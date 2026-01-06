【東京ギフト・ショー2026春】出展のお知らせ

イエロー株式会社

■『東京インターナショナル・ギフトショー』について

株式会社ビジネスガイド社様が主催しております展示会『東京インターナショナル・ギフトショー』は、「パーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市」として、毎年春秋の2回開催されております。

当社も本年の展示会に出展いたします。

主にアパレル・スポーツ・キャラクター業界の法人様を対象に、2026年春夏の商品戦略を支える様々なグッズを展示します。

カタログ表紙は『琉球ゴールデンキングス』とのコラボ表紙！



カタログ表紙は弊社が2024年7月よりオフシャルパートナー契約を締結している『琉球ゴールデンキングス』とのコラボ表紙を掲載。





見どころ１.『黄組』特設ブース！

当社のオリジナルカプセルトイブランド『黄組』の特設ブースを展示いたします。

さらにパワーアップしたオリジナリティあふれる多彩なアイテムを展示。

毎年大反響をいただいている、ガチャガチャブースで是非弊社オリジナルガチャアイテムを手に取ってみてください！



見どころ２.【新事業】輸出入通関事業開始！



海外から日本への輸入には、必ず通関手続きが必要です。

イエロー株式会社では、必要書類の準備から通関申告、税関対応まで一貫してサポートします！

海上輸送や商業貨物など、専門知識が求められる案件もお任せください。

初めての方から急ぎの案件まで、スムーズな輸入を実現します。

展示会では、これらの物流サービスについての詳しい説明や導入事例をご紹介いたします。

ぜひブースにお立ち寄りください。





■展示会カタログ、一部公開！

PR TIMESでのプレスリリースの配信に合わせ、カタログの一部を公開しております。

こちらは当社が制作可能なグッズの、ほんの一部に過ぎません。

今あの話題のアイテムの展示も。。！？

カタログは会場で現物を配布します。

その他、展示終了後にPDFデータでのお渡しも可能です。



どなたでもお気軽にお問い合わせください。



イベント概要



日時：2026年2月4日～2月6日 AM10:00～18:00（最終日のみ ～17:00）

会場：東京ビッグサイト

主催：株式会社ビジネスガイド社

小間番号：東７-T３５-０２

入場：無料（事前招待制）



会場へのアクセスや本展示会の詳細につきましては、

ギフトショー公式HPをご覧くださいませ。



■公式HP

https://www.giftshow.co.jp/tigs/100tigs/





本件に関するお問い合わせにつきまして

恐れ入りますが、下記リンク先のフォームよりお問い合わせをお願いいたします。

・弊社事業に関するお問い合わせ

https://www.yellows.co.jp/contact

・セールス・プロモーションに関するお問い合わせ

https://www.yellows.co.jp/contact-e



リンク一覧

コーポレートサイト：https://www.yellows.co.jp/

最新情報：https://www.yellows.co.jp/news

採用情報：https://www.yellows.co.jp/recruit

X：https://mobile.twitter.com/yellows_tokyo

Instagram：https://www.instagram.com/yellows.inc.jp/

会社概要

会社名：イエロー株式会社

本社所在地：〒150-6207

東京都渋谷区桜丘町1-4渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者：代表取締役 阪崎英一郎

※本記事は執筆時点での新商品の発売予告になります。

掲載の商品については今後やむを得ず仕様変更または、発売を延期・中止とさせていただく可能性がございます。

商品の最新情報については弊社サイト及びSNSをご確認ください。