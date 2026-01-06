あだち充画業55周年記念グッズ 続々登場！！

株式会社小学館

あだち充画業55周年記念

パンチぬいぐるみ

(C)あだち充／小学館

〈商品情報〉

価格：2,970円（税込） / サイズ：約H16cm / 素材：ポリエステル

『タッチ』の作中で、主人公たちの飼い犬として登場するパンチ。

パンチは、あだち充作品の中で、登場人物たちの感情のそばに静かに寄り添ってきた存在です。

言葉を交わさずとも、その佇まいによって心情を映し出す姿は、多くの読者の記憶に残る印象的なシーンを生み出してきました。

本商品は、原作イラストをもとに、ふんわりとした表情や丸みのあるフォルムを忠実に再現したパンチのぬいぐるみです。

思わず抱きしめたくなるやさしい手触りで、お部屋やデスクにそっと寄り添う癒しのアイテムとしてお楽しみいただけます。

あだち充画業55周年記念

あだち充作品かるた

(C)あだち充／小学館

〈商品情報〉

価格：2,860円（税込） / サイズ：札 約H90×W68mm /取り札・読み札：各46枚 （「あ」～「ん」の46音）/ 素材：紙

歴代作品の原作コマイラストをもとに、個性豊かな「あだち充作品かるた」が完成！

読み札にセリフの吹き出し、取り札にそのセリフが描かれたコマをデザインしました。遊びながら各作品の名シーンとの出会いや再会を楽しみつつ、特にお気に入りの一枚はコレクションカードのように飾ってもお楽しみいただけます。

コマ使用作品

『アイドルA』『いつも美空』『H2』『KATSU！』『QあんどA』『クロスゲーム』『スローステップ』『タッチ』『ナイン』『虹色とうがらし』『陽あたり良好！』『MIX』『みゆき』『ラフ』

※作品名は50音順

♦販売場所

少年サンデープレミアムSHOP

https://lifetunes-mall.jp/shop/pages/c3010_lp_adachi55th.aspx(https://lifetunes-mall.jp/shop/pages/c3010_lp_adachi55th.aspx)

公式X：少年サンデープレミアム SHOP（@sunday_premium）

https://x.com/sunday_premium

公式HP:ー画業55周年記念ー あだち充展 会場

https://adachimitsuru55th-ex.jp/(https://adachimitsuru55th-ex.jp/)

公式X：ー画業55周年記念ー あだち充展（@adachi55th_ex）

https://x.com/adachi55th_ex

会期： ～ 2026年1月14日(水)

開催時間：10:00～19:00 ※最終入場18:30

会場：池袋・サンシャインシティ 展示ホールC

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-1-4 (文化会館ビル 3F)

※その他詳細は公式サイトをご確認ください

画像掲載の際は必ず、 (C)あだち充／小学館 の表記をお願いいたします。