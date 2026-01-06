MSI、CES 2026にて「Innovate Beyond」を掲げ、次世代のAIコンピューティングとハイパフォーマンスハードウェアを発表

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

ゲーミングおよびAIコンピューティングのグローバルリーダーであるMSIは、米国ラスベガスで開催される「CES 2026」に出展いたします。今回のテーマは「Innovate Beyond（革新の先へ）」。目まぐるしく変化する市場や技術トレンドの中にあっても、MSIは揺るぎない信念と独自の技術革新を原動力に、常に業界の先頭を走り続けています。

本年のCESでは、モバイルコンピューティング、没入型エンターテインメント、クリエイティブ・ワークフロー、そして高速通信の4分野において、未来を塗り替える画期的な製品群を披露します。「CES Innovation Award」に輝いた薄型軽量ノートPCや、最新のAI機能を備えた「Copilot+ PC」、異次元のパフォーマンスを誇るハードウェア、そしてWi-Fi 7エコシステムまで、MSIが定義する「次世代のPC体験」を具現化しました。

これら強力なラインナップは、AI時代において「性能」「デザイン」「インテリジェンス」がいかに高い次元で融合するかを示すものであり、今後のPC市場における新たな世界基準となります。

MSI マーケティング担当副社長 Sam Chernのコメント： 「『Innovate Beyond』はMSIのDNAそのものです。私たちは、いかなる困難があっても技術革新こそが業界を前進させる主役であると確信しています。エコシステム全体にわたるブレイクスルーを通じて、ハイパフォーマンス・ハードウェアとスマートな生活の境界線を再定義しました。究極の性能とAIの融合は、妥協することなく両立できることを世界に証明します。今回の一歩一歩が、AI主導の未来に向けた私たちの決意の証です。」

CES 2026 注目の主要製品

Prestigeシリーズ：スリムで洗練、長時間駆動

新しいPrestigeシリーズは、さらに軽量・薄型化し、フルアルミボディと丸みを帯びたエッジを採用した洗練されたデザインに刷新。高級感あふれる外観と質感に加え、独自の「Action Touchpad」や付属の「MSI Nano Pen」により、生産性と携帯性を両立し、快適な操作性を提供します。

Raider 16 Max：超絶性能の16インチゲーミングノート

Raider 16 Maxは、MSI独自の「Cooler Boost Trinity」＋「Intra Flow」冷却技術を搭載。3基のファン、6本のヒートパイプ、5つの排気口、相変化素材を採用し、CPUとGPUに合計300Wの電力供給を実現。16インチのRaiderシリーズとして最高クラスのパフォーマンスを誇ります。

Stealth 16 AI+：パワーと携帯性の融合

新しいStealth 16 AI+は薄さ19.9mm、重量2kg未満（暫定値）とさらに軽量化。新設計の冷却システムによりGPUへの電力供給を20W増強し、性能を大幅に向上。USB-A×2、Thunderbolt 4×2、RJ-45 LANなど豊富なI/Oポートを備え、薄型ながら高い利便性を提供します。

Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition 登場

MSIは「Claw 8 AI+」に新色「Glacier Blue Edition」を追加いたします。氷の層を思わせるブルートーンと曲線的なボディが躍動感あるゲーミングスタイルを表現。インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー（シリーズ 2）による高いグラフィックス性能により、いつでもどこでも気軽にPCゲームを楽しむことができます。

MPG 341CQR QD-OLED X36

MSIは、最新の第5世代QD-OLEDパネルを搭載した34インチウルトラワイドゲーミングモニター「MPG 341CQR QD-OLED X36」を発表しました。UWQHD（3440×1440）の解像度と21:9のアスペクト比を備え、洗練されたRGBストライプ構造により、360Hzで色にじみのない鮮明な映像を実現します。

さらに、MSI独自の「HDR Curve Customization」機能で、より高度なHDR体験を提供し、「OLED Care 3.0」に搭載されたAIケアセンサーは、NPUベースのアルゴリズムでユーザーの存在をリアルタイムに検知し、電力を賢く管理してOLEDの寿命を延ばします。

Cubi NUC AI+ 3MG：コンパクト筐体にパワフルなCPUを搭載したCopilot+ PC

「Cubi NUC AI+ 3MG」は、わずか0.51リットルのコンパクトな筐体に、最新のIntel(R) Core(TM) Ultraシリーズを搭載した高性能Copilot+ PCです。

2つのThunderbolt 4ポートにより最大4画面の出力に対応し、デュアル2.5G LANポートでセキュリティと接続性を強化。指紋認証付きの電源ボタンで安全性を高め、ツール不要の設計でメンテナンスも簡単です。

さらに、VESAマウントにも対応し、モニターの背面にマウントすることで狭いスペースでもすっきり設置可能で、筐体にはポストコンシューマーリサイクル（PCR）素材を採用し、MSIのサステナビリティへの取り組みを示しながら、洗練されたデザインで強力なAI性能を提供します。

