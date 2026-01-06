「お金の意思決定は、ソフトウェアでもっと進化できる。」 Wizleap、CEO 谷川・CTO 木太久のインタビュー動画を採用ページで公開

株式会社Wizleap

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア（https://money-career.com/）」を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）は、採用ページにて、CEO・谷川、CTO・木太久によるインタビュー動画を公開しました。

本動画では、Wizleapが掲げる「ソフトウェアの力で、すべての人のお金にまつわる意思決定をサポートする」というミッションを起点に、金融業界に向き合うようになった背景や、プロダクトづくりの思想、チームのあり方について語っています。

情報の非対称性やアナログな商習慣が色濃く残る金融の世界で、どこに課題を感じ、何を変えようとしているのか。

そして、その挑戦をどんなメンバーと進めているのか。Wizleapの“今”が伝わる内容となっています。



■ CEO 谷川｜金融×ソフトウェアで、次の意思決定体験をつくる

CEOの谷川は、2017年に進んだ金融制度改革をきっかけに、「金融は、本当に生活者の意思決定を支えられているのか？」という問いを持つようになりました。

その後、社会現象となった「老後2000万円問題」を経て、多くの人が正しい知識や選択肢にアクセスできないまま、将来への不安を抱えている現実を再認識しました。

「正しい知識とツールがあれば、家計や資産形成はもっと自由に、自分らしく選べるはず」。この確信がWizleapの原点です。

一方で業界の内側から見たとき、ソフトウェアやAIの力で変えられる余地があるにもかかわらず、まだ十分に変えきれていない現状も見えてきました。

動画では、マーケティングと開発力を強みに、消費者と専門家双方の体験をいかにアップデートし、業界の不透明さを解消していくのか、その挑戦の背景にある想いを語っています。



■ CTO 木太久｜AI時代の金融プロダクトと、成長する開発組織

CTOの木太久は、大手保険会社やカード会社にも導入されている『MCマーケットクラウド』をはじめとしたWizleapのSaaSプロダクトについて語っています。

Laravel、Go、Rust、TypeScriptなどの多様な技術選定や、開発効率を最大化する独自UIライブラリ「Wiz UI」の活用など、スピード感と品質を両立させる仕組みを解説。

また、週1回のリリース体制やエンジニア合宿といった文化、そしてエンジニア一人ひとりがテックリードやPdMなど、自身の志向に合わせたキャリアを歩める組織づくりに対する姿勢についても触れています。



■ Wizleapが大切にする組織文化と、求める仲間

Wizleapが大切にしているのは、オーナーシップとスピード感、そして心理的安全性の高いコミュニケーション。

リモートワークが前提だからこそ、それぞれがオーナーシップを持って自立しつつも、相談しやすく、意見を出し合い互いに刺激を受けられる環境づくりを重視しています。

個人としても、チームや会社としても、プロダクトとしても成長していきたいこと。

そんな思いを持つ仲間と出会いたい--動画の中で、メッセージを届けています。





■ 採用ページ

採用ページ：https://career.wizleap.co.jp/

＜Wizleapの取り組み＞

【マネーキャリア】

お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。

URL：https://money-career.com/

【マネーキャリア保険ランキング】

マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。

価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。

マネーキャリア保険ランキング：https://money-career.com/ranking

【MCマーケットクラウド】

MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。

URL：https://marketcloud.money-career.com/



【MCエキスパートクラウド】

募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。

マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。

【金融事業者向けコンサルティング事業】

金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。

マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。

【会社概要】

社 名 株式会社Wizleap

所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者 代表取締役 谷川昌平

設立年月 2017年2月10日

資本金 3億5,000万

事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」

従業員数 70名※2025年4月時点

URL：https://wizleap.co.jp/