特定非営利活動法人MP研究会(以下、MPKEN)は、外国人住民の生活安定と日本社会全体の負担軽減を目的とした生活日本語支援プロジェクト「楽しい日本語クラス」を拡大し、日本全国で日本人ボランティアの募集を開始しました。

Website： https://www.mpken.jp





事務所で常に無料勉強会を行なっています





■ 日本語力の不足は、本人だけでなく社会全体に影響

技能実習生、特定技能人材、外国人労働者、そして子育て中の母親たち――日本で暮らす多くの外国人は、生活に必要な日本語コミュニケーションで大きな壁に直面しています。





日本語が十分でないことにより、

● 病院で症状を伝えられない

● 行政手続きができずに滞る

● 職場で報連相ができず、労働トラブルにつながる

● 子育て・教育・住まいの場面で不安が増す

といった問題が発生し、生活不安だけでなく、行政窓口・医療機関・支援団体などへの負荷も増大しています。

MPKENは、外国人の労働力に頼らざるを得ない現状を考えると、外国人住民の日本語力向上は本人の自立支援であると同時に、『地域社会の負担を減らす“社会的投資』であると考えています。









■ 初回テスト募集で3,000名が登録

2025年10月に試験的に受講者募集を行ったところ、わずか数日で3,000名のベトナム人から申込みが殺到するという事態になり、生活に直結する日本語教育へのニーズが、非常に高いことが明らかになりました。









■ 「楽しい日本語クラス」について

本プロジェクトは、『文法や敬語も大事だけど、“生活で使える”日本語』に重点を置き、以下のテーマを中心に展開します。





● 主なテーマ

・病院での受診・症状説明

・市役所・区役所の手続き(保険・住所変更・子育て関連)

・職場での報告・連絡・相談(報連相)

・住まいのトラブル対応(設備故障、大家とのやり取り)

・日常会話(買い物、ゴミ出し、近所づきあい) など





オンライン形式の双方向形式で、日本全国どこからでも参加可能。主に特定技能・技能実習生・留学生・子育て中の母親(家族滞在)の方など、日常生活で日本語が必要な外国人住民を対象としています。

日本人のボランティアさんたちが「やさしい日本語」でナビゲートし、外国人住民が自立して生活できるよう支えます。









■ 日本人ボランティア募集

MPKENは、次の活動に協力いただける方を募集しています。

● オンライン日本語会話のサポート

● ロールプレイ・会話練習のファシリテーション

● 外国人住民の生活場面に即した言語支援

初心者歓迎・研修あり(週1回・60分から参加可能。日本語教師資格不要)。









■ MPKEN代表コメント

日本語力が不足すると、本人の生活が不安定になるだけでなく、医療・行政・支援団体ひいては日本社会全体に余計な負担がかかってしまいます。

だからこそ、私たちは“日本語コミュニケーション支援”を、日本社会全体を良くするための取り組みの一つだと考えています。

全国の日本人ボランティアの皆様と一緒に、この取り組みを通じて、日本社会全体がより住みやすく、互いに支え合える社会づくりに貢献していきたいと思います。