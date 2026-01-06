WILDSIDE × TAKERU AMANO Collaboration Collection
株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE（ワイルドサイド）は、現代美術家・天野タケル氏が特別に描き下ろした作品を1月9日（金）より特別展示、抽選販売を開始します。
今回のコラボレーションでは、天野氏の代表的モチーフ”VENUS（ヴィーナス）”を題材にした新作ペインティング2点が登場します。
天野氏の作品は、明快な色彩に、極限まで簡略化された線で描く人物画やはかなさを表した作品などが特徴的で、今回発売する「VENUS on pink_1」「VENUS on pink_2」は鮮やかなピンクを背景にしており、WILDSIDEエクスクルーシブ作品となっております。
これらの作品はWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKUにて1月9日（金）から16日（金）まで特別展示を実施し、1月9日（金）から13日（火）の5日間、公式オンラインプラットフォームにて抽選販売をします。
【WILDSIDE公式オンラインプラットフォームはこちら(https://wildside-online.jp/)から】
【商品ラインナップ】※作品は一点物で、抽選による販売となります。
Takeru Amano “VENUS on pink_1” WILDSIDE EXCLUSIVE(https://wildside-online.jp/shop/g/gSA-A37-003-1-03/)
Year：2025 Material：Acrylic on canvas Size：530mm×455mm 825,000円（税込）
Takeru Amano “VENUS on pink_2” WILDSIDE EXCLUSIVE(https://wildside-online.jp/shop/g/gSA-A38-003-1-03/)
Year：2025 Material：Acrylic on canvas Size：455mm×455mm 770,000円（税込）
＜天野タケル＞
1977年東京都生まれ。1997年に渡米し、ニューヨークで版画を学ぶ。
宗教画や静物画などの伝統的な題材とポップ・アートが融合する、「NEWART」と呼ぶ独自の表現方法で作品を制作。イエローやピンクといった明快な色彩を背景に、簡略化された線で描く人物画や、髑髏や蝋燭などによってはかなさを表した作品などを、東京、香港、ニューヨーク、ロンドン、パリほか国内外で発表。また、アーティストのCD／LPジャケットやアパレルへのアートワークの提供など様々なコラボレーションも展開している。
【WILDSIDE × TAKERU AMANO Collaboration Collection】
▼抽選販売
応募受付期間：2026年1月9日（金）12:00～1月13日（火）23:59
応募方法：公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/)にて
当選発表：1月14日（水）
▼特別展示
展示期間：2026年1月9日（金）～1月16日（金）
展示場所：WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU
（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F）
営業時間：11:00～20:00
電話番号：03-6455-5515
公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/)
▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/)
▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotoosaka(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/)
▼Official X ：@wildsideyohjiJp(https://twitter.com/WildsideYohjiJp)
▼WILDSIDE Officialアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/id1632150161?mt=8)