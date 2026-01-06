マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』新衣装のSSR「月ヶ瀬ちゆる」が登場！お正月イベント【初夢に昇るソレイユ】開催中！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が1月6日（火）より、新イベント「初夢に昇るソレイユ」後半を開催しました。
また新衣装の「月ヶ瀬ちゆる」が登場したことをお知らせいたします。
▼公式サイト
https://muvluv-girls-garden.com/
▼PC版 ゲーム起動はこちら
https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524
■新イベント「初夢に昇るソレイユ」後半開催！
▼あらすじ
ちゆるの両親がアマツに顔を出す……
しかし当のちゆる本人は会うことを遠慮してしまっていた。
それが本心じゃないことを見抜いた指揮官は――
新イベント「初夢に昇るソレイユ」後半が開催！
ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をGET！
開催期間：1月6日（火） メンテナンス後 ～ 1月13日（火） 4:59まで
■NEW CHARACTERピックアップガチャ「月ヶ瀬ちゆる」ガチャ開催！
NEW CHARACTERピックアップガチャ「月ヶ瀬ちゆる」【新春のメイズ研究者】を開催中です！
SSR「月ヶ瀬ちゆる」【新春のメイズ研究者】は
「自己HP回復とシールドで前線に立ち続ける難攻不落なタンク役
期間中、SSR「月ヶ瀬ちゆる」【新春のメイズ研究者】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！
詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。
開催期間：1月6日（火） メンテナンス後 ～ 1月20日（火） 4:59まで
■ピックアップログインボーナス「月ヶ瀬ちゆる」開催！
SSR「月ヶ瀬ちゆる」【新春のメイズ研究者】追加を記念したログインボーナスが開催中です。
期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！
開催期間：1月6日（火） メンテナンス後 ～ 1月20日（火） 4:59まで
■『マブラヴ ガールズガーデン』について
シリーズ累計80万本超えのADVゲーム『マブラヴ』『マブラヴ オルタネイティヴ』を原作とした本作では、過去マブラヴシリーズの監督・演出を担当されてきたタシロハヤト氏が世界観構築を担当。
メカニックリデザインには、『機動戦士ガンダム水星の魔女』『グレンダイザーU』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』などを手がけた稲田航氏や、キャラクターデザインにはSiino氏/Pro-p氏など、豪華な制作陣が参加いたします。
DMM GAMES×KMS GAMESが贈る新たな「マブラヴ最新作」を是非ご期待ください！
■ゲーム概要
＜製作＞
配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS
世界観構築：タシロハヤト
キャラクター原案：ハサマ（兎巡）
原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）
メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト
キャラクターデザイン：Siino / Pro-p
メカニックリデザイン：稲田航
＜主題歌＞
「不屈のファンファーレ」
作詞：Spirit Garden
作編曲：岩橋星実（Elements Garden）
歌唱：中恵光城
ジャンル：フルオート放置系RPG
展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAME PLAYER）、DMM GAMESストア(Android)
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.
公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/
公式X：https://x.com/Muvluv_GG
公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden
公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT