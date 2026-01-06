鹿島学園高校女子サッカー部史上初の全国ベスト4進出　「夢があるから強くなる。謙虚に貪欲に最後まで」クラウドファンディング、第２目標に向けて実施中！！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、第34回全日本高校女子サッカー選手権大会で史上初となるベスト4進出を達成した鹿島学園高等学校女子サッカー部の挑戦を支援するクラウドファンディングプロジェクトを実施しています。本プロジェクトは現在、ベスト8の壁突破までの遠征費を使途とした第一目標を達成、現在は更なる高みのベスト4以降の遠征費を使途とした第二目標200万円に向けて挑戦を続けております。引き続き、温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/ibaraki/team/1096/invest/762/detail

1．鹿島学園女子サッカー部史上初の全国大会ベスト4

鹿島学園女子サッカー部は、スローガン【謙虚に 貪欲に 最後まで】を胸に、全国の頂点を目指して日々挑戦を続けてきました。

そして迎えた第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会。昨年はベスト16で敗退し、その悔しさを胸に1年間、仲間と共に努力を重ねてきました。

その結果、2025年は夏のインターハイ関東予選で茨城県勢として初の優勝を果たし、全国大会ではベスト8進出を達成しました。しかし、鹿島学園高等学校女子サッカー部はこれまで何度もこのベスト8の壁に阻まれてきました。だからこそ今大会では、その壁を必ず越え、ベスト4以上という新たなステージへ進むことを目標に掲げ、1,2回戦は1点差、3回戦はPK戦、そして準々決勝は優勝経験のある日ノ本学園を下し、ベスト4を達成しました。

皆さまからのご支援は、選手たちの背中を押し、最高のプレーを支える力となります。遠征費や宿泊費など、準決勝以降でも全国で全力を尽くすための環境整備に大切に活用させていただきます。

一人ひとりの応援が、鹿島学園高等学校女子サッカー部の挑戦を支える大きな力になります。

どうか温かいご支援と熱いご声援をよろしくお願いいたします。

２．クラウドファンディングの支援募集プロジェクトの概要

1）支援募集期間

2025年 11月 28日（金）19:00～2026年 1月 12 日（月）23:59

※期間は変更となる可能性があります。

2） 目標金額

第一目標金額：100万円(達成） → 第二目標金額：200万円

3） 資金使途

今回のプロジェクトで集まった支援金は、遠征費や宿泊費など、全国で全力を尽くすための環境整備に使用する予定です。

4）プロジェクトURL

https://www.spportunity.com/ibaraki/team/1096/invest/762/detail

5） クラウドファンディングの形式

通常型 / All-IN形式

※目標金額の達成の有無に関わらず、集まった寄附金を受け取ることができる形式です。

※本プロジェクトへの支援は寄附控除の対象外です。ご注意ください。

3．第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 準決勝 第2試合

2026.01.07 14:00 kick off 鹿島学園 vs 神村学園

TVerにて1月7日(水)13:50～からスペシャルライブで配信予定

【会社・団体概要】

◆学校法人鹿島学園 鹿島学園高等学校 女子サッカー部

所在地：茨城県鹿嶋市田野辺141番地9

設立日：1989年

代表：理事長 大森伸一

ホームページ：https://kgh.ed.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/KASHIMAGAKUEN.LFC/

X：https://x.com/kashimagkuenls

Instagram：https://www.instagram.com/kashimagakuen.lfc/

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：女子サッカー部顧問 晝間

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

公式facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。