しずる・池田、SNSをざわつかせた“衝撃ヘアチェンジ”の全貌が明らかに！“MADすぎる”初回放送に視聴者も騒然 『M-1』2連覇王者の令和ロマン・ケムリ、極寒の中強烈ボケ芸人たちの餌食に…『MAD5』

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名による特別番組『MAD5（マッドファイブ）』（全5回）の#1を2026年1月5日（月）夜11時より放送いたしました。

しずる・池田、SNSをざわつかせた“衝撃ヘアチェンジ”の全貌が明らかに！

“MADすぎる”初回放送に視聴者も騒然「嘘だろ笑笑」「これで坊主やったんかい」

『M-1』2連覇王者の令和ロマン・ケムリ、極寒の中、強烈ボケ芸人たちの餌食に…「本当の変態になっちゃった」

『MAD5』では、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいきます。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクトとして、全5回にわたりお届けします。

1月5日（月）の初回放送では番組スタートを記念すべく、極寒の河川敷で鍋パーティーをしながら決起集会を敢行しました。この冬一番の寒波の中で始まった初回ロケは、ケムリ1人のみのオープニングに。川北が“衝突実験用ダミー人形”の姿で現れると、「しっかりやって、オープニング」「舐めてんのかっ！」と“初代タイガーマスク”佐山聡に扮したハリウッドザコシショウも登場。『キャプテン翼』のキャラクター・若林源三になりきって、スライディングで乱入したくっきー！も揃い、残るは池田の登場を待つのみの展開となりました。すると、河川敷の草地から突如、草木や葉などで全身を覆う偽装服“ギリースーツ”をまとい、顔に泥を塗った池田が現れ、くっきー！らは「プレデターの時のシュワちゃんやん」「厳しい」「ギリースーツ着て出てこないでください」と騒然。ようやく5人が集結したものの、ひとりだけ普段着姿のケムリに、くっきー！は「マジ良くない」「仲間感ゼロやん」と注意し、「着替えてこい」「貸したるから」と、自前のコスチュームを手渡しますが...。着替えて再登場したケムリの姿に一同は爆笑。ケムリも「本当の変態になっちゃった」と漏らすなど、冒頭から混沌とした空気に包まれる中、ようやくロケがスタートしました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

5人は鍋の具材を探すために各々が河川敷を捜索。自由にボケまくる4人と、唯一のツッコミとしてすべてのボケを拾いながら無茶振りにも応えるケムリの姿に、視聴者からは「ケムリくんが通常の4倍の仕事量」「ケムリのカロリー高」などのコメントが続出しました。その後、池田が肉や野菜がしっかり煮込まれた“野生の鍋”を発見したことで、ようやく鍋パーティー開始かと思われましたが、「何？撮影？」と、見知らぬ不良グループがロケに乱入するハプニング（？）が発生。「俺行きます」と先陣をきって、不良たちに相対した池田は「強ぇのかよ」「かかってこいよ」と宣戦布告。互いに拳を振り上げ、緊迫の事態に発展するかと思われたものの、スローモーションのように不良のパンチを避ける池田。さらに、なぜかバリカンを取り出した不良たちに、池田は「簡単に避けられるからな」「来い！」と挑発しましたが、一切避けることなく自らバリカンに頭をそわせていき...。挙げ句の果てには「これはこう使うんだよ」と、不良からバリカンを取り上げ、自ら髪を刈り上げた池田に、ほかメンバーも「なにやってんの？」「今後大丈夫！？」と衝撃。予期せぬ方法で不良撃退に成功した池田に、くっきー！が「なんでもっと大幅に避けへんの？」とコメントするなど、笑いと困惑が入り混じるカオス展開となりました。池田のまさかの行動に視聴者からも「嘘だろ笑笑」「これで坊主やったんかい」「池田一真強すぎる」「池田懸けすぎ」などの声が殺到しました。

▼しずる・池田、不良に絡まれまさかの姿に！

https://x.com/ABEMA_Variety/status/2008182491195281432

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

そして、今度こそ鍋パーティーが始まるかと思いきや、「うまそうな具材あったから取ってきていい？」とくっきー！がその場を離れて...。一方、「食レポも大事よ」と自ら振って大絶叫するハリウッドザコシショウ、マネージャーを呼びつけて何やら耳打ちする川北など、まだまだ続くボケの応酬にケムリが思わず「なんで今日みなさんのスタメン見せられなきゃいけないの」と嘆く、波乱の幕開けとなりました。ラストにはカメラの前を横切る“撮れ高の妖精”の姿も！？本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■ABEMA『MAD5』 番組概要

（C）AbemaTV,Inc.

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2048

#1見逃し配信URL：https://abema.go.link/1GBQG

出演：くっきー！（野性爆弾）、ハリウッドザコシショウ、池田一真（しずる）、川北茂澄（真空ジェシカ）、松井ケムリ（令和ロマン）

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）