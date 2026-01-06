PEAK SPOT 新春ライブでToi Toi Toi新メンバーを加えた新体制お披露目 主催イベントの東名阪ツアーも開催決定
アソビシステムによるアイドルプロジェクト PEAK SPOTの主催イベント「PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 新春 SP -」が2026年1月5日（月）に開催。所属するfav me、Toi Toi Toi、log youの3組が出演し、Toi Toi Toiの新メンバー 萩田こころ・山田せいあの2名がお披露目された。
年始早々の公演に関わらずチケットは完売し、これまでの公演同様に熱気あふれるステージだった「PEAK SPOT JOIN Vol.3」。今回、最も注目を集めたのが、発起人 朝倉未来、ABEMAとアソビシステムが手掛けるガールズグループオーディション番組『Dark Idol』より誕生したアイドルグループ「Toi Toi Toi」の新体制初ステージ。新メンバーとして、共に元アイドルの萩田こころ、山田せいあの2名が加入し、新体制での再スタートを切った。さらに、披露した4曲全てが新曲でのパフォーマンスに、会場に集まった多くのファンがToi Toi Toiの2026年の活躍に期待が高まるライブとなった。
また、fav meは2025年12月24日（水）にリリースされた1stシングルCD『すきなんかじゃ...にゃい！』が、Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャートで1位を獲得。会場に集まったファンと喜びを分かち合った。さらに、本日発表されたオリコン週間シングルランキングでも初登場1位を獲得した。
log youは新曲「LET'S GO TO THE TOP」を披露し、2ヶ月前にデビューしたアイドルグループとは思えない成長を見せた。さらに6月10日（水）に東京都・Spotify O-EASTにて初ワンマンライブを開催することを発表し、会場を沸かせた。
fav me、Toi Toi Toi、log youと、2026年も活躍が期待されるPEAK SPOT所属の3組。そんなPEAK SPOTの主催イベント「PEAK SPOT JOIN」の東名阪ツアーが2月から3月にかけて開催されることが決定。1月7日（水）の12時より先行販売（抽選）が開始される。ぜひ彼女たちの光り輝くステージをその目で見てほしい。
＜SET LIST＞
■log you
01 Beyond the Dream
02 あんぐりーガール
03 LET'S GO TO THE TOP
04 変更線
05 ろぐいん・ろぐゆー！
■Toi Toi Toi
01 きみさがし
02 ねぇ、だって。
03 君を好きになってから
04 Toi et Moi -涙の痕が熱い理由-
■fav me
01 ケーキを食べればいいんじゃない！？
02 ストレイト・ストライド
03 ギュッてして！
04 蒼のラブレター
05 アストラ
06 Stage of the Future
PHOTO：Masayo
＜PEAK SPOTツアー概要＞
「PEAK SPOT JOIN Vol.4- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -」
日程：2026年2月14日（土）
会場：大阪府 amHALL
時間：開場 16:00 ／ 開演 17:00
「PEAK SPOT JOIN Vol.5- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -」
日程：2026年3月1日（日）
会場：愛知県 名古屋 インターナショナルレジェンドホール（Nagoya International Legend Hall）
時間：開場 16:00 ／ 開演 17:00
「PEAK SPOT JOIN Vol.6- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -」
日程：2026年3月22日（日）
会場：東京都 harevutai
時間：開場 12:00 ／ 開演 13:00
チケットはこちら
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2547784
※1/7(水) 12:00より有効
＜log youワンマンライブ開催概要＞
日程：2026年6月10日（水）
会場：東京都 Spotify O-EAST
※詳細は後日発表
＜fav meライブ情報＞
「fav me 男女限定ライブ 女性限定日」
日程：2026年3月14日（土）
会場：東京都 飛行船シアター
「fav me 男女限定ライブ 男性限定日」
日程：2026年3月20日（金）
会場：東京都 duo music exchange
※各公演の詳細は後日発表