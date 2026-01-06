ミズホ機材(株)の くさび式Aタイプ足場 ブランド「M-FOLD（エム・フォールド）」誕生

ミズホ機材株式会社

ミズホ機材株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役 大石政邦）は、このたび、創業より販売してきましたくさび式Aタイプの足場をブランド名『M-FOLD（エム-フォールド）』と命名いたしました。また、その誕生を記念して『M-FOLD(エム・フォールド）ブランド誕生記念セール』を開始いたしました。

当社は2017年2月に新しいくさび足場のメーカーとして誕生し、2026年2月で設立10期目を迎えます。

この節目にあたり、従来よりご利用いただいております当社製くさび式Aタイプ足場につきまして、皆様に一層の愛着と親しみをお持ちいただきたく、ブランド名 『M-FOLD（エム・フォールド）』 として展開していくことになりました。

■ブランド概要

□ブランド名：M-FOLD（エム・フォールド）

□キャッチコピー： 『現場が信頼するその理由がある』～原価管理を徹底し、製造工程にはロボットを全面導入。人員配置を最適化することで、安定した品質と価格を実現 ～

□製品ラインナップ： くさび式Aタイプ足場

緊結部付支柱、緊結部付布材、緊結部付ブラケット、ねじ菅式ジャッキ型ベース金具、屋根用ねじ菅式ジャッキ型ベース金具、床付布枠、パイプサポート

今後は、 『M-FOLD（エム・フォールド）』＝信頼と安心のしるし

として認知していただけるよう、品質・安全性の向上ならびにサービスの充実に、一層取り組んでまいります。

また、日頃のご愛顧への感謝と『M-FOLD(エム・フォールド）』ブランド誕生を記念いたしまして、下記のとおり「M-FOLD(エム・フォールド）ブランド誕生記念セール」を開始いたしました。

■セール名： M-FOLD(エム・フォールド）ブランド誕生記念セール

■開催期間： 2026年1月５日（月）～ 2026年2月28日（土）



本セールを機に、あらためてブランド『M-FOLD(エム・フォールド）』を認識いただき、ご使用いただく中で製品の良さや信頼性を感じていただき、当社のブランド価値をより一層高めていきたいと考えています。