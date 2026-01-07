アタックスグループ、2026年1月よりオンデマンドセミナー配信開始～現役コンサルタントの「生きた知見」を、いつでも、どこでも、あなたのペースで～
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、多忙なビジネスパーソンや企業の社員育成を支援するため、2026年1月より『アタックス・ビジネス・セミナー』のオンデマンド配信を開始することをお知らせいたします。これにより、現役コンサルタントによる実践的な知見を、時間や場所の制約なく、ご自身のペースで効率的に学習できる環境を提供します。
【本サービスの概要と特長】
アタックスグループが長年培ってきた経営コンサルティングの知見を凝縮した『アタックス・ビジネス・セミナー』は、これまで集合形式で開催してまいりましたが、この度、より多くのビジネスパーソンや企業様のニーズにお応えするため、2026年1月よりオンデマンド形式での配信を開始いたします。
１．いつでも、どこでも、効率的な学習環境を提供
移動中やスキマ時間など、ご自身のライフスタイルに合わせて、効率的に学習を進められます。多忙なビジネスパーソンが、自身のペースで着実にスキルアップできる環境を提供します。
２．ビジネス最前線の「生きた」知見と実践的ノウハウ
本サービスでは、ビジネスの最前線で活躍する現役コンサルタントが講師を務めます。机上の空論ではない「生きた」最新事例と、明日からすぐに役立つ実践的なノウハウをお届け。現場で使える価値あるインサイトを直接吸収し、貴社の成長、そして社員のスキルアップにお役立てください。
３．多岐にわたるテーマで、ビジネスの課題解決をサポート
経営課題から実務ノウハウまで、幅広いテーマのセミナーをご用意し、順次追加してまいります。
▼オンデマンドセミナー一覧はこちら
https://www.attax.co.jp/seminar/ondemand
【公開予定テーマを一部ご紹介】
・事業承継、自社株承継、親族外承継
・社員育成戦略
・成果を生み出すチームマネジメント
・海外進出企業の税務調査対応
・基礎から学べるキャッシュフロー
・「資金別貸借対照表」活用のポイント
・「利益改善図表」活用のポイント
・最新！人事労務トピックス（毎月配信）
・「チームを守る」ラインケア速習
・これだけは押さえておきたいDXの基礎
【視聴方法：アタックス・ビジネス・セミナー特別会員限定】
本オンデマンドセミナーは、アタックス・ビジネス・セミナー特別会員限定のサービスとなります。特別会員の皆様は、人数無制限かつ追加料金なしで、全てのオンデマンドコンテンツをご視聴いただけます。
これにより、これまで以上に柔軟で効率的な学びの環境を実現し、企業の計画的な社員育成を強力に後押しいたします。社員育成の強化や、個人のスキルアップを目指す企業様は、この機会にぜひ「特別会員制度」の活用をご検討ください。
▼特別会員制度の詳細はこちら
https://www.attax.co.jp/seminar/contents/s-membership-system
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
