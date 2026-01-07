日本の信号情報（SIGINT）市場規模・シェアレポート、成長要因および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「日本の信号情報（SIGINT）市場：将来動向および機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートの発刊を発表いたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援するものです。本調査レポートでは、KD Market Insightsのリサーチャーが一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
日本の信号情報市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間において年平均成長率（CAGR）4.7％で成長すると予測されており、2035年末までに市場規模は25億7,790万米ドルに達すると見込まれています。2025年の市場規模は、売上高16億2,350万米ドルと評価されました。
市場概要
信号情報（SIGINT）とは、情報および安全保障目的のために電子信号を収集、傍受、処理、分析することを指します。SIGINTは大きく、音声・データ・デジタル通信に焦点を当てた通信情報（COMINT）と、レーダーや兵器システムなどの非通信信号を対象とする電子情報（ELINT）に分類されます。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/791
日本において、SIGINT市場は国家防衛の優先事項、地域の地政学的動向、通信ネットワークの急速なデジタル化を背景とした、戦略的かつ安全保障上極めて重要な分野です。SIGINT能力は、防衛機関、情報機関、サイバーセキュリティ組織、海上および航空宇宙監視部門などで活用され、状況認識、脅威検知、国家安全保障の確保に貢献しています。
市場規模およびシェア
日本のSIGINT市場は約12～16億米ドルと推定されており、アジア太平洋地域において比較的規模の大きいSIGINT市場の一つです。同市場は今後10年間で年平均成長率（CAGR）7～9％で成長すると予測されています。
支出の最大シェアを占めるのは防衛・軍事用途であり、これに国土安全保障、海上監視、サイバーインテリジェンスが続きます。他地域と比較すると、日本のSIGINT市場は、地理的特性および安全保障上のニーズを反映し、海上、航空、宇宙ベースの情報システムへの重点がより高い点が特徴です。
主要成長要因
地域的な安全保障懸念の高まり：東アジアにおける地政学的緊張の高まりと複雑化する脅威環境が、情報収集・監視能力への継続的な投資を促進しています。
防衛力の近代化：日本の防衛力整備計画では、高度なISR（情報・監視・偵察）能力が重視されており、SIGINTはその中核を担っています。
サイバーおよび電子戦の拡大：サイバー作戦と電子戦の融合が進む中で、高度な信号傍受および分析プラットフォームへの需要が高まっています。
衛星・宇宙ベース情報の成長：日本は、空・海・宇宙領域における通信およびレーダー信号の監視を目的として、衛星活用を拡大しています。
AIおよびビッグデータ解析の統合：AI駆動型の信号処理技術の導入により、大量の信号データを迅速に識別・分類・優先順位付けすることが可能になっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338557&id=bodyimage1】
市場セグメンテーション
情報タイプ別：
通信情報（COMINT）
日本の信号情報市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間において年平均成長率（CAGR）4.7％で成長すると予測されており、2035年末までに市場規模は25億7,790万米ドルに達すると見込まれています。2025年の市場規模は、売上高16億2,350万米ドルと評価されました。
市場概要
信号情報（SIGINT）とは、情報および安全保障目的のために電子信号を収集、傍受、処理、分析することを指します。SIGINTは大きく、音声・データ・デジタル通信に焦点を当てた通信情報（COMINT）と、レーダーや兵器システムなどの非通信信号を対象とする電子情報（ELINT）に分類されます。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/791
日本において、SIGINT市場は国家防衛の優先事項、地域の地政学的動向、通信ネットワークの急速なデジタル化を背景とした、戦略的かつ安全保障上極めて重要な分野です。SIGINT能力は、防衛機関、情報機関、サイバーセキュリティ組織、海上および航空宇宙監視部門などで活用され、状況認識、脅威検知、国家安全保障の確保に貢献しています。
市場規模およびシェア
日本のSIGINT市場は約12～16億米ドルと推定されており、アジア太平洋地域において比較的規模の大きいSIGINT市場の一つです。同市場は今後10年間で年平均成長率（CAGR）7～9％で成長すると予測されています。
支出の最大シェアを占めるのは防衛・軍事用途であり、これに国土安全保障、海上監視、サイバーインテリジェンスが続きます。他地域と比較すると、日本のSIGINT市場は、地理的特性および安全保障上のニーズを反映し、海上、航空、宇宙ベースの情報システムへの重点がより高い点が特徴です。
主要成長要因
地域的な安全保障懸念の高まり：東アジアにおける地政学的緊張の高まりと複雑化する脅威環境が、情報収集・監視能力への継続的な投資を促進しています。
防衛力の近代化：日本の防衛力整備計画では、高度なISR（情報・監視・偵察）能力が重視されており、SIGINTはその中核を担っています。
サイバーおよび電子戦の拡大：サイバー作戦と電子戦の融合が進む中で、高度な信号傍受および分析プラットフォームへの需要が高まっています。
衛星・宇宙ベース情報の成長：日本は、空・海・宇宙領域における通信およびレーダー信号の監視を目的として、衛星活用を拡大しています。
AIおよびビッグデータ解析の統合：AI駆動型の信号処理技術の導入により、大量の信号データを迅速に識別・分類・優先順位付けすることが可能になっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338557&id=bodyimage1】
市場セグメンテーション
情報タイプ別：
通信情報（COMINT）