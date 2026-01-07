オンラインセミナー『「会社が求める成果・行動」を軸にした人事制度設計～社員の成長とキャリアをどう描くか～』2026年3月30日（月）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『「会社が求める成果・行動」を軸にした人事制度設計～社員の成長とキャリアをどう描くか～』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
事業環境の変化が激しい現代、社員一人ひとりの貢献を最大化するためには、各社員に対して「会社が求める成果・行動」を明確にすることが不可欠です。
しかし、その考え方は多岐にわたり、自社に最適な手法を見極めるのは容易ではありません。
本セミナーでは、まずこれらの多様な考え方を整理し、自社の戦略や組織文化に合った「会社が求める成果・行動」の定義方法を探ります。
次に、経営戦略から落とし込み、具体的な等級定義書を作成するまでの設計プロセスを解説。
さらに、定義した「会社が求める成果・行動」をキャリアパス・評価・処遇とどう連携させ、社員の行動意欲と納得感を高めるか、制度間連携のポイントを詳説します。
導入・運用でつまずきがちな注意点にも触れ、自社での応用力を高める実践的な知見を提供します。
【開催日】
2026/03/30（月） 13：00～15：00
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング コンサルタント
尾崎 夢輝
【受講料】
無料
【対 象】
経営者、人事担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2280
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
