キャノーラ油市場規模、シェア分析、成長要因およびメーカー（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「キャノーラ油市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社の市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
キャノーラ油市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年～2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.1％で推移し、2035年末までに市場規模は573億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は、396億米ドルと評価されました。
市場概要
キャノーラ油は、エルカ酸およびグルコシノレート含有量を低く抑えるよう特別に育種された菜種（ナタネ）品種から得られる、広く使用されている食用植物油です。風味が中立的で、発煙点が高く、飽和脂肪酸が少なく一価不飽和脂肪酸を豊富に含むという望ましい脂肪酸組成を持つことから、家庭調理、食品加工、外食産業、さらにはバイオディーゼルなどの工業用途まで幅広く利用されています。過去10年間で、キャノーラ油は心血管の健康に配慮した代替油として高い評価を獲得し、先進国および新興国の双方で定番油としての地位を確立しています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/798
市場規模およびシェア
世界のキャノーラ油市場は数百億米ドル規模と評価されており、食用油市場全体の中で重要なシェアを占めています。キャノーラ油は、パーム油、大豆油と並び、世界で最も消費されている植物油の上位3品目の一つです。北米および欧州は、菜種の国内生産が強く、栄養面での利点に対する認知度が高いことから、消費シェアの大部分を占めています。一方、アジア太平洋地域は、人口増加、可処分所得の上昇、より健康的な調理油への食生活の変化を背景に、最も成長の速い地域となっています。需要の大半は食品加工および外食産業が占めており、家庭用消費も着実に拡大しています。
主な成長要因
健康志向の高まり
心血管系の健康や、飽和脂肪酸の少ない油の利点に対する意識の高まりが、キャノーラ油採用の主要な促進要因となっています。
加工食品・包装食品の成長
キャノーラ油は、安定性と中立的な味わいから、焼き菓子、スナック、ソース、即席食品などに広く使用されています。
外食産業およびクイックサービスレストランの拡大
発煙点が高く、コスト効率に優れることから、揚げ油として外食産業で好まれています。
バイオ燃料需要
キャノーラ油は、特に再生可能燃料を推進する地域において、バイオディーゼルの重要な原料となっています。
都市化と食生活の変化
ライフスタイルの変化や都市部での自炊機会の増加が、家庭用需要を安定的に支えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338516&id=bodyimage1】
市場セグメンテーション
タイプ別：
・精製キャノーラ油
・未精製／バージンキャノーラ油
用途別：
・家庭調理
・食品加工（ベーカリー、スナック、ソース、マーガリン）
