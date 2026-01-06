日本のデジタルカメラ市場規模、シェアレポート、成長要因およびメーカー（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「日本のデジタルカメラ市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社の市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
日本のデジタルカメラ市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年～2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9％で推移し、2035年末までに市場規模は10億4,960万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は、5億9,350万米ドルと評価されました。
市場概要
日本のデジタルカメラ市場は、世界のイメージング産業において依然として重要かつ高付加価値なセグメントです。日本は大きな消費市場であるだけでなく、世界有数のカメラメーカーや、光学、センサー、レンズ、画像処理ソフトウェアから成る高度なエコシステムを有しています。スマートフォンカメラの進化によりエントリー向けコンパクトカメラの需要は縮小しましたが、日本では依然として交換レンズ式カメラ（ミラーレスおよび一眼レフ）、高級コンパクトカメラ、そして愛好家・プロフェッショナル・コンテンツクリエイター向けの動画志向モデルへの関心が高く維持されています。
サンプルレポートのご請求はこちら@
市場規模およびシェア
最近の市場レポートでは、日本のデジタルカメラ市場規模は数億米ドル規模と推定されています。ある業界予測では、2025年の市場規模は約4億7,500万米ドルとされ、今後10年間にわたり、高付加価値機器や関連サービスの回復に伴い、緩やかな拡大が見込まれています。スマートフォン普及期には出荷台数が減少しましたが、ミラーレスカメラの普及やレンズ・システムのアップグレード需要により、足元では安定化しています。国内の生産・出荷統計は、CIPA（カメラ映像機器工業会）が公式データとして継続的に公表しています。
主な成長要因
ミラーレスシステムの拡大
軽量・高速・高機能化が進むミラーレスカメラは、ほぼ全価格帯で一眼レフに取って代わる成長エンジンとなっており、新しいレンズやアクセサリー需要を牽引しています。業界予測では、ミラーレス分野は今後も堅調な年平均成長率で拡大すると見込まれています。
コンテンツ制作および動画需要
Vlog、ライブ配信、ショート動画の普及により、静止画と動画の両方に対応するハイブリッド機、コンパクトなシネマ志向カメラ、ジンバル対応モデルの販売が伸びています。動画性能は、センサーサイズやオートフォーカス性能と並ぶ重要な購入要因となっています。
買い替えおよびプレミアム化
かつてエントリー機を使用していたユーザーが、APS-Cやフルサイズのミラーレス機や高品質レンズへ移行する動きが進み、台数が横ばいでも市場価値の成長を支えています。
プロフェッショナルおよび産業用途
医療、検査、監視、科学用途などの特殊イメージング需要が、高価格帯のセンサーや光学機器の販売を支えています。
