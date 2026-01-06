ヒューマノイド・ロボット「ファントムMK1」が月面や戦場に立つ日。最先端のヒューマノイドを詳しくルポした『AI兵士の新しい戦争』ニューズウィーク日本版1/13号は好評発売中！
ニューズウィーク日本版 2026/1/13号（1/6発売）
【編集長から】
トランプ政権による年明け早々のベネズエラ攻撃とマドゥロ大統領の拘束が世界を驚かせましたが、この作戦に先立ち、米軍はドローンを使って同国の港湾施設を攻撃していました。ウクライナ戦争は「戦場の無人化」が進む現実をまざまざとわれわれに見せつけていますが、その究極の形がAIを搭載したロボット兵士でしょう。サンフランシスコのスタートアップ企業ファウンデーション社が開発する人型ロボット「ファントムMK1」は、将来の月面や火星の探査だけでなく、戦場で兵士の役割を果たすことまで想定しています。最先端のヒューマノイドは何を、どこまでできるようになっているのか。1月6日発売号の特集「AI兵士の新しい戦争」で詳しくルポしました。（長岡）
【Special Report】
AI兵士の新しい戦争
ヒューマノイド・ロボット「ファントムMK1」が
アメリカの戦場と戦争をこう変える
軍事技術｜ヒト型ロボットが究極の兵士になる日
テクノロジー｜ドローン戦争の次に来るもの
倫理｜AI兵器の暴走に責任を取るのは誰？
ニューズウィーク日本版 2026/1/13号 特集
「トランプ後継」バンスの頭の中
米政治｜有能な副大統領は2028年大統領選で勝てるのか？
【Periscope】
UAE｜博物館開業ラッシュでUAEに存在感
UNITED STATES｜エプスタイン疑惑にクリントンが反撃
DENMARK｜デンマークの郵便サービスが消滅した日
GO FIGURE｜中国の若者の17%が仕事にあぶれている
【Commentary】
視点｜人類は今、世界史のどこにいるのか──河東哲夫
気候変動｜水不足が変える中東の地政学──シュロモ・ベンアミ
分析｜世界を揺さぶる2つの選挙──曽我太一
Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実
オマケでも平和賞なら大喜び！──ロブ・ロジャース&パックン
Economics Explainer｜経済ニュース超解説
「トランプ版モンロー主義」の衝撃──加谷珪一
Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える
母のスマホ規制にもう我慢の限界
Sustainability for the Future｜世界の挑戦、日本の貢献
京大発「生物多様性のグーグル」？
【World Affairs】
中東｜2026年をガザ復興の最初の年に
環境｜中国とモンゴルが黄砂撲滅へ共同戦線？
米経済｜トランプ対FRB、中銀独立性の試練
【Features】
地政学｜中国の核兵器がロシアを黙らせる
【Life/Style】
Art｜クリムトの名画に潜む歴史の闇
Environment｜それでも気候変動対策は必要だ
Health｜インフル防止のカギは授業中の教室にあり
Sports｜スリーポイントの名手を裏切ったブランド
Drama｜W・スコーベル「今の僕を形作ったのはパーシー」
ほか
