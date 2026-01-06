マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』新衣装のSSR「月ヶ瀬ちゆる」が登場！お正月イベント【初夢に昇るソレイユ】開催中！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が1月6日（火）より、新イベント「初夢に昇るソレイユ」後半を開催しました。

また新衣装の「月ヶ瀬ちゆる」が登場したことをお知らせいたします。

▼公式サイト

https://muvluv-girls-garden.com/

▼PC版 ゲーム起動はこちら

https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524

■新イベント「初夢に昇るソレイユ」後半開催！

▼あらすじ

ちゆるの両親がアマツに顔を出す……

しかし当のちゆる本人は会うことを遠慮してしまっていた。

それが本心じゃないことを見抜いた指揮官は――

新イベント「初夢に昇るソレイユ」後半が開催！

ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をGET！

開催期間：1月6日（火） メンテナンス後 ～ 1月13日（火） 4:59まで

■NEW CHARACTERピックアップガチャ「月ヶ瀬ちゆる」ガチャ開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「月ヶ瀬ちゆる」【新春のメイズ研究者】を開催中です！

SSR「月ヶ瀬ちゆる」【新春のメイズ研究者】は

「自己HP回復とシールドで前線に立ち続ける難攻不落なタンク役

期間中、SSR「月ヶ瀬ちゆる」【新春のメイズ研究者】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！

詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

開催期間：1月6日（火） メンテナンス後 ～ 1月20日（火） 4:59まで

■ピックアップログインボーナス「月ヶ瀬ちゆる」開催！

SSR「月ヶ瀬ちゆる」【新春のメイズ研究者】追加を記念したログインボーナスが開催中です。

期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！

開催期間：1月6日（火） メンテナンス後 ～ 1月20日（火） 4:59まで

■『マブラヴ ガールズガーデン』について

シリーズ累計80万本超えのADVゲーム『マブラヴ』『マブラヴ オルタネイティヴ』を原作とした本作では、過去マブラヴシリーズの監督・演出を担当されてきたタシロハヤト氏が世界観構築を担当。

メカニックリデザインには、『機動戦士ガンダム水星の魔女』『グレンダイザーU』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』などを手がけた稲田航氏や、キャラクターデザインにはSiino氏/Pro-p氏など、豪華な制作陣が参加いたします。

DMM GAMES×KMS GAMESが贈る新たな「マブラヴ最新作」を是非ご期待ください！

■ゲーム概要

＜製作＞

配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS

世界観構築：タシロハヤト

キャラクター原案：ハサマ（兎巡）

原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）

メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト

キャラクターデザイン：Siino / Pro-p

メカニックリデザイン：稲田航

＜主題歌＞

「不屈のファンファーレ」

作詞：Spirit Garden

作編曲：岩橋星実（Elements Garden）

歌唱：中恵光城

ジャンル：フルオート放置系RPG

展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAME PLAYER）、DMM GAMESストア(Android)

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.

公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/

公式X：https://x.com/Muvluv_GG

公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden

公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT