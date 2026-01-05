【ピザ×グラタン＝最強】ピザハットから、とろっとアツアツ「グラタンピザ」登場！全8種ピザを2026年1月5日（月）～期間限定発売！
日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2026年1月5日（月）～期間限定で、寒い冬にぴったりの新作「グラタンピザ」全8種を発売いたします！
今回登場するのは、クリーミーでとろっとアツアツのグラタンソースをたっぷりのせた贅沢なピザたち。紅ずわい蟹やオマールソースの海老など海の幸を堪能できるシーフード系から、プルコギやチキンなど食べごたえ抜群のミート系まで、ご家族みんなの「好き！」が見つかるラインナップをご用意しました。さらに、4種の味が一度に楽しめる４シリーズやおひとりさまにぴったりのMY BOX（マイボックス）も展開！
寒い日の夕飯づくり、ちょっとラクしたい日にも。届いた瞬間、家族の笑顔が広がる"あったかごちそう"をピザハットからお届けします！
※本リリース記載の価格はすべて税込です
＜本リリースのポイント＞
１.2026年1月5日（月）から期間限定で、とろっとアツアツな8種類のグラタンピザが登場！
２.【全3種】1枚で4種の味が楽しめる４シリーズの「グラタンピザ」で家族みんな大満足！
３.【全5種】シーフード系からミート系まで揃った、みんなが嬉しいグラタンホールピザ！
１.2026年1月5日（月）から期間限定で、とろっとアツアツな8種類のグラタンピザ登場！
まだまだ寒い日が続くこの季節、あたたかい食べ物が恋しくなりますよね。そんな冬にぴったりの新商品として、ピザハットから「ピザ×グラタン」という最強の組み合わせが誕生！2026年1月5日（月）からの期間限定で、とろっとアツアツの「グラタンピザ」全8種を発売いたします！
4つの味を一度に楽しめる「ぎゅっとよくばりグラタン4」や、クリーミーな味わいの「ミルキーグラタンピザ」など、お好みに合わせて選べる全8種のラインナップをご用意しました。
冬の期間限定商品として毎年ご好評をいただいている「グラタンピザ」には、ピザハットオリジナルのグラタンベースを使用しています。
こだわりのグラタンに使われる「ベシャメルソース」は、小麦粉と油脂類を高温でじっくり炒めた「ルー」に牛乳を加えて味付けをした、フランス料理の五大ソースのひとつです。
ピザハットのベシャメルソースには、宮城県蔵王産の牛乳を贅沢に使用。コクがありながらもすっきりとした後味が特長で、グラタンにすることで、濃厚なミルクの旨みを感じつつも重たすぎない、絶妙な味わいに仕上げています。
仕事に育児に忙しい毎日、「あたたかいものを食べさせたい」「家族みんなが喜ぶメニューを選びたい」「でも手間はかけたくない」そんな想いに寄り添う、「手間なし・失敗なし・笑顔あり」の冬のファミリーメニュー。グラタンを家で作る手間なく、届いた瞬間からアツアツとろ～りの幸せをご家族でシェアしてください！1人でも楽しめるMY BOXもございますので、自分へのプチご褒美にもぴったりですよ！
この冬は、ピザハットのグラタンピザであったか幸せなひとときを！
２.【全3種】1枚で4種の味が楽しめる４シリーズの「グラタンピザ」で家族みんな大満足！
【ぎゅっとよくばりグラタン４】1枚で4種のグラタンピザを堪能できる贅沢すぎるピザ！
■商品概要：
シーフード系グラタンピザとミート系グラタンピザの4種類を1枚で楽しめる、４シリーズピザ。 すべてのグラタンピザを食べられる贅沢な1枚です！
■商品名：
ぎゅっとよくばりグラタン４
（ たっぷり海老のオマールソースグラタンピザ/紅ずわい蟹のグラタンピザ/チキンとマッシュルームのグラタンピザ/プルコギグラタンピザ）
■商品価格：
お持ち帰り：
Sサイズ：1,980円
Mサイズ：2,230円
Lサイズ：3,150円
配達：
Sサイズ：2,830円
Mサイズ：3,190円
Lサイズ：4,500円
■販売期間：
2026年1月5日（月）～3月24日（火）
■販売店舗：
全国のピザハット店舗（一部を除く）
■詳しくはこちらから
→
https://www.pizzahut.jp/topic/new_standard/gratin_pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2026_winter(https://www.pizzahut.jp/topic/new_standard/gratin_pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2026_winter)
【蟹と海老のシーフードグラタン４】シーフード系のグラタンピザを食べたいならこれ！
■商品概要：
