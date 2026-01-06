株式会社オーバーラップ(代表取締役社長：原田 直樹、所在地：東京都品川区)は、新しい未来のテレビ「ABEMA」で定期的に無料生放送している情報番組2026年版の第1弾「オーバーラップ文庫オールスター大集結SP 2026 第1弾」を１月11日（日）に放送いたします。今後のアニメ化作品新情報の初解禁や、1月より放送開始となる冬新アニメ「お気楽領主の楽しい領地防衛」をキャスト陣スタジオ生出演で大特集する本番組の詳細を発表しました。

https://abema.tv/channels/anime-live/slots/DqasZZdbgX4Wjq

■原作コミックはアワード1位も獲得！大注目の1月新アニメ「お気楽領主」大特集！

いよいよ放送開始となる冬新アニメ「お気楽領主の楽しい領地防衛」よりヴァン役 内山夕実、ティル役 M・A・O、カムシン役 伊瀬茉莉也、パナメラ役 日笠陽子がスタジオ生出演し作品を深掘ります。なお、パナメラ役の日笠は司会の天津飯大郎とともに、サブ司会も担当。本作は『ピッコマ BEST OF 2025』にて「総合ランキング」マンガ部門1位を獲得（「総合ランキング」ノベル部門では14位を獲得）した大人気作品のアニメ化であり、今冬大注目の作品です。なお、特番の前には、アニメ1話の振り返り放送が段積みになっており、アニメ1話を見てからそのまま特番をご覧いただけば一層番組を楽しめること間違いなしです。

https://okiraku-ryousyu-anime.jp/

■新アニメ「骸骨騎士様」2期新情報初解禁！前野、ファイルーズのビデオレター公開！

本番組ではTVアニメ第2期制作が発表となっている「骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中」の新情報も初解禁予定です。さらに、アーク役・前野智昭、アリアン役・ファイルーズあいからのビデオレターも公開いたします。2期制作発表から新情報の発表を心待ちにしていたファン必見の内容です。

https://skeleton-knight.com/

■未発表のアニメ化作品最速解禁！さらにゲスト陣が視聴者プレゼントをかけて奮闘⁉

番組内では初解禁のアニメ化情報も発表予定となっており、オーバーラップ作品の最前線を知ることができるスペシャルプログラムとなってします。1月25日に発売となる、「第12回オーバーラップ文庫大賞」受賞4作品にもフォーカスします。さらに、スタジオゲスト陣が視聴者プレゼントをかけてゲームコーナーに挑戦予定となっており、最初から最後まで見逃せない内容です。1月11日の夜は、「ABEMA」生特番「オーバーラップ文庫オールスター大集結SP 2026 第1弾」に注目です。

【 概要 】

放送局：新しい未来のテレビ「ABEMA」放送日時：2026年1月11日（日）◆18時30分～19時特番直前！『お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～』 #1無料振り返り放送 ※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

https://abema.tv/channels/anime-live/slots/B3KUub7nGjTuwd

◆19時～20時30分オーバーラップ文庫オールスター大集結SP 2026 第1弾

https://abema.tv/channels/anime-live/slots/DqasZZdbgX4Wjq%20