SCビジネスフェア2026に初出展

SGホールディングスグループで百貨店・大規模小売店向けの納品代行や館内物流を展開する株式会社ワールドサプライ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：梅木 淳）は、ショッピングセンター（SC）業界の商談展示会として国内最大規模を誇る「SCビジネスフェア2026」に初出展します。当社出展ブースでは、2025年9月に実証実験を行ったAI顔認証による納品受付のデモ機を展示します。

■SCビジネスフェア2026 （概要）

本展示会では、全国の商業施設のディベロッパー、テナント企業、館内運営担当者、流通・小売系の専門事業者などSC運営に関わる多くの企業が出展し情報交換や商談を行います。SC業界のトレンドを発信する場として高い注目を集めています。

名 称：SCビジネスフェア2026

会 期：2026年1月21日（水）～23日（金）

会 場：パシフィコ横浜

主 催：一般社団法人日本ショッピングセンター協会

当社小間位置：C7-1

■ワールドサプライ出展内容

当社ブースでは、主にSC業界向けに提供している物流サービスをご案内します。また、AI顔認証による納品受付無人化ソリューションのデモ機も展示し、ストレスフリーな入退館受付を実際に体験できます。

当社出展ブースイメージ

【出展内容】

・AI顔認証による納品受付自動化ソリューション：手書き入退館簿への記入が不要、納品ドライバーの負担軽減

・食品輸送サービス：豊洲市場からの生鮮品輸送、和洋菓子の定温輸送などを提供

・クイックストックヤード：店舗のバックヤード代わりに近接した当社の倉庫を利用可能

・輸送サービス：多様な商品に対応可能

・コスメフルフィルメントサービス：化粧品物流をシームレスに提供

・ショップサポート：テナントの品出しやバックヤード整理を代行

・館内配送：施設周辺の渋滞緩和やセキュリティ向上に貢献

ぜひ当社ブースにて、SC運営におけるさまざまな課題解決に資するサービスをご覧ください。