市場は、新車および中古車の販売に加え、交換部品やアクセサリーを含む、より規模の大きいアフターマーケット分野も包含しています。デジタル決済、物流、データ分析、オンライン顧客エンゲージメントの進展により、消費者および企業が自動車関連製品を調査・比較・購入する方法は大きく変化しています。
世界的に見ると、自動車Eコマースはニッチな販売チャネルから、利便性、価格の透明性、従来のディーラーや実店舗を超えた幅広い製品アクセスを背景に、主要な流通モデルへと移行しています。
市場規模およびシェア
世界の自動車Eコマース市場は1,000億米ドルを超える規模と評価されており、自動車小売およびアフターマーケット販売全体に占める割合は急速に拡大しています。同市場は今後10年間で年平均成長率（CAGR）15～18％で成長すると予測されており、従来型のオフライン自動車小売を大きく上回る成長が見込まれます。
アフターマーケットEコマース分野が市場シェアの70％以上を占めており、補修部品、アクセサリー、消耗品に対する高い需要が成長を牽引しています。新車のD2C（直販）や中古車のデジタルマーケットプレイスを含むオンライン車両販売は、数量ベースでは比較的小規模ですが、OEMやプラットフォームがデジタル販売モデルを高度化する中で急速に拡大しています。地域別では、北米および欧州が市場価値で先行している一方、アジア太平洋地域はインターネット普及率の上昇と車両保有台数の拡大を背景に、最も高い成長率を示しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338559&id=bodyimage1】
主要成長要因
デジタルファーストの消費者行動：利便性、レビュー、価格比較を重視し、自動車関連製品をオンラインで調査・購入する消費者が増加しています。
自動車アフターマーケットの拡大：世界的な車両の長寿命化により、オンラインチャネルを通じた交換部品需要が持続的に拡大しています。
OEMの直販（D2C）戦略：自動車メーカーは、オンライン販売、サブスクリプション、コンフィギュレーター型注文を採用し、従来のディーラーネットワークへの依存を低減しています。
