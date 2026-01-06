子育てしながら働きたい親のための求人サイト「親キャリ」を正式リリース

株式会社Atip

株式会社Atip（本社：東京都港区、代表取締役社長：月澤尚也）は、子育てをしながら働きたい親に特化した求人サイト「親キャリ」を正式リリースしたことをお知らせいたします。

正式リリースから間もない中、掲載求人はすでに50件（2026年1月6日時点）を超え、複数の企業において入社決定が発生しており、子育てと仕事の両立を望む親と、即戦力人材を求める企業双方から高い反響をいただいています。

「親キャリ」とは

「親キャリ」は、管理部門（人事・総務・経理・労務等）および士業領域に特化し、子育て中でも無理なく働ける求人のみを掲載する求人サイトです。

「フルタイムでの就業が難しい」

「急な家庭事情に理解のある職場で働きたい」



そうした理由でキャリア継続を諦めざるを得なかった親たちに対し、

“働ける職場”ではなく、“両立できる職場”との出会いを提供しています。

子育て世代の就業ニーズは高まる一方、採用は進まない現実

共働き世帯の増加や働き方改革を背景に、

「子育てをしながら働きたい」というニーズは年々高まっています。

一方で企業側からは、

- 子育て中の人材にどの業務を任せればよいかわからない- 勤務時間や条件をどう設計すればよいかわからない- 採用後に本当に定着するのか不安

といった理由から、採用したい気持ちはあっても、一歩を踏み出せない企業が多いのが実情です。

『親キャリ』は「子育て前提」を最初から設計した求人サイト

『親キャリ』は、単に求人を掲載するサイトではありません。

子育て中であることを前提とした働き方が可能な求人のみを、厳正な掲載審査のもとで掲載しており、

求職者は「応募してよいか迷うことなく」求人を探すことができます。

また、時短勤務、柔軟な勤務時間、リモートワークなど、子育て中に嬉しい条件で簡単に検索できる設計により、生活に合った求人と効率的に出会うことが可能です。

さらに、応募時には子供の年齢入力を必須とすることで、企業側も応募時点から子育てへの理解を持った状態で選考を進めることができ、「後から条件を伝える不安」や「採用後のミスマッチ」を防いでいます。

その結果、正式リリース直後にも関わらず、すでに入社決定が多数発生しており、「子育て前提採用」が机上の空論ではないことが証明されつつあります。

企業にも、親にもメリットのある新しい採用インフラへ

労働人口が減少する中で、

出産・育児を理由に市場から離れてしまった人材は、最大の潜在労働力です。

『親キャリ』を活用することで、

- 企業は経験豊富な即戦力人材を確保できる- 親世代はキャリアを途切れさせずに働き続けられる

という、双方にとって持続可能な雇用が実現します。

引き続き、「親キャリア」は

- 掲載求人・導入企業のさらなる拡大- 親世代への認知向上施策の強化- 企業向けの子育て前提採用支援

を通じて、

「子育てしながら働く」が特別ではない社会の実現を目指してまいります。

親キャリサイトURL：https://oya-career.jp/

掲載希望の企業はこちらから：https://oya-career.jp/company-contact/

■ 株式会社Atip 会社概要

会社名：株式会社Atip

代表者：代表取締役社長 月澤 尚也

所在地：東京都港区虎ノ門3-22-1 虎ノ門桜ビル 6F

設立：2019年10月

資本金：5,555万円

URL：https://atip.co.jp/

事業内容：有料職業紹介、採用コンサルティング、メディア運用、WEB制作代行