株式会社チューリップ企画(本社：富山県射水市、代表取締役：山下 正己、以下 チューリップ企画)は、仏教月刊誌『月刊 人生の目的』令和8年1月号を発行しました。(詳細URL： https://x.gd/tiWm )

本号では俳優・里見浩太朗さんが語る、アニメ声優初挑戦と「生きる目的を持てば、いかなる苦難も乗り越えられる」というメッセージを劇場公開10周年を記念した新春特別インタビューを巻頭14ページで特集しています。









『月刊 人生の目的』1月号表紙





「僕は、いつまでも青年ですよ」と語り、80歳で初めてアニメ声優に挑戦したのが、里見浩太朗さんです。アニメ映画『なぜ生きる』の主人公・蓮如を演じました。

この作品は、映画館で公開されたあと、全国各地のホールで上映が継続され、今なお、反響が続いています。

時代劇の大御所である里見さんが、なぜ、アニメ声優に挑戦したのでしょうか。また、映画の反響を、どのように感じているのでしょうか。

劇場公開10周年を記念して、里見浩太朗さんのインタビュー記事が、『月刊 人生の目的』1月号に掲載されました。

里見さんは、「僕はこれまで、いろんな人物を演じてきましたが、まだ高僧の役をしたことがなかったのです。生涯に一度は、やってみたいと思っていました」と語っています。チャレンジ精神が、生きる活力になっているのです。90歳を迎えても、テレビドラマや映画に出演し、存在感のある演技を続けている秘訣なのでしょう。





アニメ声優としての演技は、実写の映画と比べて、どのような違いがあるのでしょうか。

里見さんは、次のように語っています。

「実写ならば、体で演技をし、眉や目の動かし方で感情を伝えることができます。しかし、アニメの場合は声だけです。絵で表現できる人間の感情は、実写よりも、はるかに少ないのです。だから、実写の倍以上の神経を使いました。非常に難しい挑戦でしたね」





里見さんが演じた蓮如は、今から約500年前、戦乱が続く世の中にあって、「どんなに苦しくても、生き抜きなさいよ」と、大衆に教え続けた人物です。

蓮如のセリフを演じながら、里見さん自身が、「苦しみを乗り越えるには、生きる目的を持つことが大切なのだ」と感動していたといいます。

その気持ちは、映画を見る人に、伝わっているのでしょうか。

アニメ映画『なぜ生きる』の観客動員数は15万人を突破し、多くの来場者から、「元気をもらいました」「生きる希望がわきました」という声が寄せられています。また、映画原作書籍『なぜ生きる』もロングセラーとなり、中学生や高校生から「命の大切さが分かりました」「自殺しようと思っていたけど、この本を読んで、死ぬのをやめました」という切実な声が多く届いています。

これらの反響を聞いた里見さんは、「アニメ声優に挑戦して、本当によかった。この映画は、人生に悩んでいる人々の心を耕していますね」と語っています。

このほかにも、『月刊 人生の目的』1月号には、新春特別インタビューとして、里見浩太朗さんがアニメ声優に挑戦した経緯や、映画『なぜ生きる』の反響が、巻頭14ページを使って特集されています。





月刊人生の目的1月号巻頭.





アニメ映画『なぜ生きる』より









【『月刊 人生の目的』1月号 概要】

書籍名 ： 『月刊 人生の目的』令和8年1月号

発行日 ： 令和8年1月15日

判型・ページ： A4サイズ/88ページ

詳細URL ： https://x.gd/tiWmQ









【チューリップ企画について】

「生きるよろこびを すべての人に」の企業理念を掲げ、仏教月刊誌の刊行や書籍販売、アニメ映画の制作・上映などを展開する、創業30年の出版社です。私たちは、日本文化の底流にある親鸞聖人の深い思想や、古典『歎異抄』に綴られた普遍的な智慧を、現代を生きる方々へ分かりやすく届けることを使命としています。「人生の目的」を問い直すきっかけを提供することで、一人ひとりの心に希望の灯をともし、豊かな精神文化の継承に貢献してまいりたいと考えております。









【株式会社チューリップ企画 会社概要】

(1)商号 ： 株式会社チューリップ企画

(2)代表者 ： 代表取締役 山下 正己

(3)本店所在地： 富山県射水市戸破8-14

(4)設立 ： 1993年7月

(5)事業内容 ： 月刊誌・書籍の製作販売、講演・上映会の企画運営、デジタルコンテンツ事業

(6)資本金 ： 100,000,000円

(7)URL ：https://x.gd/Y5x34