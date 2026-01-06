「割れない神具」グッドデザイン賞を受賞。耐久性のある樹脂と、セラミック粉末の融合で生まれた、神棚から落ちても割れない神具。

使い方や重さ、サイズ、形はそのままに「割れない」という特徴のみをプラス。

株式会社ユニグラフ伝統的な神具7点セットの意匠を踏襲しつつ、細部をそぎ落とし、質感も素焼きのようなマットさを重視したデザイン。

落としても、割れにくい。そんな安心をそっと添えた、新しい素材の神具(https://www.kamisama-to-ouchi.net/categories/2127812)です。

重さや質感、形や大きさは、昔ながらの神具をイメージして丁寧に仕上げました。地震のときも、ペットがいる暮らしでも、小さなお子さまの手が届く場所でも。

「落としたらどうしよう」という不安を解消する、 優しさと共にお供えする神具です。

「やさしさ」にこだわり、細部まで角の取れた滑らかな仕上げを施しています。大まかなフォルムのみを残し、極力シンプルなデザインを採用しているため、モダン、伝統、どちらの神棚にもマッチ。伝統にも、モダンにも。

手に取ったときの質感や重みは、どこか懐かしい、素焼きの陶器を思わせます。何百年と受け継がれてきた神具のフォルムをもとに、細部をそっと削ぎ落とし、今の暮らしに寄り添うかたちに。

モダンな神棚(https://www.kamisama-to-ouchi.net/categories/2072715)にも、伝統的な神棚にも、自然に溶け込むたたずまい。マットな素焼き調の表面が、空間にやさしい静けさを運びます。

一瞬、陶器製かと思うような重さと質感。光沢を抑えた表面も、神具としては珍しいデザインです。非光沢のため、光を強く反射せず、どこにおいても落ち着いた佇まいになります。セラミックと樹脂の融合。

素焼きの陶器のような温もりと、割れにくさを両立するために、セラミック粉末と柔軟性の高い樹脂を組み合わせた独自素材「CERA-SOLID（セラ・ソリッド）(https://www.kamisama-to-ouchi.net/items/111845759)」を採用。フローリングやコンクリートの上に、数メートルの高さから落としても簡単には割れにくく、日々の暮らしの中でも、安心して使用できます。

表面はやわらかく光を受けとめるマットな質感に仕上げ、見た目にも手触りにも、どこか懐かしい陶器の趣を感じられる風合いになっています。

落としても簡単には割れにくい素材に、素焼きのような質感を加えるため、セラミックの粉末を融合。国産へのこだわりと、一点ごとの手仕上げ。

新しい素材を採用しつつも、製作はすべて日本国内で。一点ずつ、丁寧に研磨を重ねることで、表面の質感や佇まいに、手仕事ならではの温もりが宿ります。

伝統的な神具の美しさと、現代の暮らしに必要な安心をつなぎながら、日々の祈りのそばに、そっと寄り添っていけるように。小さな神具(https://item.rakuten.co.jp/kamisama-to-ouchi-r/c/0000000006/?l-id=shoptop_shopmenu_categorypage_3)ひとつひとつにも、そんな思いを込めてお届けしています。

人の手で表面を丁寧に研磨することで、繊細で優しい質感が生まれます。手間はかかりますが、欠かせない工程です。

2025年度、グッドデザイン賞を受賞。

割れない神具(https://item.rakuten.co.jp/kamisama-to-ouchi-r/gu_dougu_ware_st/)は、2025年度のグッドデザイン賞(https://www.g-mark.org/gallery/winners/32676?text=%E5%89%B2%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E7%A5%9E%E5%85%B7)も受賞。「毎日の不安を解消する」という点を中心に、評価をいただきました。

評価コメント 抜粋

神具は日常的に手に取るものでありながら、高所に設置されるため破損や怪我の不安を抱えやすい。このプロダクトは陶器のような質感と重みを持ちながら、落下しても割れにくい安全性を備えている。割れることへの心配を減らすことで、破損による縁起の悪さや心理的な負担を和らげられる点も大きい。さらにマットな質感は空間で目立ちすぎず、神棚やインテリアに自然に馴染みやすい。伝統的な意匠や寸法を踏襲しつつ、装飾を控えた柔らかなフォルムは、格式ある神棚からモダンな住空間まで調和する。割れにくい特性は廃棄や梱包資材の削減にもつながり、環境負荷の低減にも寄与する。安心してお供えできる形を実現し、神棚文化を現代の暮らしに継承する姿勢が高く評価できる。

裏面には、小さな鳥居のマークが入っています。微細な意匠を加えられるのは、樹脂の利点です。

伝統的な神具7点セットを、そのまま「割れない」素材に置き換えました。

割れない神具 製品紹介

本体素材

セラミック配合特殊樹脂 CERA-SOLID セラ・ソリッド(https://www.kamisama-to-ouchi.net/items/111845759)



【 商品サイズ 】

榊立：約W55×D55×H108mm

瓶子：約W48×D48×H88mm(蓋含む)

水玉：約W52×D52×H58mm(蓋含む)

皿：約W64×D64×H14mm

日本製



【 付属品 】

榊立…2

瓶子…2

水玉…1

皿…2

注意書…1

