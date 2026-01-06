【モクシー大阪梅田】日本発ESG認証「Sakura Quality An ESG Practice」を取得

マリオット・インターナショナルSakura Quality An ESG Practice

モクシー大阪梅田（所在地：大阪府大阪市福島区、総支配人：友田 真里）は、

日本発の宿泊施設向けESG認証制度「Sakura Quality An ESG Practice（サクラ・クオリティ ESG プラクティス）」を取得いたしました。

Sakura Quality An ESG Practice は、国連が提唱する SDGs（持続可能な開発目標） に基づき、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の3つの観点から宿泊施設の取り組みを評価する認証制度です。

モクシー大阪梅田は、SDGsに紐づいた多数の評価基準を満たし、持続可能なホテル運営に取り組んでいることが評価され、本認証の取得に至りました。

本認証は、Global Sustainable Tourism Council（GSTC） に認定された基準に基づいて運営されており、日本国内のみならず、国際的にも信頼性の高いESG認証として位置付けられています。

今回のSakura Quality認証取得を一つの節目とし、地域社会と共生しながら、国内外から訪れるお客様にとって心地よく、責任ある滞在体験を提供できるよう、環境・社会・ガバナンスに配慮した取り組みを今後も継続してまいります。

■主なESG・サステナブルアクション

2025 Take Care event

１. サステナビリティ体制の構築と従業員エンゲージメント

モクシー大阪梅田では、サステナブルなホテル運営を推進するため、部門横断型での取り組みを行っています。

従業員へのSDGsや環境・社会課題に関する共有・啓発を通じて、日常業務の中で持続可能性を意識した行動を促進しています。

２. 地域との連携とコミュニティへの貢献

地域社会とのつながりを大切にし、周辺エリアとの連携や、地域に根ざした取り組みを積極的に実施しています。

ホテルとしての役割を超え、地域の一員として社会的責任を果たすことを目指しています。

３. 環境負荷低減に向けた取り組み

省エネルギー、省資源、廃棄物削減など、日々のオペレーションにおいて環境への配慮を徹底しています。

持続可能な選択肢をゲストに提供することで、環境意識の共有と行動変容にもつなげています。

４. 多様性・包括性を尊重したホテル運営

多様な価値観やバックグラウンドを尊重し、誰もが安心して働き、滞在できる環境づくりを進めています。

インクルーシブなカルチャーは、モクシーブランドの核となる価値の一つです。

■Sakura Quality An ESG Practice について

Sakura Quality An ESG Practice は、日本発の宿泊施設向けESG認証制度であり、SDGsに基づいた172の評価項目を通じて、施設の環境・社会・ガバナンスに関する取り組みを評価します。

本認証は GSTC（Global Sustainable Tourism Council） に認定された基準に基づいており、持続可能な観光の推進に貢献する信頼性の高い制度として注目されています。

■モクシー大阪梅田について

Moxy Osaka Umeda

マリオット・インターナショナルが展開するライフスタイルホテルブランド「Moxy Hotels（モクシー・ホテル）」の一つとして、遊び心あふれるデザインと自由な発想のサービスを提供しています。

大阪・梅田エリアという利便性の高い立地を活かし、ビジネス・レジャーを問わず、国内外のゲストに新しいホテル体験をお届けしています。

■モクシー・ホテルについて

モクシーは、遊び心に溢れ、お手頃かつスタイリッシュなホテルブランドで、ゲストが欲しいものはすべてあり、要らないものは何一つなくしたデザインとなっています。33の国と地域に180以上のホテルを展開するモクシーは、バーでのチェックインに始まり、大胆に型破りなホテル滞在を提供します。活気ある当ブランドは、ゲストがスペースで節約する分、ホテルでの体験を満喫できるよう、手頃な価格帯でスタイリッシュさ、インダストリアルデザイン、そしてフレンドリーなサービスをすべて持ち合わせています。小さいながらスマートなベッドルームと、大胆なプログラムとともに活気に満ちたソーシャルスペースを特徴とし、モクシーならではのまじめに考えられたいたずらな体験をお届けいたします。詳細は、https://moxy-hotels.marriott.com/ja-JP/をご参照ください。またInstagram（https://www.instagram.com/moxyhotels/）では、#atthemoxyで皆様のモクシーでの体験をご覧いただけます

■マリオット・インターナショナルについて

マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR）は、アメリカ合衆国メリーランド州に本社を置き、143の国と地域に30以上の主要ブランド、合わせて約9,600の施設を有しています。マリオットは、世界中でホテルの運営およびフランチャイズやリゾー トのオーナーシップ・プログラムを展開しています。また、受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott Bonvoy(R)(マリオット ボンヴォイ)を提供しています。詳しい情報は、www.marriott.comをご覧ください。最新の会社のニュースは、www.marriottnewscenter.comより, Facebook（https://www.facebook.com/marriottinternational/）、X（https://twitter.com/MarriottIntl）やInstagram（https://www.instagram.com/marriottintl/）でも情報発信しています。