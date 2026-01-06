日本各地で伝統の技を守り育てる６社が集い、手でつくる価値・想い・物語を携えて、オランダ・ロッテルダムで開催される国際展示会「MONO JAPAN」 へ出展します。モノがあふれる時代だからこそ、「長く使い続けられる設計」「素材に宿る質感」「手仕事ならではの精緻な仕上げ」は、世界の人々に新しい価値として再評価されています。私たちの挑戦は、単なる展示出展ではありません。日本の伝統工芸を、世界の“日常の暮らし”へとつなぐ一歩 なのです。

なぜ今、世界へ挑むのか

大量生産・大量消費の波は、機械では越えられない「手の技」や「長く使うための知恵」を見えにくくしています。しかし今、欧州をはじめ世界では、「良い素材」「背景にある文化」「体験としての価値」が選ばれる時代になっています。私たちは６社で力を合わせることで、より広く、より深く、 日本の手仕事の価値を伝えたい と考えています。

チーム「TENOKUNI NIPPON」について

このプロジェクトは、日本の伝統的な技と美意識をもつ６社の匠が集まったチーム、「TENOKUNI NIPPON」 によって推進されています。出展メンバーは、それぞれに異なるフィールドで伝統技術を守り、現代の暮らしに合わせながら表現してきました。• 広島筆産業（熊野）：150年以上の歴史を持つ筆づくり。筆やブラシの幅広い用途へ。• 鎌倉彫 山水堂（鎌倉）：木地に漆を重ねる、日本の食卓に寄り添う器。• Annaj（東京）：着物や帯のアップサイクルで日常プロダクトを創出。• KIRIEBIJOU（東京）：切り絵・金箔を用いた独自素材のジュエリー。• 渡文（京都・西陣織）：絹の特性を活かした生活用品シリーズ。• Seiko YOSHIMURA（京都）：漆伝統を用いた新たなジュエリー作品。

MONO JAPAN 出展の意義

MONO JAPAN は、日本のものづくりを海外へ発信する国際フェアです。ここでは単に商品を展示するだけでなく、直接手に取ってもらい、作り手自身が語り、対話することができます。私たちが海外で得たいものは、声になった「生の感想」です。どんな点に美しさを感じるのか、どんな使い方を想像するのか、どこに改良の余地があるのか。この体験と気づきは、展示後の新商品開発へと繋がります。それは、伝統技術を「未来へつなぐ創造の種」でもあるのです。

日本の価値を、世界の暮らしへ

世界の人々と直接対話し、価値観や感性を学ぶことは、日本の手仕事を未来へつなぐ上で何よりも重要です。単に売るだけでなく、「使い続けられる道具」として選ばれる価値を、世界の暮らしの中で確かめたい。そのためのチャレンジが、このクラウドファンディングなのです。

ご支援のお願い

私たちはここまで、長い時間をかけて技を磨き、日本の暮らしに寄り添うものづくりを続けてきました。しかし、世界へ出るには、皆さまの力が必要です。ご支援いただくことで、✔ 出展機会の確保✔ 実際の対話の機会✔ 海外での新商品開発につながる調査が進みます。日本の伝統工芸を、世界の日常の暮らしへ。その未来を、一緒に創ってください。👉 プロジェクトページはこちらhttps://camp-fire.jp/projects/897522/view