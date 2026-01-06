ミュウツーにルギア…あの伝説のポケモンに毎週会える！劇場版「ポケットモンスター」全24作品を「ABEMA」で1月9日（金）から8週連続で無料放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「寒い冬はおうちでポケモン映画を見よう！」と題し、2026年1月9日（金）より、8週間連続で劇場版「ポケットモンスター」全24作品を順次無料放送いたします。

アニメ「ポケットモンスター」は、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスター（略してポケモン）が暮らす世界で、ポケモンたちとの友情や冒険を描く大人気シリーズです。TVアニメは1997年4月に放送を開始し、“ポケモンマスター”を目指す少年・サトシとそのパートナー・ピカチュウの冒険が、2023年3月までの約26年間にわたり描かれました。2023年4月からは、少女・リコと少年・ロイが新たな主人公として活躍する新シリーズが放送中です。また劇場版シリーズも、1998年公開の『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』を皮切りに数多く制作されており、世代を超えて多くのファンに愛され続けています。

このたび決定した特別企画「寒い冬はおうちでポケモン映画を見よう！」では、「ABEMA」のアニメ「ポケットモンスター」チャンネルにて、2026年1月9日（金）から2月28日（土）の8週連続で劇場版「ポケットモンスター」全24作品を順次無料放送。1998年公開の第1作『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』から、2020年公開の『劇場版ポケットモンスター ココ』までの全ポケモン映画を無料でお楽しみいただけます。さらに、放送後1週間の無料配信も実施いたします。

なお、アニメ「ポケットモンスター」チャンネルでは、地上波放送中の最新作を含む歴代TVアニメ全8シリーズと、劇場版24作品を毎日無料放送中です。

ぜひ寒い冬は「ABEMA」のアニメ「ポケットモンスター」チャンネルで、ポケモン映画の名作の数々を無料でお楽しみください。

■特別企画「寒い冬はおうちでポケモン映画を見よう！」 概要

＜放送日＆番組URL＞

放送日：2026年1月9日（金）～2026年2月28日（土）

放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル1、アニメ「ポケットモンスター」チャンネル2

番組URL：https://abema.tv/channels/pokemon-1/slots/DqasaADQVUqAnT

※URLは『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』の回です。

※放送後1週間、放送作品を全て無料でお楽しみいただけます。

＜放送スケジュール＞

【第1週目】

1月9日（金）夜8時～：劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲（1998）

1月10日（土）夜8時～：劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕（1999）

1月11日（日）夜8時～：劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ（2000）

1月12日（月）夜8時～：劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇（であい）（2001）

【第2週目】

1月16日（金）夜8時～：劇場版ポケットモンスター 水の都の護神(まもりがみ) ラティアスとラティオス（2002）

1月17日（土）夜8時～：劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ（2003）

1月18日（日）夜8時～：劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス（2004）

【第3週目】

1月23日（金）夜8時～：劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ（2005）

1月24日（土）夜8時～：劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海（うみ）の王子 マナフィ（2006）

1月25日（日）夜8時～：劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ディアルガＶＳパルキアＶＳダークライ（2007）

【第4週目】

1月30日（金）夜8時～：劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空（そら）の花束 シェイミ（2008）

1月31日（土）夜8時～：劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス 超克（ちょうこく）の時空へ（2009）

2月1日（日）夜8時～：劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール 幻影の覇者 ゾロアーク（2010）

【第5週目】

2月6日（金）夜8時～：劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム（2011）

2月7日（土）夜8時～：劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム（2011）

2月8日（日）夜8時～：劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士 ケルディオ（2012）

【第6週目】

2月13日（金）夜8時～：劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速（しんそく）のゲノセクト ミュウツー覚醒（2013）

2月14日（土）夜8時～：ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 破壊の繭とディアンシー（2014）

2月15日（日）夜8時～：ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 光輪（リング）の超魔神 フーパ（2015）

【第7週目】

2月20日（金）夜8時～：ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧（からくり）のマギアナ（2016）

2月21日（土）夜8時～：劇場版ポケットモンスター キミにきめた！（2017）

2月22日（日）夜8時～：劇場版ポケットモンスター みんなの物語（2018）

2月23日（月）夜8時～：ミュウツーの逆襲 EVOLUTION（2019）

【第8週目】

2月27日（金）夜8時～：劇場版ポケットモンスター ココ（2020）

■アニメ「ポケットモンスター」チャンネルにてTVアニメ＆劇場版全シリーズを毎日無料放送中！

チャンネルURL：

アニメ「ポケットモンスター」チャンネル1：https://abema.tv/now-on-air/pokemon-1

アニメ「ポケットモンスター」チャンネル2：https://abema.tv/now-on-air/pokemon-2

※放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。（一部、変更となる場合もございます）

【放送作品ラインナップ】

▼TVアニメ全8シリーズ

・ポケットモンスター (1997-2002)

・ポケットモンスター アドバンスジェネレーション（2002-2006）

・ポケットモンスター ダイヤモンド・パール（2006-2010）

・ポケットモンスター ベストウイッシュ（2010-2013）

・ポケットモンスターXY（2013-2016）

・ポケットモンスター サン＆ムーン（2016-2019）

・ポケットモンスター (2019-2023)

・ポケットモンスター (2023-)

▼劇場版全24作品

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

TVアニメシリーズ【(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon】

劇場版作品【(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C) Pokemon

(C) 1998-2020 ピカチュウプロジェクト】