「紅ずわい蟹のグラタンピザ」と「たっぷり海老のオマールソースグラタンピザ」の2種を一度に楽しめる、シーフード尽くしの４ピザ。シーフード好きにぴったりの組み合わせです！
■商品名：
蟹と海老のシーフードグラタン４
（たっぷり海老のオマールソースグラタンピザ/紅ずわい蟹のグラタンピザ/海老マヨ明太ベーコン/ツナマイルド）
■商品価格：
お持ち帰り：
Sサイズ：1,630円
Mサイズ：1,980円
Lサイズ：2,750円
配達：
Sサイズ：2,330円
Mサイズ：2,830円
Lサイズ：3,930円
■販売期間：
2026年1月5日（月）～3月24日（火）
■販売店舗：
全国のピザハット店舗（一部を除く）
■詳しくはこちらから
→
https://www.pizzahut.jp/topic/new_standard/gratin_pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2026_winter(https://www.pizzahut.jp/topic/new_standard/gratin_pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2026_winter)
【プルコギとチキンのミートグラタン４】ミート系のグラタンピザを食べたいならこれ！
■商品概要：
「プルコギグラタンピザ」と「チキンとマッシュルームのグラタンピザ」を組み合わせたミート系の４ピザ。ガッツリとした肉のピザをたっぷり楽しめます！
■商品名：
プルコギとチキンのミートグラタン４
（チキンとマッシュルームのグラタンピザ/プルコギグラタンピザ/ペパロニクラシック/アスパラベーコーン）
■商品価格：
お持ち帰り：
Sサイズ：1,300円
Mサイズ：1,630円
Lサイズ：2,350円
配達：
Sサイズ：1,860円
Mサイズ：2,330円
Lサイズ：3,360円
■販売期間：
2026年1月5日（月）～3月24日（火）
■販売店舗：
全国のピザハット店舗（一部を除く）
■詳しくはこちらから
→
https://www.pizzahut.jp/topic/new_standard/gratin_pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2026_winter(https://www.pizzahut.jp/topic/new_standard/gratin_pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2026_winter)
３.【全5種】シーフード系からミート系まで揃った、みんなが嬉しいグラタンホールピザ！
【紅ずわい蟹のグラタンピザ】カニグラタンの味わいをピザで再現した味わい深い1枚！
■商品名：紅ずわい蟹のグラタンピザ
■商品価格：
お持ち帰り：
MY BOX：1,090円
Sサイズ：1,980円
Mサイズ：2,230円
Lサイズ：3,150円
配達：
MY BOX：1,400円
Sサイズ：2,830円
Mサイズ：3,190円
Lサイズ：4,500円
【たっぷり海老のオマールソースグラタンピザ】まるで贅沢なシーフードグラタンな1枚！
■商品名：たっぷり海老のオマールソースグラタンピザ
■商品価格：
お持ち帰り：
MY BOX：1,090円
Sサイズ：1,980円
Mサイズ：2,230円
Lサイズ：3,150円
配達：
MY BOX：1,400円
Sサイズ：2,830円
Mサイズ：3,190円
Lサイズ：4,500円
※たっぷり海老のオマールソースグラタンピザ(MY BOX)は2026年2月11日(水)までの販売です。
【プルコギグラタンピザ】ジャンクな味わいとグラタンのコクがベストマッチな1枚！
■商品名：プルコギグラタンピザ
■商品価格：
お持ち帰り：
MY BOX：990円
Sサイズ：1,980円
Mサイズ：2,230円
Lサイズ：3,150円
配達：
MY BOX：1,300円
Sサイズ：2,830円
Mサイズ：3,190円
Lサイズ：4,500円
【チキンとマッシュルームのグラタンピザ】グラタンの定番食材たちがピザに乗った1枚！
■商品名：チキンとマッシュルームのグラタンピザ
■商品価格：
お持ち帰り：
MY BOX：990円
Sサイズ：1,630円
Mサイズ：1,980円
Lサイズ：2,750円
配達：
MY BOX：1,300円
Sサイズ：2,330円
Mサイズ：2,830円
Lサイズ：3,930円
【ミルキーグラタンピザ】蔵王産ミルクを使用したペンネ入りの超ミルキーな1枚！
■商品名：ミルキーグラタンピザ
■商品価格：
お持ち帰り：
MY BOX：600円
Sサイズ：1,300円
Mサイズ：1,630円
Lサイズ：2,350円
配達：
MY BOX：1,100円
Sサイズ：1,860円
Mサイズ：2,330円
Lサイズ：3,360円
※ミルキーグラタンピザ(MY BOX)は2026年2月11日(水)までの販売です。
【グラタンピザ販売について】
