【ピザ×グラタン＝最強】ピザハットから、とろっとアツアツ「グラタンピザ」登場！全8種ピザを2026年1月5日（月）～期間限定発売！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2026年1月5日（月）～期間限定で、寒い冬にぴったりの新作「グラタンピザ」全8種を発売いたします！

今回登場するのは、クリーミーでとろっとアツアツのグラタンソースをたっぷりのせた贅沢なピザたち。紅ずわい蟹やオマールソースの海老など海の幸を堪能できるシーフード系から、プルコギやチキンなど食べごたえ抜群のミート系まで、ご家族みんなの「好き！」が見つかるラインナップをご用意しました。さらに、4種の味が一度に楽しめる４シリーズやおひとりさまにぴったりのMY BOX（マイボックス）も展開！

寒い日の夕飯づくり、ちょっとラクしたい日にも。届いた瞬間、家族の笑顔が広がる"あったかごちそう"をピザハットからお届けします！

※本リリース記載の価格はすべて税込です

＜本リリースのポイント＞

１.2026年1月5日（月）から期間限定で、とろっとアツアツな8種類のグラタンピザが登場！

２.【全3種】1枚で4種の味が楽しめる４シリーズの「グラタンピザ」で家族みんな大満足！

３.【全5種】シーフード系からミート系まで揃った、みんなが嬉しいグラタンホールピザ！

１.2026年1月5日（月）から期間限定で、とろっとアツアツな8種類のグラタンピザ登場！

まだまだ寒い日が続くこの季節、あたたかい食べ物が恋しくなりますよね。そんな冬にぴったりの新商品として、ピザハットから「ピザ×グラタン」という最強の組み合わせが誕生！2026年1月5日（月）からの期間限定で、とろっとアツアツの「グラタンピザ」全8種を発売いたします！

4つの味を一度に楽しめる「ぎゅっとよくばりグラタン4」や、クリーミーな味わいの「ミルキーグラタンピザ」など、お好みに合わせて選べる全8種のラインナップをご用意しました。

冬の期間限定商品として毎年ご好評をいただいている「グラタンピザ」には、ピザハットオリジナルのグラタンベースを使用しています。

こだわりのグラタンに使われる「ベシャメルソース」は、小麦粉と油脂類を高温でじっくり炒めた「ルー」に牛乳を加えて味付けをした、フランス料理の五大ソースのひとつです。

ピザハットのベシャメルソースには、宮城県蔵王産の牛乳を贅沢に使用。コクがありながらもすっきりとした後味が特長で、グラタンにすることで、濃厚なミルクの旨みを感じつつも重たすぎない、絶妙な味わいに仕上げています。

仕事に育児に忙しい毎日、「あたたかいものを食べさせたい」「家族みんなが喜ぶメニューを選びたい」「でも手間はかけたくない」そんな想いに寄り添う、「手間なし・失敗なし・笑顔あり」の冬のファミリーメニュー。グラタンを家で作る手間なく、届いた瞬間からアツアツとろ～りの幸せをご家族でシェアしてください！1人でも楽しめるMY BOXもございますので、自分へのプチご褒美にもぴったりですよ！

この冬は、ピザハットのグラタンピザであったか幸せなひとときを！

２.【全3種】1枚で4種の味が楽しめる４シリーズの「グラタンピザ」で家族みんな大満足！

【ぎゅっとよくばりグラタン４】1枚で4種のグラタンピザを堪能できる贅沢すぎるピザ！

■商品概要：

シーフード系グラタンピザとミート系グラタンピザの4種類を1枚で楽しめる、４シリーズピザ。 すべてのグラタンピザを食べられる贅沢な1枚です！

■商品名：

ぎゅっとよくばりグラタン４

（ たっぷり海老のオマールソースグラタンピザ/紅ずわい蟹のグラタンピザ/チキンとマッシュルームのグラタンピザ/プルコギグラタンピザ）

■商品価格：

お持ち帰り：

Sサイズ：1,980円

Mサイズ：2,230円

Lサイズ：3,150円

配達：

Sサイズ：2,830円

Mサイズ：3,190円

Lサイズ：4,500円

■販売期間：

2026年1月5日（月）～3月24日（火）

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

https://www.pizzahut.jp/topic/new_standard/gratin_pizza

【蟹と海老のシーフードグラタン４】シーフード系のグラタンピザを食べたいならこれ！

■商品概要：

「紅ずわい蟹のグラタンピザ」と「たっぷり海老のオマールソースグラタンピザ」の2種を一度に楽しめる、シーフード尽くしの４ピザ。シーフード好きにぴったりの組み合わせです！

