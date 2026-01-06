調査レポート「子育て世帯における「VOD市場調査」2025～妊娠期以降の主要VOD契約動向と動画視聴行動の分析～」（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2025年10～11月に実施した調査について結果をまとめ、本日レポート『子育て世帯における「VOD市場調査」2025～妊娠期以降の主要VOD契約動向と動画視聴行動の分析～』を発行いたします。
概要
今回実施した調査によると、子育て世帯におけるVOD市場調査では、知名度と利用率が異なることがわかった。妊娠以降、約4割が新規契約を検討し、そのうち約6割が実際に契約に至っている。その選択理由は子ども向け・大人向けの双方のコンテンツ充実であった。妊娠以降の新規利用開始時期は「妊娠初期」が最も多く、妊娠中に利用を開始する人は4割近くにのぼる。検討期間は「即決」が約半数で、約75％が1週間以内で決めている。VODの契約継続率は7割以上で、利用目的は「自分のリラックス・娯楽」が約68％と最も多く、「夫婦・家族で一緒に楽しむ」が約52％と続き、利用頻度は「毎日」が43％であった。今後の利用意向については、半数を超える人が「しばらく続ける予定」としている。
調査項目
● 主要VODの知名度
● 利用しているVOD
● 利用目的
● 利用頻度
● 1回あたり平均利用時間
● 1ヶ月あたりの平均利用額
● 妊娠以降に契約検討したVOD
● 妊娠以降に契約したVOD
● 妊娠以降に契約したVODを選んだ理由
● 妊娠以降利用開始までの検討期間
● 妊娠以降利用開始した時期
● 妊娠以降利用前に参考にした情報源
● 妊娠以降契約したVODの利用継続状況
● 妊娠以降契約したVODをやめた理由
● VODを利用していない理由
● 利用しているVODの数
● サービスの使い分け状況
● 今後の継続意向
● 今後利用してみたいVOD
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/17039/（レポートURL）
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後0歳以上の子を持つコズレ会員
調査期間：2025年10月22日（水）～2025年11月19日（水）
有効回答者数：564名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336891&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
概要
今回実施した調査によると、子育て世帯におけるVOD市場調査では、知名度と利用率が異なることがわかった。妊娠以降、約4割が新規契約を検討し、そのうち約6割が実際に契約に至っている。その選択理由は子ども向け・大人向けの双方のコンテンツ充実であった。妊娠以降の新規利用開始時期は「妊娠初期」が最も多く、妊娠中に利用を開始する人は4割近くにのぼる。検討期間は「即決」が約半数で、約75％が1週間以内で決めている。VODの契約継続率は7割以上で、利用目的は「自分のリラックス・娯楽」が約68％と最も多く、「夫婦・家族で一緒に楽しむ」が約52％と続き、利用頻度は「毎日」が43％であった。今後の利用意向については、半数を超える人が「しばらく続ける予定」としている。
調査項目
● 主要VODの知名度
● 利用しているVOD
● 利用目的
● 利用頻度
● 1回あたり平均利用時間
● 1ヶ月あたりの平均利用額
● 妊娠以降に契約検討したVOD
● 妊娠以降に契約したVOD
● 妊娠以降に契約したVODを選んだ理由
● 妊娠以降利用開始までの検討期間
● 妊娠以降利用開始した時期
● 妊娠以降利用前に参考にした情報源
● 妊娠以降契約したVODの利用継続状況
● 妊娠以降契約したVODをやめた理由
● VODを利用していない理由
● 利用しているVODの数
● サービスの使い分け状況
● 今後の継続意向
● 今後利用してみたいVOD
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/17039/（レポートURL）
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後0歳以上の子を持つコズレ会員
調査期間：2025年10月22日（水）～2025年11月19日（水）
有効回答者数：564名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336891&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
プレスリリース詳細へ