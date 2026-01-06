【ハイエレコン】企業のサイバー攻撃対策を強化する「セキュリティとPC入替セット」を提案 !ランサムウェアの脅威から「鉄壁の防御」で守る２ステップソリューション

株式会社ハイエレコン

IT＆ネットワークソリューションを提供するハイエレコン（Hi-Elecom）は、巧妙化するサイバー攻撃から企業の重要資産を守るため、「最新OS対応PC」と「特化型セキュリティソフト」を組み合わせたセット導入支援の提案を強化します。

■ 背景：巧妙化するサイバー攻撃と「古いPC」のリスク

現在、多くの企業において、データの暗号化、業務停止、情報漏洩といった深刻な被害をもたらすランサムウェアは、決して「対岸の火事」ではありません。特に「まだ使える」と使い続けている古いOSやPCのわずかな油断が、攻撃者の標的となっています。こうした不安を根本から解消するため、今すぐの対策が求められています。

■安心へ導く「2ステップ」ソリューション

ハイエレコンでは、以下の2ステップを通じて、企業の安全なIT環境構築を支援します。

・ Step 1：ランサムウェアに「勝つ」セキュリティの導入

「Cybereason」： ランサムウェア特有の挙動を検知・防御します。万が一の際にはメーカーの監視サポートが迅速に対応するため、高度な専門知識がなくても安心です。

「ウイルスバスター（ビジネス専用モデル）」： 信頼性の高いビジネス専用モデルを提供。従来のウイルス対策に加え、侵入後の検知・対応を行うEDR機能を備えています。

・ Step 2：セキュリティと業務効率を両立するPCへ移行

最新のOSに対応したデスクトップやノートPCなど、豊富なラインナップから業務に合わせて最適なモデルを選定し、セキュリティとパフォーマンスを同時に向上させます。

■導入のメリットとワンストップ支援

本セットを導入することで、企業は「鉄壁の防御」と「快適な運用」を同時に手に入れることができます。

・ 業務の早期回復： トラブル発生時の原因究明を迅速化し、業務の早期回復につなげます。

・ サポートの窓口一本化： PC本体とセキュリティに関する相談窓口が一つになるため、万が一の際も対応がスムーズです。

さらに、ハイエレコンでは新規PCのキッティング（初期設定）から、効率的な運用をサポートするサービスのご提案まで、IT環境全体を「ワンストップ」で支援します。まずは、無料診断からお気軽にご相談ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ハイエレコン 産業ビジネス部

E-mail： sangyobg-ml@hek.co.jp

担当：荒谷、大下

株式会社ハイエレコン

株式会社ハイエレコンは1982年の創立以来、お客様の経営戦略を支援するIT戦略の担い手として、コンピュータ・ネットワークの販売、高度なソフトウェアの開発、セキュリティ対策、コンサルティングサービス等、お客様のニーズに対応した最善のサービスを提供することを事業の中核とした、広島に拠点を置くSIer企業です。お客様のお困りごとに合わせて、様々なソリューションをご提案します。

■提供サービス・製品

地方自治体向けシステム（人事・福利・火葬場予約）

統合ID管理システム（スマートIDマネージャー）

互助会・冠婚葬祭向けシステム（カーニバル）

民間向け業務管理システム（販売管理・在庫・生産・機械設備管理）

自社パッケージシステム（タグ衛門、ハカドル、DrawFinder）

システム基盤設計構築・運用保守（仮想基盤・Microsoft 365対応）

■会社概要

社名：株式会社ハイエレコン

本社所在地：広島市西区草津新町1丁目21-35

代表取締役：代表取締役社長 上田 康博

設立：1982年

HP：https://www.hek.co.jp/