個人投資家向けオンライン会社説明会に登壇します（IR note更新）

株式会社プロディライト


＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞




プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。


URL：https://prodelight.co.jp/




