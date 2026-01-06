海洋保護コーティング市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月29に「海洋保護コーティング市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。海洋保護コーティングに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
海洋保護コーティング市場の概要
海洋保護コーティング市場に関する当社の調査レポートによると、海洋保護コーティング市場規模は 2035 年に約 92 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 海洋保護コーティング市場規模は約 58億米ドルとなっています。海洋保護コーティングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.3%の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、海洋保護塗料市場シェアの成長は、世界の商船隊の拡大と更新によるものです。例えば、2025年1月、国連貿易開発会議（UNCTAD）は、世界の商船隊の積載能力が約24.4億載貨重量トン（dwt）に達し、前年比で約3.4%増加したと報告しました。
さらに、世界の船舶総トン数は増加を続けています。また、新造船の就航や改修ニーズの増加に伴い、船体塗料、防汚システム、保護塗料の需要は拡大すると予想されます。このように、船舶数の増加と改修需要の高まりが市場の見通しを形成し、海洋保護塗料サプライヤーにとって新たな機会を生み出す可能性があります。
海洋保護コーティングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/marine-protective-coatings-market/590641989
海洋保護コーティングに関する市場調査では、環境および規制の遵守の厳格化により市場シェアが拡大することが明らかになっています。当社の調査レポートは、国際海事機関（IMO）が採択した決議MEPC.405（83）の分析をまとめています。この決議は、有害物質インベントリ（IHM）に関する2023年ガイドラインを改正するもので、防汚システムにおける殺生物剤シブトリンの許容濃度を1000 mg/kgから200 mg/kgに引き下げました。
こうした規制動向は、船主や造船会社に対し、新造船に適合する保護塗料やコーティング剤を選択するよう促しています。さらに、世界の船舶数は今後も増加すると予想されており、多くの船舶がIMO条約を厳格に遵守する管轄区域で運航されています。これらの動向により、適合性のあるコーティング剤、特に無毒性または殺生物剤不使用のシステムの需要が高まることが予想されます。市場の見通しは、より高品質で環境に安全なコーティング剤に対する需要の急増によって左右される可能性があります。
しかし、殺生物剤に関する規制のばらつきは、世界市場における成長の潜在的な阻害要因となる可能性があります。国際レベルおよび地域レベルにおける複雑な規制要件の網は、製造業者にとってプロセスを複雑にしています。国際海事機関、米国環境保護庁（EPA）など、多くの機関が保護塗料の認証を提供しており、追加データの提出を要求するため、新規参入企業にとってプロセスが遅延する原因となっています。
海洋保護コーティングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/marine-protective-coatings-market/590641989
