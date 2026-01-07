オンラインセミナー『経営戦略を実現する人材育成の羅針盤～戦略的教育体系の構築ステップ～』2026年2月26日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『経営戦略を実現する人材育成の羅針盤～戦略的教育体系の構築ステップ～』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
人材育成の重要性を認識しつつも、「毎年恒例の研修を繰り返している」「現場の要望に応じて場当たり的に研修を追加している」といったお悩みはないでしょうか。
こうした“点の研修”では、育成の成果が経営目標の達成にどう貢献しているのかが見えにくく、「研修のやりっぱなし」という課題から抜け出せません。
本セミナーでは、その課題を解決するため、経営目標から逆算して一貫性のある教育体系を構築するための具体的な「設計ステップ」を解説します。
まず経営戦略を読み解いて「どのような人材が必要か」を定義し、現状とのギャップを分析。そして、それを埋めるための「育成ロードマップ」を作成するまでの一連のプロセスを学びます。
本セミナーを通じて、貴社の教育体系に一本の「戦略的な軸」を通します。経営陣にも自信を持って説明できる、自社だけの育成“設計図”を描きたいご担当者様のご参加をお待ちしております。
【開催日】
2026/02/26（木） 13：00～15：00
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング コンサルタント
岩永 大作
【受講料】
無料
【対 象】
経営者、人事担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2281
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