最新マザーボード：AM5「MAX」シリーズ

AMD X870(E)およびB850 MAXシリーズマザーボードは、内蔵の「OC Engine」、拡張された64MB BIOS ROM、そしてスマートな「EZ DIY」アップグレード機能を統合しました。オーバークロッカー向けに最大15%のパフォーマンス向上をもたらすだけでなく、比類なき互換性を備え、最新AMDプロセッサのポテンシャルを「MAX」まで解放して余すことなく活用することを可能にします。

次世代電源ユニット：妥協なき保護機能

MSIは、最新のハイエンドグラフィックスカードに最適化された独自機能「GPU Safeguard+」を搭載し、信頼性を極限まで高めた新しい電源ユニットシリーズによって、電力供給の常識を再定義します。これにより、ユーザーはハードウェアの安全性を懸念することなく、システムの限界までパフォーマンスを引き出すことが可能になります。

フラッグシップモデルとなる「MPG Ai1600TS PCIE5」は、独自のデザインと保護技術を駆使して+12Vラインの安定性を劇的に向上させた、ハイエンド構成を愛するビルダーのための心臓部（エンジン）です。

また、高い変換効率と強固な保護機能を両立した「MAG A1200PLS PCIE5」も登場します。この「80 PLUS Platinum」認証を取得した高効率電源は、静音性に優れた135mm FDB（流体動圧軸受）ファンを採用し、グラフィックスカードを保護する「GPU Safeguard」機能を備えています。

WiFi 7 メッシュシステム：現代の住宅に最適な次世代メッシュネットワーク

MSIは、家中どこでもシームレスなWi-Fi接続を実現する強力なメッシュWiFi 7システム「Roamii BE Pro」を発表します。トライバンド接続、アダプティブローミング、内蔵のFortiSecuセキュリティシステムを搭載したRoamii BE Proは、家中の隅々まで高速で信頼性が高く、安全なインターネット接続を提供します。スタイリッシュな三角柱のデザインとカスタマイズ可能なRGBライティングを備え、機能性だけでなくインテリアとしても調和するデザインを実現。Roamiiなら、次世代レベルのネットワーク環境を手間なくセットアップできます。

MSI SPATIUM M571 DLP SSD：コンテンツ制作、ゲーム、AI向けの高性能SSD

MSIは、PCIe Gen5インターフェースを採用した「SPATIUM M571 DLP SSD」を発表します。このSSDは最大読込14,000MB/s、最大書込11,000MB/sという超高速の読み書き速度を実現しています。TSMC製6nmプロセスのコントローラーを搭載することで消費電力を最大50%削減するとともに、MSI独自の「Data Loss Protection（DLP）」技術も搭載し、予期せぬ電源遮断時にも重要なデータを保護します。

卓越した速度性能、電力効率の向上、そして堅牢な信頼性を兼ね備えたSPATIUM M571 DLP SSDは、コンテンツ制作、ゲーム、AIアプリケーションなど、負荷の高いワークロード向けに最適化された製品です。MSIはさらに、新型のDATAMAG 40Gbps外付けSSDを追加することで、高性能ストレージ製品ラインアップを拡充していきます。

MSI ゲーミングデバイス：精密なコントロールで信頼できる最適なデバイス

MSIの次世代ワイヤレス8Kシリーズは、超高速レスポンスと精密なコントロールというブランドの進化を象徴するシリーズです。左右対称デザインと右手専用デザインのゲーミングマウス「Versa 300 8K Wireless」および「Versa 500 8K Wireless」をラインナップします。特に「Versa 500 8K Wireless」は、ホール効果磁気スクロールホイールを採用し、デュアルモードスイッチング機能によってより滑らかで触覚的な操作感を実現している点が特徴です。

キーボードでは、「Strike 700 HE 8K Wireless」がコンパクトなレイアウトにホール効果スイッチを採用し、鮮やかなRGBライティングと組み合わせることで、没入感のあるフィードバックと軽快な操作感を実現しています。

この他にも、ワイヤレスヘッドセット「Maestro 500」や新型キーボード「GK600」シリーズも展示し、ゲーミングデバイスの製品ラインナップをさらに強化していきます。

展示ブース情報

CES 2026は1月6日から9日までラスベガスで開催されます。

ブース 1 ｜Venetian Expo, Veronese 2403-2406

アワード受賞ノートPC、AI搭載製品ラインナップ、次世代モバイルコンピューティング、およびハイパフォーマンス・ハードウェア・ソリューションを展示。

ブース 2｜Las Vegas Convention Center (LVCC), West Hall, Booth #5067

EV充電ソリューションおよび持続可能エネルギー技術に焦点を当て、グリーンテクノロジーとインフラへの投資と能力を実演。

2つの専用展示エリアを通じて、MSIはAI主導のコンピューティングと次世代エネルギー技術という2つの焦点を提示し、拡大し続ける製品ロードマップと長期的な戦略ビジョンを反映しています。