■販売期間：2026年1月5日（月）～3月24日（火）
■販売店舗：全国のピザハット店舗（一部を除く）
※グラタンピザは2枚目無料/半額セットでもお選びいただけます。
※Sサイズは一部店舗・ハンドトス生地限定です。
※ＭＬサイズの生地は選べます。一部生地をお選びの場合、別途生地料金を頂きます。
※【数量限定】店舗により販売を終了する場合があります。
※予告なく内容変更または終了する場合があります。
※配達の場合、別途での配達料は頂きません
※店舗毎に最低配達金額を設定しています。設定金額以下での配達はご容赦ください。
※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。
■販売期間：
2026年1月5日（月）～3月24日（火）
■詳しくはこちらから
→
https://www.pizzahut.jp/topic/new_standard/gratin_pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2026_winter(https://www.pizzahut.jp/topic/new_standard/gratin_pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2026_winter)
■グラタンピザも注文できる「2枚目無料/半額セット」の詳細はこちらから
→
https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2026-winter(https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2026-winter)
【グラタンピザMY BOX販売について】
■販売期間：2026年1月5日（月）～3月24日（火） ※一部商品を除く
■販売店舗：全国のピザハット店舗（一部を除く）
※ピザはPサイズ・ハンドトス生地限定です。
※サイドメニューはハットフライポテト・チキンナゲット2ピースが付きます。サイドメニューの変更はできません。
※ハーフ＆ハーフはできません。
※トッピングのプラス・マイナスはできません。
※【数量限定】店舗により販売を終了する場合があります。
※予告なく内容変更または終了する場合があります。
※配達の場合、別途での配達料は頂きません
※店舗毎に最低配達金額を設定しています。設定金額以下での配達はご容赦ください。
※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。
■詳しくはこちらから
→
https://www.pizzahut.jp/topic/new_standard/gratin_pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2026_winter(https://www.pizzahut.jp/topic/new_standard/gratin_pizza?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2026_winter)
【企業情報】
＜ピザハットとは＞
ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年1月時点）を展開中。
会社名：日本ピザハット株式会社
所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス
創業 ：1991年8月
代表者：深瀬 成利
店舗数：全国600店舗以上（2026年1月時点）
企業WEBサイト：
https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2026-winter(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2026-winter)
公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan
公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos
LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW
公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan
＜ピザのちから＞
ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。
WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2026-winter(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2026-winter)