¡Ø¤Ë¤ã¤ó¶ñÇî vol.1¡Ù2·î13Æü～15Æü³«ºÅ¡¡¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¿´¤È¤¤á¤¯¡¢Ç¥â¥Áー¥Õ¤ÎÊ¸¶ñ¡¦»¨²ß¤¬¶äºÂ¤ËÂç½¸¹ç¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥¹¥È¡¦¥é¥¤¥Ö(ËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è)¤Ï¡¢Ç¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿Ê¸¶ñ¡¦»¨²ß¤ÎÂ¨Çä²ñ¡Ø¤Ë¤ã¤ó¶ñÇî vol.1¡Ù¤ò2026Ç¯2·î13Æü(¶â)～2·î15Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¡¢¶äºÂÍÎ¶¨¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÈÊ¸¶ñ¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¯ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤ã¤ó¶ñÇî vol.1¡¡¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î13Æü(¶â) ³«¾ì 16:00¡¿ÊÄ¾ì 18:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¡¦2·î15Æü(Æü) ³«¾ì 11:00¡¿ÊÄ¾ì 17:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§¶äºÂÍÎ¶¨¥Ûー¥ë( https://www.yokyo.or.jp/ )
¡Ú¤Ë¤ã¤ó¶ñÇî¤È¤Ï¡Û
¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÈÊë¤é¤¹¡¢¤Í¤³¤Î¤¤¤ëÆü¾ï¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡¢Ç¥â¥Áー¥Õ¤ÎÊ¸¶ñ¡¦»¨²ß¤ÎÂ¨Çä²ñ¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÇ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊ¸¶ñ¡¦»¨²ß¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¼ÂÍÑÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅ¸¼ÒÍÍÂçÊç½¸Ãæ¡ª¡Û
¤Ë¤ã¤ó¶ñÇî¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤ëºî²È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥áー¥«ーÍÍ¤Î¤´½ÐÅ¸¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¥â¥Áー¥Õ¤ÎÊ¸¶ñ¡¦»¨²ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Êë¤é¤·¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¿·ºî¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤Î³ÈÂç¡¢ÈÎÏ©³«Âó¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ç¹¥¤¡¦Ê¸¶ñ¹¥¤¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬½¸¤¦¾ì¤Ç¡¢ºîÉÊ¡¦¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¼¤Ò¤´È¯¿®¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÅ¸¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ nyanguhaku.official@gmail.com
¡Ú¸½ºß³ÎÄêÃæ¤Î½ÐÅ¸¼ÒÍÍ¡Û
¢¡cherish365(Instagram¡§ https://www.instagram.com/cherish365_zakka/ )
¢¡¥Ý¥ó¥Á¥»(HP¡§ https://ponchise.com/ )
¢¡¤«¤é¤Õ¤ë²°(Åí)(Instagram¡§ https://www.instagram.com/stamp_karafuruya/ )
¢¡Leather works Plantago(Instagram¡§ https://www.instagram.com/leather_works_plantago )
¢¡¤¨¤ë¤ÈÏÂ(Instagram¡§ https://www.instagram.com/l_to_wa/ )
¢¡kumineco(Instagram¡§ https://www.instagram.com/kumineco_kumiko1chan )
¢¡¤ª¤ä¤Ä¤Î¤¸¤«¤ó(Instagram¡§ https://www.instagram.com/eringi_illust/?hl=ja )
¢¡NEKO Diary(Instagram¡§ https://www.instagram.com/kalulu_lulu/ )
¢¡¤È¤³¤È¤³¥µー¥«¥¹(HP¡§ https://tokotokocircus.com )
¢¡¥Þ¥Ê¥Ù¥±¥¤¥³¤Î¤ª¤«¤·¤ÊÊ¸¶ñÅ¹(Instagram¡§ https://www.instagram.com/manabekeiko_no_okashinabungu )
¢¡¤ß¤¤¤¯¤í²Û»Ò¹©Ë¼(Instagram¡§ https://www.instagram.com/ariko_odai )
