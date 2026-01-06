女性の「働きたい」を地域の力へ起業・副業の不安を一歩ずつ解消する女性向けオンライン学習コミュニティ「おしごとステップアカデミー」始動

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの一般社団法人新潟県起業支援センター（所在地：新潟県長岡市、代表理事：高橋秀明）は、地域に暮らしながら自分らしい働き方を模索する女性を対象とした、実践型オンライン学習コミュニティ 「おしごとステップアカデミー」 を2025年12月29日立ち上げました。

立ち上げの背景 ～地域と女性をめぐる課題～

本アカデミーは、子育てや介護などライフステージの変化によりフルタイム就労が難しい女性や、働きたい意欲はあるものの選択肢や相談先が見つからない女性に向けて、無理なく段階的に仕事づくりを進められる学びと実践の場を提供するものです。

日本全国で女性の就労・起業を取り巻く環境には依然として課題が多く、特に地方では女性や若年層の都市流出が地域経済やコミュニティの持続性に影響を与えています。

こうした背景を踏まえ、これまで3,000件以上の起業相談・伴走支援を行ってきた同センターが、地域に暮らしながら自分らしく働き続ける選択肢を増やすことを目的に本事業を立ち上げました。

「おしごとステップアカデミー」では、現役女性経営者がコミュニティをリードし、1本5～15分程度の動画講座による基礎学習に加え、オンライン相談やチャット相談、作業会・お茶会などを通じて、学びで終わらせない実践型の支援を行います。いきなり起業を目指すのではなく、0から1へ、1から10へと小さく積み重ねる仕事づくりを前提とし、家庭や地域活動と両立できる、地域に根ざした“続く仕事”の創出を目指し、全国の地域に応用可能なモデルとしての展開も視野に入れています。

おしごとステップアカデミーの特徴

当センターでは、相談窓口として3000件以上の相談を受けましたが、その役割に留まらず、地域特性を活かした伴走型支援を行ってまいりました。おしごとステップアカデミーでは、現役女性社長や女性経営者がコミュニティやアカデミーをリードし、以下のサポートをご用意しています。

１. 「いきなり起業」ではなく、段階的な仕事づくり

起業を特別なものとせず、0→1、1→10と小さく積み上げるプロセスとして設計。動画は1本5～15分前後と短く、家事・育児・仕事と両立しながら学べる構成です。

２. 学びで終わらせない「実践型コミュニティ」

動画講座に加え、オンラインやチャットを使った事業相談、お茶会、作業会を通して、一人で抱え込まない仕組みを整えています。「やってみて、相談して、次の一歩を考える」この循環を大切にしています。

３. 地域に根ざした働き方を前提に設計

都市型のスタートアップモデルではなく、地域資源を活かした仕事、小さく始めて長く続けるビジネス、家庭や地域活動と両立できる働き方を前提にした内容となっています。

▶おしごとステップアカデミーWEBページ

https://www.kigyousien.or.jp/r7stepup_academy/

一般社団法人新潟県起業支援センター

所在地：新潟県長岡市大手通2丁目2番地6 ながおか市民センターB1F

URL:https://www.kigyousien.or.jp/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/