ＪＡタウンのショップ「和歌山県 ココ・カラ。和歌山マルシェ」で 新春お年玉キャンペーンを開催！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、和歌山県 「ココ・カラ。和歌山マルシェ」で、1月７日（水）から２月１１日（水）まで、「新春お年玉キャンペーン」を開催します。

今回のキャンペーンでは、期間中、対象商品をご購入いただいた先着2,000名様にその場で使える1,000円クーポンをプレゼントします。和歌山のショップで人気の柑橘や梅干しなど、対象商品を100点以上取り揃えています。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c5610/

【ココ・カラ和歌山マルシェ 新春お年玉キャンペーンキャンペーン概要】

１．キャンペーン期間：令和８年１月７日（水）１１時から２月１１日（水）まで

２．キャンペーン内容：期間中、先着2,000名様に、対象商品に使える1,000円ＯＦＦクーポンプ

レゼント（上限に達したら終了）

３．ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/e/e56102026/

【おすすめ商品】

○八朔 約５ｋｇ（３Ｌ又は２Ｌ）（紀の里）

締まった果肉に、口の中でぷちぷちと弾ける食感。ほどよい甘さと八朔特有の苦味が他の果物と一味違うため、根強い人気があります。昔ながらの八朔の味をぜひお楽しみ下さい

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5610-30hassaku5kg3l/

○葉付きポンカン大玉（３０玉入り） 約５ｋｇ(紀南)

樹上で越冬させた、木熟ならではのコクのある逸品。味・色・香りの三拍子揃った紀南を代表するみかんです。木熟の証、鮮度の印「葉付き」でお届けします。

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5610-70mikan-ponkan30/

○紀州みなべの南高梅 塩零梅 700ｇ【化粧箱なし・専用掛紙】塩分:約0.1％

紀州みなべの完熟南高梅を食塩を使わずに、りんご酢とはちみつで一粒一粒丹念に漬け込みました。

すっきりとした酸味でほんのり甘口仕上げ。梅干は毎日食べたいけれど、塩分が気になるという方におすすめです。

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5610-60ennrei700/

○生姜丸しぼりWakayama GingerAle 250ｍｌ×２４本（わかやま）

和歌山産の新生姜をふんだんに使用し、丸しぼりにしたジンジャーエールです。しっかり生姜の味が感じられ後味はスッキリと爽やかにお楽しみいただけるジンジャーエールです。

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5610-11kakou-5/

