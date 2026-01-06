「主役は、私。」映画のワンシーンのような花嫁へ。札幌2店舗にて、ブライダルフェア開催決定！

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/

有限会社三景スタジオ（本社：北海道旭川市、代表取締役：大西康弘）が運営するフォトスタジオは、2026年1月の週末限定で「札幌ブライダルフェア」を開催します。JILL STUARTやISAMU MORITAなど、花嫁憧れの最新ブランドドレスが揃う試着会や、最大5万円相当の特典が選べる新春特別企画を実施。20代女性が求める「SNS映え」と「圧倒的なコストパフォーマンス」を両立した、新しいフォトウェディングの形を提案します。

花嫁の「夢」と「現実」のギャップを埋めるために

「一生に一度の結婚写真は妥協したくない。でも、予算は抑えたい。」

これは、多くのプレ花嫁様が抱える切実な悩みです。

特に20代の女性にとって、結婚写真は単なる記念撮影ではありません。それは、SNSを通じて大切な人たちへ幸せを報告する「エンターテインメント」であり、自分史上最高に美しい瞬間を残す「作品」でもあります。

しかし、理想を追い求めると費用は高くなりがちです。そこで私たちは、新年の幕開けと共に、すべての花嫁様の「諦めたくない」という想いに応える特別なフェアをご用意しました。市場価格40万円以上のハイクラスドレスも、このフェアなら手の届く価格で。まるで映画のヒロインになったかのような体験を、札幌の皆様にお届けします。

圧倒的な没入感。「試着」を超えた「花嫁体験」

ただ衣装を着るだけではありません。本フェアの目玉は、通常は敷居が高いハイブランドドレスライン「Premier Line（プレミアライン）」の無料試着会です。

JILL STUART ：ヴィンテージライクで繊細なレース使いが、大人可愛いを演出。

ISAMU MORITA ：洗練されたシルエットで、360度どこから見ても美しい花嫁に。

KIYOKO HATA ：トレンド感あふれるデザインで、自分らしさを表現。

これら全国の花嫁様から支持されるブランド衣装を、実際に袖を通し、プロのヘアメイクスタッフによるアドバイスと共に体験いただけます。「私、こんなに綺麗になれるんだ」という感動の瞬間を創出します。

トレンドは「賢く、おしゃれに」。選べる10大特典

「データはたくさん欲しいけれど、アルバムも残したい」「お婿さんの衣装にもこだわりたい」。そんな多様なニーズに応えるため、最大3つまで選べる「10大特典」をご用意しました。

⚫︎ハイブランドドレス追加料金が最大70%OFF

⚫︎アルバムグレードアップ（通常22,000円相当）が無料

⚫︎ウェルカムボードプレゼント

これらを組み合わせることで、最大5万円以上の還元が可能に。浮いた予算で、ロケーション撮影を追加したり、美容に投資したりと、結婚式準備をより充実させることができます。

「撮りたい」が見つかる、スタジオ＆チャペル見学

会場となる店舗は、それぞれ異なる世界観を持っています。 「サッポロファクトリー店」は、レンガ造りの重厚感あるロケーションに加え、本格的なチャペルや和室スタジオを完備。 「札幌中央店」は、洗練された都会的なスタジオセットが魅力。 実際に撮影現場を歩く「スタジオツアー」を通じて、お二人の理想のシチュエーションを具体的にイメージしていただけます。

『写真から始まる、ふたりのストーリー』

私たち有限会社三景スタジオは、創業以来、北海道の地で多くのご家族の「記念日」に寄り添ってきました。 現代のフォトウェディングに求められるのは、単なる「記録」ではなく、撮影そのものが「記憶」に残る体験であることです。

お二人が選んだ一着、ふとした瞬間の笑顔、そして撮影当日の高揚感。 それら全てを「宝物」にするために、私たちは技術とホスピタリティを磨き続けています。 2026年の始まりに、あなただけの「運命の一着」と出会いに来てください。

【イベント開催概要】

札幌ブライダルフェア(2店舗開催)

日程：2026年1月4日(日)、10日(土)、12日(祝)、17日(土)、18日(日)、24日(土)、25日(日)

※1月11日、31日は成人式イベントのため開催なし

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

北海道札幌市中央区北2条東4丁目 サッポロファクトリーえんとつ広場1F

（地下鉄東西線「バスセンター前」駅より徒歩圏内）

参加費無料（完全予約制）

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/factory_info/bridal_factory/464055.html

写真工房ぱれっと 札幌中央店

北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1 k-23ビル B1F

（PARCO裏、地下鉄「大通」駅より徒歩すぐ）

参加費無料（完全予約制）

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/lafiler_info/bridal_lafiler/464061.html

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

TEL：011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌中央店

住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

TEL：011-596-8155

写真工房ぱれっと旭川店

住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4

TEL：0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15

TEL：0155-67-8008

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。





【私たちのお店への想い】

私たちは、フォトウェディングを通じて、お二人の幸せな瞬間を永遠に残すことをミッションとしています。花嫁にとって、ウエディングドレスは特別な意味を持つものです。来店カウンセリングでは実際にドレスに触れ、試着していただくことで、お二人の理想のウェディングスタイルを見つけるお手伝いをしたいと考えています。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、ウエディングドレスやフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp