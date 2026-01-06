『刀剣乱舞ONLINE』サービス開始11周年記念番組「刀剣乱舞ONLINE 11周年記念配信番組11周年、いい年、いい夜、いい配信！！」を1月14日(木)19:30より配信！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）は、同社が開発・運営、株式会社ニトロプラスが世界観・シナリオ・キャラクターデザインを担当している、刀剣育成シミュレーション『刀剣乱舞ONLINE』にて、サービス開始11周年を記念した番組「刀剣乱舞ONLINE 11周年記念配信番組11周年、いい年、いい夜、いい配信！！」が2026年1月14日（水）19:30より配信されることをお知らせいたします。

また番組MCとして太鼓鐘貞宗役の高橋孝治さんが出演されます。

■新情報満載「刀剣乱舞ONLINE 11周年記念配信番組11周年、いい年、いい夜、いい配信！！」

サービス開始11周年の当日である2026年1月14日（水）19:30より、『刀剣乱舞ONLINE』の公式YouTubeチャンネルおよびゲーム内の本丸TVで「刀剣乱舞ONLINE 11周年記念配信番組11周年、いい年、いい夜、いい配信！！」が配信されます。

番組内では、2026年上半期ロードマップをはじめとするゲーム最新情報はもちろん、メディアミックスなど「刀剣乱舞」にかかわるさまざまな情報をお届けします。

URL：https://youtube.com/live/WOFJ1ZDNxo0(https://youtube.com/live/WOFJ1ZDNxo0)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WOFJ1ZDNxo0 ]

配信日時：2026年1月14日（水）19：30

※公開日時になりましたらご覧いただけます。

※『刀剣乱舞ONLINE』ゲーム内 本丸TVからもご覧いただけます。

※アーカイブ配信を予定しております。（2026年2月13日(金)18:00まで）

MC：

高橋孝治（太鼓鐘貞宗 役）

出演者：

でじたろう（『刀剣乱舞ONLINE』原作プロデューサー／株式会社ニトロプラス）

伊藤正和（『刀剣乱舞ONLINE』開発プロデューサー／合同会社EXNOA）

OK間（『刀剣乱舞』ライセンス担当／株式会社ニトロプラス

『刀剣乱舞ONLINE』宣伝隊長「おっきい こんのすけ」

『刀剣乱舞ONLINE』宣伝視察隊長「おっきい くろのすけ」

コーナー出演：

ぶいのすけ1号

ぶいのすけ2号

※敬称略

※各種詳細は『刀剣乱舞ONLINE』ゲーム内のお知らせや公式Xの情報をご確認ください。

※今後、変更が生じた場合は、公式Xなどでお知らせいたします。

▼『刀剣乱舞ONLINE』とは？

名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた「刀剣男士(とうけんだんし)」。あなたは彼らを率いる「審神者(さにわ)」となり、歴史を守る戦いに出ます。短刀、脇差、打刀、太刀、大太刀、薙刀、槍、剣の計8種の個性豊かな刀剣男士を集めて育て、あなただけの部隊を結成！ 様々な合戦場を攻略していく、刀剣育成シミュレーションゲームです。

累計ユーザー数1,400万突破！

▼概要

タイトル：『刀剣乱舞ONLINE』

ジャンル：刀剣育成シミュレーション

公式サイト：https://www.toukenranbu.jp/(https://www.toukenranbu.jp/)

価格：基本無料（一部アイテム課金あり）

▼公式Xアカウント

刀剣乱舞ONLINE【運営】（@TOUKEN_STAFF）https://x.com/TOUKEN_STAFF(https://x.com/TOUKEN_STAFF)

刀剣乱舞-本丸通信-【公式】（@tkrb_ht）https://x.com/tkrb_ht(https://x.com/tkrb_ht)

▼LINE公式アカウント

刀剣乱舞ONLINE【公式】https://lin.ee/1Msu7fb(https://lin.ee/1Msu7fb)

▼『刀剣乱舞ONLINE』の登録/ダウンロードはこちら

【PCブラウザ版】http://games.dmm.com/detail/tohken/(http://games.dmm.com/detail/tohken/)

【App Store版】https://itunes.apple.com/jp/app/id1044505314?mt=8(https://itunes.apple.com/jp/app/id1044505314?mt=8)

【Google Play版】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.touken(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.touken)

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)

