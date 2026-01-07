企業グループKTC GROUP（運営：中央出版ホールディングス株式会社、愛知県長久手市、代表取締役：前田哲次）は2025年12月に3つの教育事業に共通する「子どもたちの踏み出す一歩を応援する」という価値観を映像化した新訴求「教育のKTC」をリリースしました。このたび、ブランドムービー「それぞれの一歩」篇のメイキング映像を公開します。

「教育のKTC」ブランドムービーのメイキング映像を公開

2025年12月「教育のKTC」を表現するブランドムービー「それぞれの一歩」篇を発表。ペッピーキッズクラブ・ナビ個別指導学院・おおぞら高校に通う子どもたちの、「一歩を踏み出す姿」や「心の変化」にフォーカスを当てた映像です。各サービスの教室で行われた撮影には、現役のペッピーキッズクラブの外国人講師、ナビ個別指導学院の教室長、おおぞら高校の生徒・コーチが参加。またペッピーキッズクラブとナビ個別指導学院の生徒役には、それぞれ子役タレントの北原るりさん、與那覇琉生さんが出演しました。ナレーションは俳優・ナレーターの池戸慎之介さんが担当。今回は撮影時のメイキング映像を公開します。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=J0G88Ukb1JE

「教育のKTC」とは

KTCグループは1972年に家庭教育課を掲げて創業しました。Public Solution Support＝「世の中の課題の解決のお手伝いをする」という想いのもと、常に人を中心に据えた事業を展開してきました。現在は6つの事業を柱にさまざまなサービスを提供しています。創業時から続く教育事業では、英会話教室「ペッピーキッズクラブ」に約12万7,000人、個別指導塾「ナビ個別指導学院」に約5万5,500人、通信制高校「おおぞら高校」に約1万1,000人の子どもたちが在籍し、全国で約20万人の会員・生徒を支える教育事業へと成長しています。このたび、3つの教育事業に共通する「子どもたちの踏み出す一歩を応援する」という価値観を映像化。メインメッセージに「未来を書き換える冒険を、一緒に。」を掲げています。この先の人生を豊かにする学びを「冒険」へと置き換え、子どもたちの未来を書き換える体験や経験、チャレンジをサポートしたいという想いを表現しています。教育のKTC「特設サイト」：https://education.ktcgroup.jp/教育のKTC「それぞれの一歩」篇 long：https://youtu.be/dyHspA-gOxw

出演者紹介

＜ペッピーキッズクラブ 会員役＞北原 るり Ruri Kitahari 劇団ひまわり所属。2020年生まれ。2歳で活動を始め、広告やミュージックビデオなどに出演。

＜ナビ個別指導学院 生徒役＞與那覇琉生 Rui Yonaha子役タレント。株式会社ウォーターブルー所属。2013年 千葉県出身。キックボクシング、ドラム、殺陣、バルーンアートやボルタリング、鯵の三枚おろしを特技としており、殺陣に関しては魂刀流志技会10級を取得している。2024年から芸能活動を開始し、HONDAのwebcmや再現ドラマ、docomoのスチール、TikTok縦型ショートドラマ「怒っておくれよ」の主演など幅広く活躍。最近ではNHKこころ忍術 ポポまるっ！に出演。是枝監督の2026年公開作品にも出演が決定している。

＜ナレーター＞池戸慎之介 Shinnosuke Ikedo俳優・ナレーター。株式会社巣山プロダクション所属。2000年生まれ。ドラマや舞台、映画への出演、ナレーションなど幅広い活動を行う。

＜KTCグループの生徒およびスタッフの出演者＞

会社概要・お問い合わせ

＜KTC GROUP＞ https://www.ktcgroup.jp/運営会社：中央出版ホールディングス株式会社代表取締役：前田 哲次 所在地：愛知県長久手市城屋敷801番地URL：https://chuoh-holdings.co.jp/問い合わせ先：press@chuoh-holdings.co.jp