【27年卒内々定率調査】12月末の内々定率37.4％、4割に迫るも前年比微増。文系33.1%、理系は46.3%の高率で早くも5割近くに

株式会社学情（本社：東京都中央区）は、2027年３月卒業（修了）予定の大学生・大学院生を対象に、最新の「内々定の獲得状況」についてインターネットアンケートを実施しました。

12月末時点の内々定率は37.4%で、前月比＋8.1ポイントで４割に迫り、同時期の調査の過去最高値となりました。ただ、前年同時期の36.6%からは0.8ポイントの微増。インターンシップ等からの早期選考の最終面接を10・11月に前倒しした企業が多かった分、年内の内々定出しは前年並みに落ち着いた形です。文理別では、理系が46.3%と早くも５割に近づき、文系は33.1%と３人に１人が内々定を得ていますが、前年とほぼ並びました。就職活動率は83.9%で前年同時期を5.4ポイント下回りました。前年３月並みで、この時期としては異例の低い値。文系は前月比＋2.2ポイントで86.6%の学生が動いている一方、理系は同-2.7ポイントの78.4%と８割を下回って前年同時期より8.2ポイントも低くなり、文理の活動率の差が目立ちます。

（1）12月末の内々定率37.4％、４割に迫るも前年比微増

2027年卒学生の１月度の内々定率（12月末時点）は37.4%でした。前月比＋8.1ポイントでしたが、同時期に20ポイント近く伸びた2026年卒に比べると、勢いは鈍りました。11月末時点の内々定率が29.3%と前年同時期の倍近い高率となり、内々定出しの前倒しが進んだことが要因です。

（2）文系33.1%、理系は46.3%の高率で早くも５割近くに

文理別にみると、理系が前月比＋5.6ポイントの46.3%となり、早くも５割に近づきました。文系は前月比＋8.7ポイントの伸びですが、前年同時期とほぼ同じ33.1%でした。

（3）就職活動率83.9% 文系86.6%、理系78.4%と差が開く

「就職活動をしている」学生は、前年同時期より5.4ポイント少ない83.9%。例年はこの時期に就活を始める学生も一定数いて高い活動率となるのが通例でしたが、今回は理系が８割を下回る78.4%に落ち込んだ影響で前年３月並みの低率となりました。活動率は２カ月早いペースで下がっていることになります。ただ、文系は前月比＋2.2ポイントの86.6%と高く、文理の差の開きが目立っています。

■調査概要

・調査期間：2025年12月24日～2025年12月31日

・調査機関：株式会社学情

・調査対象：2027年３月卒業（修了）予定の大学生・大学院生

・有効回答数：147件

・調査方法：インターネットによるアンケート

※各項目の数値は小数点第二位を四捨五入し小数点第一位までを表記しているため、択一式回答の合計が100.0％にならない場合があります。

■株式会社学情とは

東証プライム上場・経団連加盟企業。2004年から、「20代通年採用」を提唱。会員数280万人の「（20代が選ぶ）20代向け転職サイト7年連続No.1・20代専門転職サイト〈Ｒｅ就活〉」（2019年～2025年 東京商工リサーチ調査 20代向け転職サイト 第1位）や「30代向けダイレクトリクルーティングサービス〈Ｒｅ就活30〉」、会員数60万人の「スカウト型就職サイト〈Ｒｅ就活キャンパス〉」を軸に、20代・30代の採用をトータルにサポートする大手就職・転職情報会社です。

また日本で初めて「合同企業セミナー」を開催し（自社調べ）、「転職博」や「就職博」を運営。2019年には外国人材の就職・採用支援サービス「Japan Jobs」を立ち上げるなど、若手人材の採用に関する多様なサービスを展開しています。

［創業／1976年 資本金／15億円 加盟団体／一般社団法人 日本経済団体連合会、公益社団法人 全国求人情報協会、一般社団法人 日本人材紹介事業協会、日本就職情報出版懇話会、公益財団法人 森林文化協会］

https://company.gakujo.ne.jp