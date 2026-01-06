『餓狼伝説 City of the Wolves』より、「不知火舞」がライダースーツ姿で待望のフィギュア化。あみあみ限定特典付きでご案内中。
大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「GOLDENHEAD+」より、『餓狼伝説 City of the Wolves 不知火 舞 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで現在ご案内中です。
■餓狼伝説 City of the Wolves 不知火 舞 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：23,100円(税込)
□発売日：2026年10月予定
□ブランド：GOLDENHEAD+
【スケール】1/7
【サイズ】全高約250mm(台座含む)
【素材】PVC＆ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用アクリル台座
≪あみあみ限定特典≫
・A2クリアポスター
原型制作：杏奈
彩色：えこし
SNKが誇る大人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ『餓狼伝説 City of the Wolves』より、不知火流くノ一「不知火舞」が、新たな装いのライダースーツ姿で待望のフィギュア化です！
スタイリッシュでセクシーなライダースーツ、躍動感あふれるポージングなど、ゲーム内モデルを忠実に再現。スーツに包まれた艶やかなスタイルが、彼女の魅力をより際立たせます！
伝統の忍術と現代的コスチュームが融合し、さらに磨きのかかった「不知火流忍術の神髄」を魅せる彼女の姿を、ぜひお手元でご堪能ください！
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
