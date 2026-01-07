経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『「会社が求める成果・行動」を軸にした人事制度設計～社員の成長とキャリアをどう描くか～』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

事業環境の変化が激しい現代、社員一人ひとりの貢献を最大化するためには、各社員に対して「会社が求める成果・行動」を明確にすることが不可欠です。

しかし、その考え方は多岐にわたり、自社に最適な手法を見極めるのは容易ではありません。

本セミナーでは、まずこれらの多様な考え方を整理し、自社の戦略や組織文化に合った「会社が求める成果・行動」の定義方法を探ります。

次に、経営戦略から落とし込み、具体的な等級定義書を作成するまでの設計プロセスを解説。

さらに、定義した「会社が求める成果・行動」をキャリアパス・評価・処遇とどう連携させ、社員の行動意欲と納得感を高めるか、制度間連携のポイントを詳説します。

導入・運用でつまずきがちな注意点にも触れ、自社での応用力を高める実践的な知見を提供します。

【開催日】
2026/03/30（月）　13：00～15：00

【講　師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング　コンサルタント
尾崎　夢輝

【受講料】
無料

【対　象】
経営者、人事担当者
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2280






【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

