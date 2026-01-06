VTuber事務所「ハコネクト」の運営会社がゲームを軸にしたコミュニティ型プロジェクト「e-VALT（エヴァルト）」を始動！
VTuber事務所「ハコネクト」や姉妹事務所である「Lilyette」を運営する株式会社アナログ（本社：【東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内】、代表取締役：【出崎 成俊】、以下「当社」）が、ゲームを軸に活動するVTuber/配信者/クリエイターが集い、共に挑戦していくコミュニティ型プロジェクト「e-VALT（エヴァルト）」を新たに立ち上げます。
本プロジェクトの情報を、2025年12月30日～31日に開催される【コミックマーケット107】（以下、C107）にて初公開いたします。
「e-VALT」とは？巡りゆく熱が、環る場所を生む。
上記をコンセプトに本プロジェクトは、
「ゲームを通じて、クリエイターが自立しながら成長し、互いの活動を高め合える仕組みをつくること」を目指していきます。
そのために、e-VALTでは次のような取り組みを行っていきます。
▼外部コミュニティとの接点づくり
・プロジェクト専用のDiscordサーバーの運営
・コミュニティ参加による、クリエイター同士のつながり強化
・大会/カスタムマッチなどのオンラインイベントの企画/主催/サポート
▼外部パートナーとの協業
・コーチ/イベント主催者/実況/解説者など、さまざまな立場のクリエイターの参加/協業
・スポンサー企業とのコラボ配信や商品タイアップの企画/実施
▼多角的な収益モデルの構築
・グッズ制作・販売を通じた収益化
・スポンサーシップ・広告・コラボ商品など、パートナー企業と共同で収益を得る仕組みの展開
募集要項(応募条件)
◆必須条件
・満18歳以上の健康な方
・専用のDiscordサーバーにご参加可能な方
・ゲームという分野で、あなたならではの強みがある方
・他の参加者や関係各所、ファンの方々と、丁寧なコミュニケーションを心がけていただける方
※本プロジェクトは、業務提携および参加型の企画として実施するものであり、専属契約の締結や所属先の変更を前提としたものではございません。
いずれかの事務所・チーム等にご所属の方が本プロジェクトにご参加いただく場合においても、既存の契約関係は従来どおり維持されます。
各カテゴリ
e-VALTでは上下関係ではなく、「どのような形で関わるか」によって、以下のフィールドを用意しています。
◆e-VALT（エヴァルト）：
(※現在の募集では、女性配信者を対象としております)
既に一定の実績・活動経験を持ち、継続的にVTuber/配信者として活動されている方を対象としたカテゴリ
◆e-VALT BUILDERS（ビルダーズ）：
(※性別を問わずご参加いただけます)
イベント企画/主催者やコーチ、実況/解説者等を通して、e-VALTの活動を「つくる側・支える側」から関わるクリエイターを対象としたカテゴリ
◆e-VALT SEEDS（シーズ）： ※オーディション開催中！！
(※現在の募集では、女性活動者を対象としております)
これから活動を始めたい、活動を始めて間もない方が中心。
コミュニティに参加しながら、自分のペースで挑戦の場を広げていきたい方を対象としたカテゴリ
活動の発信先としては、TikTokでの配信を軸に取り組んでいただく想定です。
e-VALT公式・e-VALT公式応募フォーム
◆e-VALT(https://x.gd/biYpC)
◆e-VALT BUILDERS (https://x.gd/ycrs1)
◆e-VALT SEEDS(https://x.gd/wysmI)
・e-VALT公式X：https://x.com/evalt_info
■VTuber事務所「ハコネクト」とは
2021年6月より活動を開始したVTuber事務所です。
所属 VTuber の目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、
応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。
・ハコネクト公式サイト：https://haconect.com/
・ハコネクト公式X：https://x.com/haconect
・ハコネクト公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect
「ハコネクト」では秋葉原を中心に広告を展開中。
自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。
■企業情報
社名: 株式会社アナログ / analog inc.
本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内
設立日: 2021年4月1日
資本金: 900万円
■本件に関するお問い合わせ
本プロジェクトにおけるお問い合わせやご質問等につきましては、下記のメールアドレスまでご連絡いただきますようお願いいたします。
Mail：contact@e-valt.com