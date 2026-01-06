『餓狼伝説 City of the Wolves』より、「不知火舞」がライダースーツ姿で待望のフィギュア化。あみあみ限定特典付きでご案内中。

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「GOLDENHEAD+」より、『餓狼伝説 City of the Wolves 不知火 舞 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで現在ご案内中です。



●餓狼伝説 City of the Wolves 不知火 舞 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196045&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■餓狼伝説 City of the Wolves 不知火 舞 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：23,100円(税込)


□発売日：2026年10月予定


□ブランド：GOLDENHEAD+


【スケール】1/7


【サイズ】全高約250mm(台座含む)


【素材】PVC＆ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用アクリル台座


≪あみあみ限定特典≫


・A2クリアポスター



原型制作：杏奈


彩色：えこし

































SNKが誇る大人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ『餓狼伝説 City of the Wolves』より、不知火流くノ一「不知火舞」が、新たな装いのライダースーツ姿で待望のフィギュア化です！


スタイリッシュでセクシーなライダースーツ、躍動感あふれるポージングなど、ゲーム内モデルを忠実に再現。スーツに包まれた艶やかなスタイルが、彼女の魅力をより際立たせます！


伝統の忍術と現代的コスチュームが融合し、さらに磨きのかかった「不知火流忍術の神髄」を魅せる彼女の姿を、ぜひお手元でご堪能ください！



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



●餓狼伝説 City of the Wolves 不知火 舞 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196045&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.