■商品名：

蟹と海老のシーフードグラタン４

（たっぷり海老のオマールソースグラタンピザ/紅ずわい蟹のグラタンピザ/海老マヨ明太ベーコン/ツナマイルド）

■商品価格：

お持ち帰り：

Sサイズ：1,630円

Mサイズ：1,980円

Lサイズ：2,750円

配達：

Sサイズ：2,330円

Mサイズ：2,830円

Lサイズ：3,930円

■販売期間：

2026年1月5日（月）～3月24日（火）

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

https://www.pizzahut.jp/topic/new_standard/gratin_pizza

【プルコギとチキンのミートグラタン４】ミート系のグラタンピザを食べたいならこれ！

■商品概要：

「プルコギグラタンピザ」と「チキンとマッシュルームのグラタンピザ」を組み合わせたミート系の４ピザ。ガッツリとした肉のピザをたっぷり楽しめます！

■商品名：

プルコギとチキンのミートグラタン４

（チキンとマッシュルームのグラタンピザ/プルコギグラタンピザ/ペパロニクラシック/アスパラベーコーン）

■商品価格：

お持ち帰り：

Sサイズ：1,300円

Mサイズ：1,630円

Lサイズ：2,350円

配達：

Sサイズ：1,860円

Mサイズ：2,330円

Lサイズ：3,360円

■販売期間：

2026年1月5日（月）～3月24日（火）

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

https://www.pizzahut.jp/topic/new_standard/gratin_pizza

３.【全5種】シーフード系からミート系まで揃った、みんなが嬉しいグラタンホールピザ！

【紅ずわい蟹のグラタンピザ】カニグラタンの味わいをピザで再現した味わい深い1枚！

■商品名：紅ずわい蟹のグラタンピザ

■商品価格：

お持ち帰り：

MY BOX：1,090円

Sサイズ：1,980円

Mサイズ：2,230円

Lサイズ：3,150円

配達：

MY BOX：1,400円

Sサイズ：2,830円

Mサイズ：3,190円

Lサイズ：4,500円

【たっぷり海老のオマールソースグラタンピザ】まるで贅沢なシーフードグラタンな1枚！

■商品名：たっぷり海老のオマールソースグラタンピザ

■商品価格：

お持ち帰り：

MY BOX：1,090円

Sサイズ：1,980円

Mサイズ：2,230円

Lサイズ：3,150円

配達：

MY BOX：1,400円

Sサイズ：2,830円

Mサイズ：3,190円

Lサイズ：4,500円

※たっぷり海老のオマールソースグラタンピザ(MY BOX)は2026年2月11日(水)までの販売です。

【プルコギグラタンピザ】ジャンクな味わいとグラタンのコクがベストマッチな1枚！

■商品名：プルコギグラタンピザ

■商品価格：

お持ち帰り：

MY BOX：990円

Sサイズ：1,980円

Mサイズ：2,230円

Lサイズ：3,150円

配達：

MY BOX：1,300円

Sサイズ：2,830円

Mサイズ：3,190円

Lサイズ：4,500円

【チキンとマッシュルームのグラタンピザ】グラタンの定番食材たちがピザに乗った1枚！

■商品名：チキンとマッシュルームのグラタンピザ

■商品価格：

お持ち帰り：

MY BOX：990円

Sサイズ：1,630円

Mサイズ：1,980円

Lサイズ：2,750円

配達：

MY BOX：1,300円

Sサイズ：2,330円

Mサイズ：2,830円

Lサイズ：3,930円

【ミルキーグラタンピザ】蔵王産ミルクを使用したペンネ入りの超ミルキーな1枚！

■商品名：ミルキーグラタンピザ

■商品価格：

お持ち帰り：

MY BOX：600円

Sサイズ：1,300円

Mサイズ：1,630円

Lサイズ：2,350円

配達：

MY BOX：1,100円

Sサイズ：1,860円

Mサイズ：2,330円

Lサイズ：3,360円

※ミルキーグラタンピザ(MY BOX)は2026年2月11日(水)までの販売です。

【グラタンピザ販売について】

■販売期間：2026年1月5日（月）～3月24日（火）

■販売店舗：全国のピザハット店舗（一部を除く）

※グラタンピザは2枚目無料/半額セットでもお選びいただけます。

※Sサイズは一部店舗・ハンドトス生地限定です。

※ＭＬサイズの生地は選べます。一部生地をお選びの場合、別途生地料金を頂きます。

※【数量限定】店舗により販売を終了する場合があります。

※予告なく内容変更または終了する場合があります。

※配達の場合、別途での配達料は頂きません

※店舗毎に最低配達金額を設定しています。設定金額以下での配達はご容赦ください。

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

■販売期間：

2026年1月5日（月）～3月24日（火）

https://www.pizzahut.jp/topic/new_standard/gratin_pizza

https://www.pizzahut.jp/topic/choice/tadatoku

【グラタンピザMY BOX販売について】

■販売期間：2026年1月5日（月）～3月24日（火） ※一部商品を除く

■販売店舗：全国のピザハット店舗（一部を除く）

※ピザはPサイズ・ハンドトス生地限定です。

※サイドメニューはハットフライポテト・チキンナゲット2ピースが付きます。サイドメニューの変更はできません。

※ハーフ＆ハーフはできません。

※トッピングのプラス・マイナスはできません。

※【数量限定】店舗により販売を終了する場合があります。

※予告なく内容変更または終了する場合があります。

※配達の場合、別途での配達料は頂きません

※店舗毎に最低配達金額を設定しています。設定金額以下での配達はご容赦ください。

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

https://www.pizzahut.jp/topic/new_standard/gratin_pizza

【企業情報】

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年1月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年1月時点）

https://corp.pizzahut.jp/

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/