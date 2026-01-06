フルーツブーケ専門店プレジール株式会社の商品が 千葉市食のブランド「千（せん）」第6回認定品に選出
千葉県千葉市／2026年1月6日 - フルーツブーケ専門店プレジール株式会社（制作工房所在地：千葉県千葉市、代表取締役 菅原信治）は、このたび当社のフルーツブーケが、千葉市が推進する地域食のブランド「千（せん）」の第6回認定品に選ばれましたことをお知らせいたします。
「千（せん）」は、千葉市内の多様な事業者が創出する優れた食関連商品・サービスを、地域性・独自性・持続可能性・地域貢献などの観点から審査し認定する千葉市の食のブランドです。
千葉市の農林水産物や加工品を活用し、千年先の豊かな暮らしを見据えた地域ブランド構築を目指す取り組みとして評価されています。
今回認定された当社商品「千葉県産の梨（秋満月）を使用したフルーツブーケ（商品名：Teddy Pear （テディペア））」は、千葉県産の代表的な梨「秋満月」をはじめ、季節の厳選フルーツを用いた華やかなフルーツブーケです。
色鮮やかな見た目だけでなく、果実の甘みとフレッシュさにこだわり、寒天コーティング技術により品質保持にも工夫を重ねています。
多くのお客様から高い評価をいただく商品として、このたびの認定に至りました。
当社ではこれまでも、地元千葉県の素材を大切にした商品開発を進め、日々多くのお客様にご利用いただいております。この度の認定を契機に、さらに地域の魅力発信と地域食文化の活性化に貢献してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338518&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338518&id=bodyimage2】
■商品概要
商品名：Teddy Pear （テディペア）
千葉県産の梨（秋満月）を使用したフルーツブーケです。
梨が旬を迎える秋の季節限定の商品です。
認定事業者：フルーツブーケ専門店プレジール株式会社
認定ブランド：千葉市食のブランド「千（せん）」第6回認定品
■今後の展開
2026年2月14日～15日には、イオンモール幕張新都心にて「千」認定品販売会およびイベントも開催され、当社商品も出展予定です。
期間中はフルーツブーケ体験会も参加者限定で予定しています。
■会社概要
フルーツブーケ専門店
プレジール株式会社
TEL：0120-357-997
MAIL：info@fruit-bouquets.com
URL：https://fruit-bouquets.com
配信元企業：プレジール株式会社
「千（せん）」は、千葉市内の多様な事業者が創出する優れた食関連商品・サービスを、地域性・独自性・持続可能性・地域貢献などの観点から審査し認定する千葉市の食のブランドです。
千葉市の農林水産物や加工品を活用し、千年先の豊かな暮らしを見据えた地域ブランド構築を目指す取り組みとして評価されています。
今回認定された当社商品「千葉県産の梨（秋満月）を使用したフルーツブーケ（商品名：Teddy Pear （テディペア））」は、千葉県産の代表的な梨「秋満月」をはじめ、季節の厳選フルーツを用いた華やかなフルーツブーケです。
色鮮やかな見た目だけでなく、果実の甘みとフレッシュさにこだわり、寒天コーティング技術により品質保持にも工夫を重ねています。
多くのお客様から高い評価をいただく商品として、このたびの認定に至りました。
当社ではこれまでも、地元千葉県の素材を大切にした商品開発を進め、日々多くのお客様にご利用いただいております。この度の認定を契機に、さらに地域の魅力発信と地域食文化の活性化に貢献してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338518&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338518&id=bodyimage2】
■商品概要
商品名：Teddy Pear （テディペア）
千葉県産の梨（秋満月）を使用したフルーツブーケです。
梨が旬を迎える秋の季節限定の商品です。
認定事業者：フルーツブーケ専門店プレジール株式会社
認定ブランド：千葉市食のブランド「千（せん）」第6回認定品
■今後の展開
2026年2月14日～15日には、イオンモール幕張新都心にて「千」認定品販売会およびイベントも開催され、当社商品も出展予定です。
期間中はフルーツブーケ体験会も参加者限定で予定しています。
■会社概要
フルーツブーケ専門店
プレジール株式会社
TEL：0120-357-997
MAIL：info@fruit-bouquets.com
URL：https://fruit-bouquets.com
配信元企業：プレジール株式会社
プレスリリース詳細へ