¢¡¤é¤Æ¤³(Instagram¡§ https://www.instagram.com/latteco.h/ )
¢¡ronronique(Instagram¡§ https://www.instagram.com/ronronique/ )
¢¡Calicocat¡ÜÇÁÈ(Calicocat Instagram¡§ https://www.instagram.com/calico_cat_mike/?__pwa=1)(ÇÁÈ Instagram¡§ https://instagram.com/nekogumi.info?igshid=MzRlODBiNWFlZA== )
¡Ú¥·ー¥ë¸ò´¹²ñ¤ÈÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¡Û
¤Ë¤ã¤ó¶ñÇî¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆüÇ¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥·ー¥ë¸ò´¹²ñ¥Öー¥¹¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¤ò°¦¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¿ä¤·¥·ー¥ë¡É¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢¤Ë¤ã¤ó¶ñÇî¤Ç³Ú¤·¤¯¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥·ー¥ë¸ò´¹²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤ó¶ñÇî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·ー¥ë¡×¤òÍè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤³¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·ー¥ë¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î¿·¤¿¤Ê¡È¿ä¤·¥·ー¥ë¡É¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://livepocket.jp/e/nyanguhakuvol1_senko
¢£Àè¹Ô³ä°úÈÎÇä(ÀèÃå)
²Á³Ê¡§500±ß(ÀÇ¹þ¡¿³ÆÆþ¾ì»þ´Ö)
(1)2·î13Æü(¶â)16:00～18:00
(2)2·î14Æü(ÅÚ)11:00～14:00¢¨1Éô
(3)2·î14Æü(ÅÚ)14:00～17:00¢¨2Éô
(4)2·î15Æü(Æü)11:00～14:00¢¨1Éô
(5)2·î15Æü(Æü)14:00～17:00¢¨2Éô
¡ã¥é¥¤¥Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¡ä
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î6Æü(²Ð) 18:00 ～ 2·î1Æü(Æü) 23:59
¢£°ìÈÌÈÎÇä(ÀèÃå)
²Á³Ê¡§800±ß(ÀÇ¹þ¡¿³ÆÆþ¾ì»þ´Ö)
(1)2·î13Æü(¶â)16:00～18:00
(2)2·î14Æü(ÅÚ)11:00～14:00¢¨1Éô
(3)2·î14Æü(ÅÚ)14:00～17:00¢¨2Éô
(4)2·î15Æü(Æü)11:00～14:00¢¨1Éô
(5)2·î15Æü(Æü)14:00～17:00¢¨2Éô
¡ã¥é¥¤¥Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¡ä
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î3Æü(²Ð) 18:00 ～ 2·î12Æü(ÌÚ) 23:59
¢£ÅöÆü·ô
²Á³Ê¡§1,000±ß(ÀÇ¹þ¡¿³ÆÆþ¾ì»þ´Ö)
(1)2·î13Æü(¶â)16:00～18:00
(2)2·î14Æü(ÅÚ)11:00～14:00¢¨1Éô
(3)2·î14Æü(ÅÚ)14:00～17:00¢¨2Éô
(4)2·î15Æü(Æü)11:00～14:00¢¨1Éô
(5)2·î15Æü(Æü)14:00～17:00¢¨2Éô
¡ã¥é¥¤¥Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¡ä
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î13Æü(¶â) 16:00 ～ 17:30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ) 2·î15Æü(Æü) 11:00 ～ 16:30
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡¦ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±¿±Ä¾ðÊó¡Û
¤Ë¤ã¤ó¶ñÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¡§ https://www.instagram.com/nyanguhaku_official/
¤Ë¤ã¤ó¶ñÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://x.com/nyanguhaku
¼çºÅ¡¿À©ºî¡¿±¿±Ä ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥¹¥È¡¦¥é¥¤¥Ö
HP¡§ https://elv.east-group.co.jp/
X ¡§ https://x.com/ELV_EAST_LIVE
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
MAIL¡§ nyanguhaku.official@gmail.com