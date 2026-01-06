人々の未来の利益と今の生活を豊かにする『CAMEL』 日本最大級のイベント『資産運用EXPO【春】』出展!!
株式会社グローバルクラウドエステートが運営する『CAMEL』が2026年1月16日(金)～18日(日)に開催される日本最大級の資産運用のイベント『資産運用EXPO【春】』に出展します。
https://www.am-expo.jp/tokyo-1/ja-jp.html(https://www.am-expo.jp/tokyo-1/ja-jp.html)
※来場には事前登録が必要です。
イベント名：第9回 資産運用EXPO【春】
日時：2026年1月16日(金)～18日(日) 10:00 - 18:00 (最終日のみ17:00 終了)
場所：東京ビッグサイト 南3・4ホール https://www.bigsight.jp/(https://www.bigsight.jp/)
〈すべての人に、人生を豊かにする資産運用の機会を〉
株式・不動産・保険から現物資産まで、ありとあらゆる投資商品が一堂に集結。著名講師によるセミナーでも幅広く学べます！
初心者から上級者、これから始めようとしている方、どなたでもご来場いただけます！
人々の未来の利益と今の生活を豊かにするCAMELは株式会社グローバルクラウドエステート（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：河野 勇樹）が運営する不動産特定共同事業法に基づいた不動産クラウドファンディングです。
【事業概要】
不動産特定共同事業法を活用し、一口20,000円程度からの少額な投資金額で、不動産投資ができるクラウドファンディング「CAMEL」を展開しています。
申し込み手続きから投資まで、全てWEB上で利用できる不動産特化型クラウドファンディング。
不動産投資を身近なものとして取り組んでいただけるようサービスを提供していきます。
【CAMELの特徴】
１.少額で手軽に始められる！
CAMELなら1口20,000円からでも不動産投資ができます。 通常の不動産の購入に必要なローン審査や複雑な契約手続きも必要ありません。
元本割れリスクも少ないので手軽に不動産投資を始められます。
２.WEB上で投資ができる！
CAMELは、会員登録からファンドへの出資、運用状況の確認まで全てWEB上で行えるようになって います。
場所や時間を問わず、好きな時に好きなところからCAMELを利用できます。
登録はこちら▶▶▶https://fundcamel.com/register/(https://fundcamel.com/register/)
【募集中商品】
CAMEL52号 山口江崎 高圧系統用蓄電池プロジェクト
CAMEL55号 特別高圧グリッドスケール壬生ステーションII
CAMEL56号 インディアプレミアファンド第三弾
https://fundcamel.com/funds/(https://fundcamel.com/funds/)
【CAMEL 公式Instagram】
会社情報や新商品情報、ドバイ情報・ラスアルハイマ情報などいろんな情報を発信しています。
見て下さる方のお役に立てる情報発信をしていますのでフォロー・いいねお待ちしてます。
https://www.instagram.com/camel201201?igsh=amh5Mncyb2E4eHE4(https://www.instagram.com/camel201201?igsh=amh5Mncyb2E4eHE4)
【会社概要】
社名：株式会社グローバルクラウドエステート
本社所在地：神奈川県川崎市川崎区小川町7番地4 アービラ川崎3階
代表取締役：河野 勇樹
事業内容：事業内容不動産特定共同事業
不動産（売買・賃貸・管理及び仲介）
経営コンサルティング業
設立：2012年1月
HP：https://fundcamel.com/(https://fundcamel.com/)
問い合わせ先：0120-853-936
担当：武田