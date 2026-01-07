ベクスト株式会社(代表取締役社長：石井 哲、本社：東京都目黒区、以下 ベクスト)は、2026年1月23日(金)にストリングスホテル東京インターコンチネンタルにて「2025年度Vextシリーズユーザー事例発表会」を開催いたします。ゲスト企業には、KDDI株式会社と株式会社NTTマーケティングアクトProCXをお迎えしご講演いただきます。









■「Vextシリーズユーザー事例発表会」とは

毎年冬期に開催する本イベントは、テキストマイニングの活用を広げることを目的に、実際にベクスト製品をお使いのユーザー企業や販売パートナー企業による事例発表を通じて、現場目線のリアルなテキストマイニングの“いま”を知れる情報をお届けします。すでにベクスト製品をご導入いただいている企業からご検討中の企業まで、VOC(＝Voice of Customer、お客さまの声)の活用事例やテキストマイニングの導入効果をお聞きいただけます。

第18回目を迎える本年は、会場開催とオンライン配信で実施いたします。(ゲスト企業による講演は会場限定公開となる可能性がございます。オンライン配信は中継ではございませんので開催日程にご注意ください)

講演会の後は、お飲み物＆お料理をご自由に楽しみながらご来場の皆様同士でご交流いただける懇親パーティもございます。ベクスト最新製品をいち早くご覧いただける実機展示や、素敵なプレゼントが当たるお楽しみ企画もご用意しております。他では聞けないお客様同士の情報交換や業界をこえた交流の場として是非ご活用下さい。









■講演内容の概要と必聴ポイント

＜KDDI株式会社＞

・膨大なお問い合わせから、お客様のご意見・ご要望を効率的に収集するための運用ノウハウ

・収集したVOCをどのように社内展開しサービス改善に繋げているかの活用術

・VextMinerを利用した業務効率化と導入効果





＜株式会社NTTマーケティングアクトProCX＞

・VOC分析サービスを提供する立場だからこそ見えてきた、企業が抱えがちな分析課題といま現場が求める真の分析ニーズ

・生成AIは具体的に分析にどう使える？得られたリアルな成果と残る課題

・分析における人と生成AIの協業のかたちとは？





＜ベクスト株式会社＞

・テキストマイニング市場の最新動向とビジネスロードマップ

・開発ロードマップ、ベクスト構想中の新技術、直近のバージョンアップ情報









■プログラム

＜ベクスト株式会社の講演＞

1. 最新市場動向と今後のビジネス展開について

代表取締役 社長 石井 哲





2. 最新技術動向と開発ロードマップについて

開発部 主任 蛭子 くるみ





＜ゲスト企業の講演＞

3. VOC収集の高度化・効率化に向けたVext Minerの活用

KDDI株式会社





4. VOC分析のネクストステージ

～人とAIの協業で拓く、顧客理解の「次なる未来」～

株式会社NTTマーケティングアクトProCX





※プログラムは現在準備中となり状況により変更されることもございます。ご了承ください。









■開催概要

＜会場開催＞

日程： 2026年1月23日(金)

時間： 受付 13：30～

講演会 14：00～17：00

懇親パーティ 17：00～19：00

会場： ストリングスホテル東京インターコンチネンタル

※JR品川駅港南口(東口)より徒歩1分。

※JR中央改札からは徒歩10分ほどをみていただくと余裕をもってご到着いただけます。





＜オンライン配信＞

日程： 2026年2月13日(金)

時間： 14：00～17：00(13：50より入室可能)

会場： Zoomウェビナー





＜会場・オンライン配信共通＞

参加費 ： 無料

主催 ： ベクスト株式会社

詳細・申込： https://www.vext.co.jp/seminar/5699/









■ベクストとは

ベクストは、テキストマイニング専門のソリューション＆コンサルティングベンダーです。その活動は1996年からコマツ及びコマツソフト(現クオリカ株式会社)との共同プロジェクトとしてスタートしました。2013年にクオリカ株式会社より分社・独立し、ベクスト株式会社としての活動を開始しています。

VOC分析ツール、自動要約、FAQ生成＆メンテナンスなど、さまざまなテキストマイニングソリューションを、業種を問わず700社超のトップ企業に提供してきました。近年は、最新の生成AIとテキストマイニング技術・ノウハウを融合した製品や機能開発を積極的に推進しております。









ベクスト株式会社

代表取締役社長： 石井 哲

設立 ： 2013年3月

本社 ： 東京都目黒区下目黒1-8-1アルコタワー7F

URL ： https://www.vext.co.jp