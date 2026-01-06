『メゾピアノ×ハローキティ』コラボキャンペーン

株式会社オレンジフードコート

クレープチェーンとして売上日本一(富士経済調べ)の「ディッパーダン」を展開している


株式会社オレンジフードコート(本社:東京都中央区、代表取締役:越智 雅也)は、


2026 年 1 月 13 日(火)から 2026 年 2 月 1 日(日)の期間、『メゾピアノ×ハローキティ』コラボキャンペーンを開催いたします。


注)一部対象外店舗がございます。



▼ブランド公式サイト


https://www.dipperdan.jp



『メゾピアノ×ハローキティ』コラボキャンペーンについて




■コラボキャンペーン概要

・開催期間:2026 年 1 月 13 日(火)～2026 年 2 月 1 日(日)


・開催店舗:ディッパーダン各店(※一部店舗を除く)


<展開内容>


１.コラボメニュー:クレープ 1 種&ドリンク 1 種の販売


２.コラボメニューお買い上げでノベルティ(コースター)をランダムでプレゼント


３.オリジナルデザイン包装紙(クレープ)やピック、ストロータグ(ドリンク)装飾


※ノベルティは各店数量限定、無くなり次第終了となります。


対象外の店舗情報含め、詳細はキャンペーン WEB サイトをご確認ください。


https://sanrio-animestore-a3.jp/user_data/mezzo-piano-hellokitty-dipperdan


※キャンペーン情報はキャンペーン特設サイトにて順次更新いたします


■ディッパーダンについて

2025 年 12 月に 1 号店のオープンから 53 周年を迎えるクレープチェーン店です。


ひとりでも、


ふたりでも、、みんなでも、、、


一口食べると自然と笑顔になる...


クレープを通じて“すべてのお客さまに幸せを贈りたい!”


そんな想いを込め...


『HAPPY つつみます!』


を合言葉に、これからも一層皆さまに愛されるブランドとして歩んで参ります。


お出掛けの際は是非お近くのディッパーダンにお立ち寄りください。


ブランドサイト : https://www.dipperdan.jp/


X : https://x.com/DipperDan_CREPE


Instagram : https://www.instagram.com/dipperdan_official/


■会社概要

商号 : 株式会社 オレンジフードコート


代表者 : 代表取締役 越智 雅也


所在地 : 〒103-0002


東京都中央区日本橋馬喰町 2 丁目 7 番 13 号 第 8 東洋ビル 3 階


設立 : 1969 年 6 月


事業内容 : 外食チェーン クレープ店舗の「ディッパーダン」を全国展開


資本金 : 8,900 万円


URL : https://www.dipperdan.jp


■本件に関するお問い合わせ先

企業名:株式会社 オレンジフードコート 総務人事部


担当者名:井口 孝彦


TEL:03－3527－3126


Email:CS@mlofc.jp