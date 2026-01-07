JACCA＆JECCICA2026年1月セミナー＆新年会 恒例！不思議とよく当たる？！新年大予測 2026年過激編とEC生誕30周年、ECアナリストが語る2026年の展望
JACCA＆JECCICA2026年1月セミナー＆新年会
恒例！不思議とよく当たる？！新年大予測 2026年過激編とEC生誕30周年、ECアナリストが語る2026年の展望
一般社団法人日本越境EC協会（本社：東京都新宿区 略称JACCA ジャッカ 代表理事 恩蔵 優）は2026年1月16日（金）17時30分からJACCA＆JECCICA2026年1月セミナー＆新年会恒例！不思議とよく当たる？！新年大予測 2026年過激編とEC生誕30周年、ECアナリストが語る2026年の展望を行います。
詳細と申し込みURL https://jacca-crossborder.com/seminar/20260116/
2026年の日本EC・オムニチャネル市場の大転換を“予測と分析”の両輪で提示
・ECアナリスト・本谷氏の中立分析で、予測とトレンドをファクト観点から補強
・→大胆な仮説 × データに基づく現実の両方を提示し、参加者の意思決定を強力に後押しします
EC生誕30周年という節目に、次の10年を見据えた“新しい勝ち方”を提示する
・既存のEC運営から「AI接客」「Retail Media」「超個客時代のLTV戦略」へ移行するロードマップを提示
2026年における“勝ち組と負け組の分岐点”を明確化する
・AI導入の遅れ、物流再編、メディアコストの高騰、小売DX格差など
JECCICA＆JACCAコミュニティの新年キックオフとして、交流・連携を強化
セミナー1：EC生誕30周年、ECアナリストが語る2026年の展望
株式会社デジタルコマース総合研究所 代表取締役 本谷 知彦JECCICA客員講師 JACCAスーパーアドバイザー
セミナー２：恒例！不思議とよく当たる？！新年大予測 2026年過激編
フォースター株式会社 代表取締役 川連一豊JECCICAジャパンEコマースコンサルタント協会 代表理事 JACCA日本越境EC協会 専務理事
日時 2026年1月16日（金曜日）17時30分スタート
場所 TIME SHAREING 京橋 SC新京橋ビル
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-3-3
セミナー方法 リアルのみ（ZOOM配信はありません）
参加人数 50名限定
費用 会員：7,000円（税込）
一般：10,000円（税込）
※セミナーと新年会込みの総額です。
※新年会のみご参加は出来ません。あらかじめご了承ください。
※セミナー費用は、当日現金にてお支払い下さい。領収書を発行させていただきます。
※スケジュール
セミナー（登壇者によるプレゼン及び質疑応答）：1時間半程
JECCICAと合同での新年会：2時間程（21:30が終了目処）
日本企業の越境ECの基礎固めからさらなる発展を目指し、メーカーや小売業界を守り、日本経済の発展にお役立ちできるように日本越境EC協会は活動していきます。
一般社団法人日本越境EC協会は2023年3月3日に設立致しました。
一般社団法人日本越境EC協会 https://jacca-crossborder.com/
住所：〒163-0532 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル32階
メールアドレス：info-customer@jacca-crossborder.com
代表理事 恩蔵 優 専務理事 出口 允博 専務理事 川連 一豊 事務局長 服部 愛子
お問い合わせは下記からお願いいたします。
https://jacca-crossborder.com/inquiry/
