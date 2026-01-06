【京王新宿店　6階　京王ギャラリー】俳優・国広富之が描く、ダイナミックでパワフルな抽象画の世界。「国広富之 絵画展」開催。2026年2月5日（木）～。フランス国民美術協会への出品も話題。サイン会来場。

株式会社アートプリントジャパン

国広さんはダイナミックで力強い作風が評価を受けており、

2025年12月にフランス SNBAへ作品を出品。画家として海外へも活躍の場を広げている。

【SNBA＝1862年創設、1889年にロダンらが再興した仏五大美術団体の1つで150年を超える歴史を持つフランスの国民美術協会、 （ソシエテ・ナショナル・デ・ボザール (Societe nationale des beaux-arts)】SNBAは仏大統領が唯一後援する権威ある組織で、現在はルーブルで開催される。

黒田清輝以来、藤田嗣治ら多くの日本人作家が活躍する日本と縁深い協会である。

今回の作品展では「ハイヤーセルフに赦される存在たち」「聖なる次元へのまなざし」シリーズなど油彩約30点を展示、販売する。

「抽象絵画を難しく考えないで、自由に見て、絵が持つエネルギーを感じてほしい」と語る国広氏。

特別イベント】国広富之氏 来場サイン会：

2月7日(土）、8日(日） 午後2時～4時

（※当日、作品をお買い上げの方に、作家が裏板にサインを致します）

― 俳優デビューから現在まで、描き続けた表現者の軌跡。最新作と版画作品を一堂に ―

俳優として数々の名作に出演し、国民的な人気を博す国広富之氏。その傍らで、40年以上にわたり情熱を注ぎ続けてきたのが「絵画」です。

本展では、原画作品に加え、より多くの方にその世界観を共有いただけるよう、

精巧なジクレー版画作品も展示・販売。初めてアートを購入される方にも最適な、サイン入りの数限定版画が登場します。

表現者として進化を続ける国広氏の「今」を、京王百貨店にて発信いたします。

■ 俳優と画家の共鳴・国広富之の魅力

スクリーンで見せる表情とは異なる、芸術家としての深い内面世界に触れる貴重な機会となります。

国広氏の作品は、見る者をハッとさせたり、ワクワクさせたり、また、どこか懐かしく、温かい物語の世界へと誘います。

俳優として培われた「物語を解釈する力」がキャンバスに投影され、ダイナミックなタッチと重層的な色彩によって、目に見えない空気感までが表現されています。

「描くことは、自分自身を整えること」と語る氏の作品群は、

現代社会を生きる私たちに、好奇心を刺激するとともに、穏やかな安らぎと勇気を与えてくれます。

■ プロフィール

国広 富之（Tomoyuki Kunihiro）

1953年、京都府生まれ。

1977年、NHKドラマ『聖の門』でデビュー。以降、ドラマ・映画・舞台で活躍。

俳優活動と並行し、

1980年代より本格的に絵画制作を開始。全国各地の百貨店やギャラリーで個展を開催し、

その迫力と情熱あふれる作風は高い評価を得ている。

[株式会社アートプリントジャパン]

アーティストの紹介を通じて、

「アートのある豊かな暮らし」を提案しています。

私たちは「アートをより身近に」をモットーに、著名作家から若手作家まで幅広い作品をプロデュースしております。

本展では、国広氏の作品を通じて、暮らしの中に彩りを添えるアートの魅力をご提案いたします。

