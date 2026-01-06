PEAK SPOT 新春ライブでToi Toi Toi新メンバーを加えた新体制お披露目　主催イベントの東名阪ツアーも開催決定

アソビシステム株式会社

アソビシステムによるアイドルプロジェクト PEAK SPOTの主催イベント「PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 新春 SP -」が2026年1月5日（月）に開催。所属するfav me、Toi Toi Toi、log youの3組が出演し、Toi Toi Toiの新メンバー 萩田こころ・山田せいあの2名がお披露目された。

年始早々の公演に関わらずチケットは完売し、これまでの公演同様に熱気あふれるステージだった「PEAK SPOT JOIN Vol.3」。今回、最も注目を集めたのが、発起人 朝倉未来、ABEMAとアソビシステムが手掛けるガールズグループオーディション番組『Dark Idol』より誕生したアイドルグループ「Toi Toi Toi」の新体制初ステージ。新メンバーとして、共に元アイドルの萩田こころ、山田せいあの2名が加入し、新体制での再スタートを切った。さらに、披露した4曲全てが新曲でのパフォーマンスに、会場に集まった多くのファンがToi Toi Toiの2026年の活躍に期待が高まるライブとなった。

また、fav meは2025年12月24日（水）にリリースされた1stシングルCD『すきなんかじゃ...にゃい！』が、Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャートで1位を獲得。会場に集まったファンと喜びを分かち合った。さらに、本日発表されたオリコン週間シングルランキングでも初登場1位を獲得した。

log youは新曲「LET'S GO TO THE TOP」を披露し、2ヶ月前にデビューしたアイドルグループとは思えない成長を見せた。さらに6月10日（水）に東京都・Spotify O-EASTにて初ワンマンライブを開催することを発表し、会場を沸かせた。

fav me、Toi Toi Toi、log youと、2026年も活躍が期待されるPEAK SPOT所属の3組。そんなPEAK SPOTの主催イベント「PEAK SPOT JOIN」の東名阪ツアーが2月から3月にかけて開催されることが決定。1月7日（水）の12時より先行販売（抽選）が開始される。ぜひ彼女たちの光り輝くステージをその目で見てほしい。

＜SET LIST＞

■log you

01 Beyond the Dream

02 あんぐりーガール

03 LET'S GO TO THE TOP

04 変更線

05 ろぐいん・ろぐゆー！

■Toi Toi Toi

01 きみさがし

02 ねぇ、だって。

03 君を好きになってから

04 Toi et Moi -涙の痕が熱い理由-

■fav me

01 ケーキを食べればいいんじゃない！？

02 ストレイト・ストライド

03 ギュッてして！

04 蒼のラブレター

05 アストラ

06 Stage of the Future

PHOTO：Masayo

＜PEAK SPOTツアー概要＞

「PEAK SPOT JOIN Vol.4- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -」

日程：2026年2月14日（土）

会場：大阪府 amHALL

時間：開場 16:00 ／ 開演 17:00

「PEAK SPOT JOIN Vol.5- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -」

日程：2026年3月1日（日）

会場：愛知県 名古屋 インターナショナルレジェンドホール（Nagoya International Legend Hall）

時間：開場 16:00 ／ 開演 17:00

「PEAK SPOT JOIN Vol.6- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -」

日程：2026年3月22日（日）

会場：東京都 harevutai

時間：開場 12:00 ／ 開演 13:00

チケットはこちら

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2547784

※1/7(水) 12:00より有効

＜log youワンマンライブ開催概要＞

日程：2026年6月10日（水）

会場：東京都 Spotify O-EAST

※詳細は後日発表

＜fav meライブ情報＞

「fav me 男女限定ライブ 女性限定日」

日程：2026年3月14日（土）

会場：東京都 飛行船シアター

「fav me 男女限定ライブ 男性限定日」

日程：2026年3月20日（金）

会場：東京都 duo music exchange

※各公演の詳細は後日発表