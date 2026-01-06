ミラティブパートナー事務所「ミラミラ」所属ライバー「よちゃ」が「事務所配信者ルーレットマス数ランキング」にて全事務所ライバー中１位を獲得

OTAGROUP株式会社


OTAGROUP株式会社（代表取締役：下西 竜二）はスマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ」パートナー事務所「ミラミラ」に所属するライバー「よちゃ」が2025年11月1日から11月10日に開催された「事務所配信者ルーレットマス数ランキング」に参加した事務所に所属するライバーの中で1位を獲得したことをお知らせいたします。





よちゃ

こにゃにゃちは！よちゃと申します。


雑談を主に、マイクラや雀魂、ポケポケなど参加型ゲームをしています。夢は豪邸でわにと暮らすこと。趣味はお料理とお絵描き。みんなと一緒に遊ぶのが大好きだから、かまってくれたらめっちゃうれしいっ。



受賞メッセージ


このたびは、「事務所配信者ルーレットマス数ランキング」1位をありがとうございます。お揃いのエモモでみんなと大盛り上がりの中、1位になれて光栄です。かわいいエモモをリスナーさんたちと集められてとっても楽しかったです！すべてはミラティブさん、リスナーさんのおかげです。いつもありがとうございます。これからも精進しますのでどうぞよろしくお願いいたします！



ライバー紹介ページ


https://mirra-mirra.com/liver/liver-yocha






Mirrativパートナー事務所「ミラミラ」所属ライバー募集



ミラミラの特徴


・Mirrativ PARTNER AGENCY AWARD 2025 総合部門最優秀賞


・パートナー事務所の内スタークラスS到達者数ナンバーワン（※自社調べ、2025年12月末日時点）


・スタークラスSを本気で目指す方向けの選抜クラスを用意


・条件達成でLive2DアバターやゲーミングPC、iPadなどの選べる豪華ギフト


・定期的な有名作曲家によるオリ曲オーディション


・2025年2月に「渋谷モディ」でポップアップストアを開催



応募条件


・15歳以上、性別不問（※15～17歳は保護者の同意必須）


・Mirrativを過去90日の間に配信をしていない方


・ミラティブスターズの経験がない方


※ライバー再挑戦、初心者も歓迎


※顔出しせずに配信可能


※機材はスマホだけで可能



応募方法


公式ホームページの「LINEエントリー」より受付


https://mirra-mirra.com/



応募期間


年間通じて随時募集



OTAGROUP株式会社



「オタクが世界を変えていく。」をミッションにオタク目線のエンタメプロデュースを行っています。創業初期からライバー事業に携わり有名VTuberのオンラインイベントや握手会などのリアルイベントなどをプロデュースしてきました。後期高齢者VTuber「メタばあちゃん ひろこ」は週刊朝日「2023年の顔100人」にも選出され、テレビや新聞などの各種メディアに取り上げられています。


https://otagroup.co.jp