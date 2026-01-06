冬の渋谷に”こたつ”が出現！？

上川町

―― 観光・移住のその先へ。まちと関わり続ける「第三の選択肢」を体感する1日 ――

2026年1月18日（日）開催

主催：北海道上川町

北海道上川町（以下、上川町）は、都市部の生活者に向けて地域との新しい関わり方を提案する都市交流イベントを、2026年1月18日（日）、渋谷キャストにて開催いたします！

本イベントは、

「こたつを囲み、上川町とつながる都市交流イベント」をテーマに、トークセッション、交流企画、催事・物販、お笑いライブ企画などを通して、上川町の人・取り組み・価値観に触れる体験型イベントです。

上川町が掲げるキーワードは

「感動人口1億人へ。」

観光や移住にとどまらず、関わった人の心が動き、継続的な関係へとつながっていく--

その考え方を、都市の真ん中で体感できる機会となっています。

■ 開催背景

北海道の中央部に位置する上川町は、大雪山国立公園の玄関口として豊かな自然環境に恵まれる一方、

まちづくり、観光、移住施策、起業支援、地域プロジェクトなど、多様な挑戦が生まれている町です。

近年、都市部では

「移住はハードルが高いが、地域と何らかの形で関わりたい」

「応援・参加・共創といった関係性を持ちたい」

といったニーズが高まっています。

本イベントは、そうした都市生活者に向けて、

“関わり続ける”という新しい地域との距離感を提示する取り組みとして企画されました。

■ 開催概要

- イベント名：「感動人口、1億人へ」 都市交流イベント- テーマ：こたつを囲み、上川町とつながる都市交流イベント- 日時：2026年1月18日（日）12:00～19:00

トークセッション：13:00／15:00／17:00

催事・物販：12:00～19:00

こたつブース：12:00～19:00

- 会場：渋谷キャスト- 参加費：入場無料- 主催：北海道上川町- 申込方法：

入場無料／当日参加OK

Peatix：https://peatix.com/event/4764962/view

■ プログラム内容

【トークセッション】13:00／15:00／17:00

上川町の取り組みに実際に関わるゲストが登壇し、

まちづくり・働き方・地域との関わり方をテーマに語るトークセッションを実施します。

■ 13:00～

志水 陽平 氏

（起業家／EFC.inc／北海道上川町）

起業家として活動する傍ら、北海道上川町と関わりながら、

地域を舞台にしたチャレンジやプロジェクトに取り組む実践者。

上川町での取り組みや、地域と関わることのリアルを語ります。

■ 15:00～

奥 かおる 氏

（ヨガスクール経営者／株式会社ワイズ・ワン 代表取締役社長）

※北海道札幌市出身

メディア・イベントの現場で活躍する立場から、

北海道との関わりや、人と地域をつなぐコミュニケーションについて語ります。

都市と地域を行き来する視点でのトークを予定しています。

■ 17:00～

中村 晴樹 氏

（株式会社ローカルのみらい 代表）

SIerでのシステム開発、上場企業でのコンサルティング、

スタートアップでのCAO、DMM.comグループ企業の取締役などを歴任。

2022年10月より北海道上川町の地域活性化起業人として活動。

多様なキャリアを背景に、

地域での事業づくりや人材の関わり方について語ります。

（趣味：筋トレ、サウナ、アニメ鑑賞）

【交流ブース】12:00～19:00

来場者とゲスト、上川町関係者が直接話せる交流スペースを設置。

こたつを囲みながら、ゲストも交えて対話を行います。

- 上川町でいま何が起きているのか- どのような関わり方ができるのか

を気軽に知り、質問や会話を通して

地域との距離を縮める体験型の交流企画です。

【催事・物販】12:00～19:00

上川町にゆかりのある商品や、北海道にまつわる商品の紹介・販売を行います。

商品そのものだけでなく、

背景にある取り組みやストーリーとあわせて紹介することで、

“消費”にとどまらない、継続的な関係づくりを促します。

【お笑いライブ企画】

北海道出身の芸人2組が司会として参加し、ゲストとの掛け合いを交えたステージ企画を実施します。

北海道にまつわるネタも交えながら、会場を盛り上げます。

● 中華大満足（北海道札幌市出身）

● でっかい道（北海道音更町出身）

堅くなりがちな「地域」「まち」といったテーマを、笑いを通して身近に感じてもらうプログラムとして展開します。

■ 本イベントのポイント

- 「観光」「移住」に続く 第三の関係人口モデルの提示- 上川町が掲げる 「感動人口1億人」構想の実践の場- こたつを囲むことで生まれる、自然な対話と交流- 自治体主催による、カルチャー性の高い都市交流イベント問い合わせ先：

担当：上川町役場地域魅力創造課（せいこう）

TEL：01658-2-4063

MAIL：teiju@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp





イベント開催日 担当：ディレクター 小沼比沙乃

TEL：090-8100-1503

MAIL：hisano.konuma@gmail.com

