『メゾピアノ×ハローキティ』コラボキャンペーン
クレープチェーンとして売上日本一(富士経済調べ)の「ディッパーダン」を展開している
株式会社オレンジフードコート(本社:東京都中央区、代表取締役:越智 雅也)は、
2026 年 1 月 13 日(火)から 2026 年 2 月 1 日(日)の期間、『メゾピアノ×ハローキティ』コラボキャンペーンを開催いたします。
注)一部対象外店舗がございます。
▼ブランド公式サイト
https://www.dipperdan.jp
『メゾピアノ×ハローキティ』コラボキャンペーンについて
■コラボキャンペーン概要
・開催期間:2026 年 1 月 13 日(火)～2026 年 2 月 1 日(日)
・開催店舗:ディッパーダン各店(※一部店舗を除く)
<展開内容>
１.コラボメニュー:クレープ 1 種&ドリンク 1 種の販売
２.コラボメニューお買い上げでノベルティ(コースター)をランダムでプレゼント
３.オリジナルデザイン包装紙(クレープ)やピック、ストロータグ(ドリンク)装飾
※ノベルティは各店数量限定、無くなり次第終了となります。
対象外の店舗情報含め、詳細はキャンペーン WEB サイトをご確認ください。
https://sanrio-animestore-a3.jp/user_data/mezzo-piano-hellokitty-dipperdan
※キャンペーン情報はキャンペーン特設サイトにて順次更新いたします
■ディッパーダンについて
2025 年 12 月に 1 号店のオープンから 53 周年を迎えるクレープチェーン店です。
ひとりでも、
ふたりでも、、みんなでも、、、
一口食べると自然と笑顔になる...
クレープを通じて“すべてのお客さまに幸せを贈りたい!”
そんな想いを込め...
『HAPPY つつみます!』
を合言葉に、これからも一層皆さまに愛されるブランドとして歩んで参ります。
お出掛けの際は是非お近くのディッパーダンにお立ち寄りください。
ブランドサイト : https://www.dipperdan.jp/
X : https://x.com/DipperDan_CREPE
Instagram : https://www.instagram.com/dipperdan_official/
■会社概要
商号 : 株式会社 オレンジフードコート
代表者 : 代表取締役 越智 雅也
所在地 : 〒103-0002
東京都中央区日本橋馬喰町 2 丁目 7 番 13 号 第 8 東洋ビル 3 階
設立 : 1969 年 6 月
事業内容 : 外食チェーン クレープ店舗の「ディッパーダン」を全国展開
資本金 : 8,900 万円
URL : https://www.dipperdan.jp
■本件に関するお問い合わせ先
企業名:株式会社 オレンジフードコート 総務人事部
担当者名:井口 孝彦
TEL:03－3527－3126
Email:CS@mlofc.jp