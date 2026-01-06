PEAK SPOT 新春ライブでToi Toi Toi新メンバーを加えた新体制お披露目　主催イベントの東名阪ツアーも開催決定

アソビシステム株式会社

アソビシステムによるアイドルプロジェクト PEAK SPOTの主催イベント「PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 新春 SP -」が2026年1月5日（月）に開催。所属するfav me、Toi Toi Toi、log youの3組が出演し、Toi Toi Toiの新メンバー 萩田こころ・山田せいあの2名がお披露目された。



年始早々の公演に関わらずチケットは完売し、これまでの公演同様に熱気あふれるステージだった「PEAK SPOT JOIN Vol.3」。今回、最も注目を集めたのが、発起人 朝倉未来、ABEMAとアソビシステムが手掛けるガールズグループオーディション番組『Dark Idol』より誕生したアイドルグループ「Toi Toi Toi」の新体制初ステージ。新メンバーとして、共に元アイドルの萩田こころ、山田せいあの2名が加入し、新体制での再スタートを切った。さらに、披露した4曲全てが新曲でのパフォーマンスに、会場に集まった多くのファンがToi Toi Toiの2026年の活躍に期待が高まるライブとなった。






また、fav meは2025年12月24日（水）にリリースされた1stシングルCD『すきなんかじゃ...にゃい！』が、Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャートで1位を獲得。会場に集まったファンと喜びを分かち合った。さらに、本日発表されたオリコン週間シングルランキングでも初登場1位を獲得した。






log youは新曲「LET'S GO TO THE TOP」を披露し、2ヶ月前にデビューしたアイドルグループとは思えない成長を見せた。さらに6月10日（水）に東京都・Spotify O-EASTにて初ワンマンライブを開催することを発表し、会場を沸かせた。






fav me、Toi Toi Toi、log youと、2026年も活躍が期待されるPEAK SPOT所属の3組。そんなPEAK SPOTの主催イベント「PEAK SPOT JOIN」の東名阪ツアーが2月から3月にかけて開催されることが決定。1月7日（水）の12時より先行販売（抽選）が開始される。ぜひ彼女たちの光り輝くステージをその目で見てほしい。



＜SET LIST＞


■log you


01 Beyond the Dream


02 あんぐりーガール


03 LET'S GO TO THE TOP


04 変更線


05 ろぐいん・ろぐゆー！



■Toi Toi Toi　


01 きみさがし　　　　


02 ねぇ、だって。　


03 君を好きになってから


04 Toi et Moi -涙の痕が熱い理由-



■fav me


01 ケーキを食べればいいんじゃない！？


02 ストレイト・ストライド


03 ギュッてして！


04 蒼のラブレター


05 アストラ


06 Stage of the Future



PHOTO：Masayo



＜PEAK SPOTツアー概要＞


「PEAK SPOT JOIN Vol.4- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -」


日程：2026年2月14日（土）


会場：大阪府　amHALL


時間：開場 16:00 ／ 開演 17:00



「PEAK SPOT JOIN Vol.5- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -」


日程：2026年3月1日（日）


会場：愛知県　名古屋 インターナショナルレジェンドホール（Nagoya International Legend Hall）


時間：開場 16:00 ／ 開演 17:00



「PEAK SPOT JOIN Vol.6- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -」


日程：2026年3月22日（日）


会場：東京都　harevutai


時間：開場 12:00 ／ 開演 13:00



チケットはこちら
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2547784


※1/7(水) 12:00より有効



＜log youワンマンライブ開催概要＞


日程：2026年6月10日（水）


会場：東京都　Spotify O-EAST


※詳細は後日発表



＜fav meライブ情報＞


「fav me 男女限定ライブ 女性限定日」


日程：2026年3月14日（土）


会場：東京都　飛行船シアター



「fav me 男女限定ライブ 男性限定日」


日程：2026年3月20日（金）


会場：東京都　duo music exchange



※各公演の詳細は後日発表