HWANG MIN HYUN、日本でファンミーティングを開催『HWANG MIN HYUN FAN MEETING [UTOPIA] - TOKYO』 詳細公開！

ソロでのアーティスト活動に加え、ドラマや舞台での俳優としての活動も精力的に行うHWANG MIN HYUNが復帰後初のファンミーティング『HWANG MIN HYUN FAN MEETING [UTOPIA] - TOKYO』を3月4・5日に東京国際フォーラムにて開催いたします。

『HWANG MIN HYUN FAN MEETING [UTOPIA] - TOKYO』は2月6~8日にソウルで行われた後、日本で公演が行われる予定です。タイトルの「UTOPIA」は「桃の花が咲く園」という意味で、HWANG MIN HYUNとHwangdo(ファンダム名)が共にするユートピアを表します。 今回の公演はHWANG MIN HYUNとHwangdoが再会する理想的な楽園になる予定です。

ファンミーティングのポスターは、再会を目前に控えたHWANG MIN HYUNとHwangdoの姿を感性的なイラストで表現しています。 背後に花を隠したまま、桃（Hwangdo）に向かって歩く男性から胸いっぱいのときめきが感じられます。 前回韓国で最後に行われたファンミーティング「桃源結義」以後、7回の季節を待った彼らの切なさがポスターにもそっくりにじみ出ています。

HWANG MIN HYUNは、2012年に「NU'EST」としてデビューして以来、「Wanna One」としての活動に続いて、現在はソロアーティスト・俳優として活動しており、その圧倒的な歌唱力と演技力で2019年ミュージカル「マリーアントワネット」で韓国ミュージカル大賞 男性新人賞を受賞すると、「恋はオンエアー中！Live on」、「還魂」「無駄なウソ-誰にも言えない秘密-」といったヒットドラマへの出演でも注目を集め、2025年に公開になった「スタディグループでは、優しい顔立ちに反し戦闘力を持つユン・ガミン役を演じ、「人生キャラを更新した」と好評を得ています。

どうぞご期待ください！

【『HWANG MIN HYUN FAN MEETING [UTOPIA] - TOKYO』概要】

[日程]

2026年3月4日（水） OPEN 17:00／START 18:00

2026年3月5日（木） OPEN 12:00／START 13:00

2026年3月5日（木） OPEN 17:00／START 18:00

[会場]

東京国際フォーラム ホールC

[お申込みについて]

詳細は以下HPからご確認ください。

https://www.hybejapan.events/hwangminhyun/utopia

※公演内容、開場・開演時間等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

HWANG MIN HYUN

2012年にデビューした歌手兼俳優。 グループ「NU'EST」のメンバーとしてデビューした彼は、グループ活動に続いてミュージカル、ソロアルバム、ドラマなどジャンルを行き来しながら「オールラウンダー」として活躍している。

「恋はオンエアー中！Live on」、「還魂」「無駄なウソ-誰にも言えない秘密-」などを通じてレベルの高い演技力が認められ、主演俳優としての地位を広げた。

2025年に公開された「スタディーグループ」では、優しい顔立ちに反し戦闘力を持つユン・ガミン役を演じ、「人生キャラを更新した」と好評を得た。